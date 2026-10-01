Un cioban în vârstă de 19 ani a dispărut fără urmă: „Ne gândim inclusiv la cel mai negru scenariu”

Autoritățile din țara noastră s-au mobilizat de urgență pentru a găsi un cioban în vârstă de numai 19 ani care a dispărut în Runcu Salvei, județul Bistrița. Tânărul a plecat cu turma de oi și nu s-a mai întors acasă, iar pe lângă polițiști, zeci de săteni încearcă, de asemenea, să-l găsească pe tânăr.

Daniel Pop a dispărut fără urmă Foto: Facebook

Tânărul cioban Ionuț Alin Constantin, în vârstă de numai 19 ani, a dispărut fără urmă după ce a plecat cu turma sa de oi în Runcu Salvei, în județul Bistrița. Din păcate, tânărul nu s-a mai întors acasă, iar primarul comunei, Daniel Pop, a declarat că este luată în calcul chiar și cea mai tragică posibilitate. Potrivit edilului, în zonă fusese raportată o ursoaică cu pui, zilele trecute.

Acum, atât autoritățile cât și zeci de săteni, inclusiv primarul Daniel Pop, încearcă să îl găsească pe tânărul cioban. Acesta a plecat cu oile în cursul zilei de joi și nu s-a mai întors acasă nici până acum.

În zonă a fost văzută o ursoaică cu pui

„A plecat ieri cu oile, că ei asta fac, sunt oieri, și nu s-a mai întors. S-au întors doar animalele. Dimineață, membrii familiei lui au venit la mine, mi-au spus și am sunat la poliție. A venit un echipaj, am informat”, a declarat edilul, potrivit bistriteanul.ro.

Potrivit edilului, nu mai puțin de 20 de persoane s-au mobilizat deja pentru a-l găsi pe tânăr și mai mulți oameni urmează să ia parte la căutări.

Va fi folosită o dronă cu termoviziune

„Îl căutăm și ne gândim inclusiv la cel mai negru scenariu. Zilele trecute, în zonă, a fost văzută o ursoaică cu pui”, a mai spus primarul Daniel Pop.

A fost solicitat și ajutorul celor de la salvamont, care urmează să ajungă în zonă cu echipament specializat.

„Am cerut inclusiv ajutorul celor de la salvamont, care vin cu o dronă cu termoviziune și sperăm să îl găsim. Să i se fi terminat doar bateria la telefon și să fie bine undeva. Dar suprafața e foarte mare și vegetația e deasă”, a mai spus edilul.