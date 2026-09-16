 Gabriela Cristea, mai nervoasă ca niciodată! Vedeta a răbufnit după ce fiicele sale au fost jignite: „De copiii mei nu te iei!”
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VideoGabriela Cristea, mai nervoasă ca niciodată! Vedeta a răbufnit după ce fiicele sale au fost jignite: „De copiii mei nu te iei!”

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Gabriela Cristea a avut o reacție fermă după ce mai mulți internauți au făcut comentarii răutăcioase la adresa fiicelor sale. Prezentatoarea TV a publicat recent un videoclip cu cele două fete, Victoria și Iris, iar mesajele primite au determinat-o să le răspundă celor care au depășit limita.

Gabriela Cristea a răbufnit după ce fiicele ei au fost jignite
Gabriela Cristea a răbufnit după ce fiicele ei au fost jignite Foto: arhiva Click!

Gabriela Cristea este una dintre vedetele cunoscute din România și este foarte activă în mediul online, unde împărtășește cu urmăritorii săi momente din viața de zi cu zi și imagini din viața familiei sale.

Recent, vedeta a publicat un videoclip în care apar cele două fetițe ale sale, Victoria și Iris. Postarea nu a trecut însă neobservată, iar unii dintre cei care au văzut imaginile au lăsat comentarii răutăcioase la adresa copiilor.

Gabriela Cristea nu a trecut cu vederea mesajele primite și a decis să vorbească public despre situație. Prezentatoarea a explicat că poate accepta criticile care o vizează, însă nu este de acord ca acestea să fie îndreptate către fiicele sale.

„Poți să te iei de mine, să spui că nu îți place cum vorbesc, cum mă îmbrac, ce fac sau ce postez. Sunt adult, persoană publică și pot să duc o critică, dar de copiii mei nu te iei!

Vreau să spun lucrul ăsta foarte clar, pentru că după un video în care au apărut fetele mele am citit câteva comentarii care mi-au lăsat gust amar e puțin spus. Niște adulți au simțit nevoia să spună lucruri groaznice despre niște copii, iar aici pentru mine se termină orice discuție despre păreri, libertatea de exprimare sau «eu doar am zis ce cred».

Ce spune Gabriela Cristea despre modul în care își crește fetițele

Când un adult stă în spatele unui telefon să jignească un copil...mie asta nu îmi spune ceva despre copil, ci despre adultul acela”, a declarat Gabriela Cristea, într-un video publicat pe Instagram.

Vedeta a vorbit și despre felul în care sunt crescute Victoria și Iris. Gabriela Cristea a subliniat că fiicele sale sunt copii obișnuiți, care, asemenea oricărui copil, pot fi uneori alintate, mofturoase sau pot avea reacții care nu sunt pe placul tuturor.

Prezentatoarea TV a explicat că nu își va crește copiii astfel încât să se comporte perfect doar pentru a evita criticile celor de pe Internet.

„Fetele mele sunt copii normali. Sunt educate, au bun-simț, sunt iubite și crescute cu reguli și limite. Dar ce crezi? Din când în când sunt și alintate! Pentru că sunt copii! Uneori vor ceva, insistă, sunt mofturoase, insistă, se întâmplă să mai vorbească și tare sau să facă mutre, pentru că asta fac copiii. Nu sunt niște roboți programați să stea drepți în fața camerei ca să mulțumească niște necunoscuți de pe Internet.

Nici nu am de gând să îmi cresc copiii cu frica că undeva există o tanti sau un nene care va scrie într-un comentariu că nu îi place cum s-au comportat în 30 de secunde din viața lor”, a mai spus vedeta.

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