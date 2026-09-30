Calendarul pensiilor pentru octombrie 2026. Când își primesc pensionarii banii

Milioane de pensionari așteaptă plata pensiilor aferente lunii octombrie 2026. Banii vor fi distribuiți atât prin intermediul Poștei Române, pentru cei care primesc pensia în numerar, cât și prin virament bancar, pentru beneficiarii care au ales plata pe card.

Pensiile din octombrie 2026 Foto: pexels

În funcție de modalitatea de plată aleasă, pensionarii trebuie să țină cont de date diferite. Cei care primesc banii prin poștaș vor avea pensiile distribuite în prima parte a lunii, în timp ce beneficiarii care încasează pe card trebuie să urmărească alimentarea conturilor bancare.

Când se plătesc pensiile prin Poșta Română în octombrie 2026

Pensionarii care au optat pentru plata pensiei prin intermediul Poștei Române își vor primi banii la domiciliu, în intervalul 1-15 octombrie 2026. Poștașii vor distribui atât drepturile bănești, cât și taloanele mov de pensie.

În cazul în care beneficiarul nu este găsit acasă în momentul livrării, banii și documentele vor fi păstrate la oficiul poștal de care aparține pensionarul. Suma poate fi ridicată personal, în termen de 10 zile de la avizare, pe baza actului de identitate.

Pe ce dată intră pensiile pe card în octombrie 2026

Pentru pensionarii care primesc banii direct în contul bancar, data importantă este 12 octombrie 2026. Viramentele către instituțiile bancare se efectuează în această perioadă, iar sumele pot deveni disponibile în cont în aceeași zi sau pe 13 octombrie, în funcție de procesarea fiecărei bănci, potrivit Libertatea.

Ora la care banii apar efectiv în cont poate fi diferită de la o instituție bancară la alta. Unii pensionari pot vedea suma disponibilă încă din prima parte a zilei, în timp ce în alte cazuri alimentarea contului poate fi procesată mai târziu.

Pentru a verifica dacă pensia a fost virată, beneficiarii pot utiliza aplicațiile de mobile banking sau își pot consulta extrasul de cont.

Potrivit datelor CNPP menționate în informațiile disponibile, în luna iulie erau înregistrați la nivel național 4.573.268 de pensionari, iar valoarea totală a drepturilor de pensie cuvenite ajungea la aproximativ 12,9 miliarde de lei.