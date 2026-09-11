 Cum poți păstra ouăle pe timpul iernii: metoda simplă, virală pe internet: „Vă arăt prima metodă”
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VideoCum poți păstra ouăle pe timpul iernii: metoda simplă, virală pe internet: „Vă arăt prima metodă”

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Pentru unii gospodari, „libertatea” înseamnă să nu depindă de cumpărături în sezonul rece. Alexandra cea care administrează contul „Ferma Emigranți în Grădină”, a împărtășit pe rețelele de socializare metoda simplă prin care păstrează ouăle din grădină pe timpul iernii, la congelator și care îi permite să se bucure de această „libertate”.

Cum sunt păstrate ouăle în timpul iernii
Cum sunt păstrate ouăle în timpul iernii Foto: Instagram/shutterstock

Trucul simplu care păstrează ouăle proaspete

Primul pas este spălarea ouălor, unul câte unul. Deși în mod normal ouăle nu ar trebui spălate înainte de depozitare - pentru că au un strat protector natural - în această metodă ele sunt spălate tocmai pentru că urmează să fie congelate și consumate imediat după preparare. „În momentul în care le spălăm, le luăm acest strat protector și trebuie consumate imediat”, spune Alexandra de la „Ferma Emigranți în Grădină”. După spălare, ouăle sunt clătite bine și lăsate în apă pentru câteva momente.

Alexandra spune că această metodă o ajută să păstreze cât mai multe ouă pe timpul iernii. 

 „Când consumăm, consumăm vreo zece deodată, așa că astăzi vă arăt prima metodă prin care le pun la păstrare”.

Ambalarea pentru congelator

Urmează porționarea. Alexandra pune în fiecare punguță câte treisprezece ouă: „Îmi fac punguțe cu câte treisprezece ouă și efectiv le pun la congelator pentru ouă fierte”. Punguțele sunt apoi așezate în congelator, unde vor rămâne până la iarnă. Metoda este simplă, rapidă și permite păstrarea unei cantități mari de ouă pentru perioadele în care nu sunt disponibile proaspete.

Ouăle congelate nu se dezgheață înainte de preparare. Ele se pun direct la fiert: „O să le fierbem direct, câte zece–cincisprezece minute, în apă fierbinte”.

Povestea din contului „Ferma Emigranți în Grădină”

În spatele acestui cont de Instagram sunt Alexandra Florin, doi tineri români care, după ani petrecuți la muncă în Anglia, au ales să lase în urmă mirajul străinătății pentru a se întoarce la rădăcini, în Ardeal.

Ghidați de dorința de a trăi liber și sănătos, aceștia au transformat o gospodărie simplă de la țară într-o fermă mixtă sustenabilă, unde produc hrană curată și promovează un stil de viață independent.

Prin intermediul rețelelor sociale, ei își documentează cu autenticitate fiecare pas al transformării, devenind o sursă de motivație pentru mii de oameni și un simbol al curajului de a relua legătura cu pământul natal.

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