 Nu mai prăji ouăle ochi în ulei sau unt! Ingredientul-surpriză care le face perfecte
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Nu mai prăji ouăle ochi în ulei sau unt! Ingredientul-surpriză care le face perfecte

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Ouă ochi se numără printre cele mai populare și mai ușor de pregătit preparate din întreaga lume. Indiferent dacă le servim la micul dejun sau la un prânz rapid, cu toții am pregătit, de-a lungul timpului, ouă ochi. Însă, un ingredient cu totul neașteptat ar putea transforma ouăle ochi în ceva cu totul special.

Ouăle ochi pot fi pregătite rapid și ușor
Ouăle ochi pot fi pregătite rapid și ușor Foto: Vecteezy

Ouăle ochiuri sunt foarte ușor de pregătit, dar un utilizator de pe TikTok spune că există o modalitate chiar mai simplă de a face acest preparat. În general, pentru a pregăti ouă ochiuri, vom apela la diverse grăsimi precum ulei de floarea-soarelui, de măsline sau chiar și de avocado.

Unele persoane chiar înlocuiesc complet uleiul cu unt, pentru a oferi un gust mai intens acestui preparat. Însă, potrivit express.co.uk, există o metodă chiar și mai simplă și mai sănătoasă pentru a face ouă ochi! Practic, untul și uleiul ar trebui înlocuite cu apă!

Metoda unică care transformă complet ouăle ochi

Atunci când vine vorba despre modalități de a pregăti ouă ochi, nu foarte mulți oameni și-ar imagina că acestea pot fi prăjite în apă. Cu toate acestea, metoda este una surprinzător de eficientă.

„Acesta este micul tău reminder că nu trebuie să întorci ouăle pentru a obține gălbenușul perfect. Ai nevoie doar de puțină apă și de un capac. Lasă aburul să facă treaba în locul tău”, a spus Felicia, o pasionată de gătit care a împărtășit această metodă cu fanii ei de pe TikTok.

Cum se pregătesc ouăle ochi cu apă

Pentru a folosi această metodă neobișnuită, este indicat să folosim o tigaie antiaderentă. Iar chiar dacă putem folosi numai apă, ideal ar fi să aplicăm și câteva picături de ulei.

Oul va fi introdus în tigaie și prăjit la fel ca în mod obișnuit, dar cu foarte puțin ulei. În câteva clipe se va introduce aproximativ o linguriță de apă și se va pune capacul peste tigaie.

Acest lucru permite oului să se facă la aburi, într-un mod uniform. 

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