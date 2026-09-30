 Calendarul pensiilor pentru octombrie 2026. Când își primesc pensionarii banii
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Război Ucraina-RusiaInternaționalFapt diversTehnologieNaționalSport
scroll right

Calendarul pensiilor pentru octombrie 2026. Când își primesc pensionarii banii

Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Milioane de pensionari așteaptă plata pensiilor aferente lunii octombrie 2026. Banii vor fi distribuiți atât prin intermediul Poștei Române, pentru cei care primesc pensia în numerar, cât și prin virament bancar, pentru beneficiarii care au ales plata pe card.

Pensiile din octombrie 2026
Pensiile din octombrie 2026 Foto: pexels

În funcție de modalitatea de plată aleasă, pensionarii trebuie să țină cont de date diferite. Cei care primesc banii prin poștaș vor avea pensiile distribuite în prima parte a lunii, în timp ce beneficiarii care încasează pe card trebuie să urmărească alimentarea conturilor bancare.

Când se plătesc pensiile prin Poșta Română în octombrie 2026

Pensionarii care au optat pentru plata pensiei prin intermediul Poștei Române își vor primi banii la domiciliu, în intervalul 1-15 octombrie 2026. Poștașii vor distribui atât drepturile bănești, cât și taloanele mov de pensie.

În cazul în care beneficiarul nu este găsit acasă în momentul livrării, banii și documentele vor fi păstrate la oficiul poștal de care aparține pensionarul. Suma poate fi ridicată personal, în termen de 10 zile de la avizare, pe baza actului de identitate.

Pe ce dată intră pensiile pe card în octombrie 2026

Pentru pensionarii care primesc banii direct în contul bancar, data importantă este 12 octombrie 2026. Viramentele către instituțiile bancare se efectuează în această perioadă, iar sumele pot deveni disponibile în cont în aceeași zi sau pe 13 octombrie, în funcție de procesarea fiecărei bănci, potrivit Libertatea.

Ora la care banii apar efectiv în cont poate fi diferită de la o instituție bancară la alta. Unii pensionari pot vedea suma disponibilă încă din prima parte a zilei, în timp ce în alte cazuri alimentarea contului poate fi procesată mai târziu.

Pentru a verifica dacă pensia a fost virată, beneficiarii pot utiliza aplicațiile de mobile banking sau își pot consulta extrasul de cont.

Potrivit datelor CNPP menționate în informațiile disponibile, în luna iulie erau înregistrați la nivel național 4.573.268 de pensionari, iar valoarea totală a drepturilor de pensie cuvenite ajungea la aproximativ 12,9 miliarde de lei.

Ghid de cumpărături

alexandra stan si stefan oprea
VideoAlexandra Stan, dezvăluiri despre problemele de sănătate de după naștere. „Am început să simt că mi se scurge viața din mine” Vedete românești
Chad Lowe
Fiica actorului Chad Lowe a murit la doar 13 ani. Anunțul făcut de familie: „Avem inima frântă” Vedete internaționale
image
„De mâine, o să mă ocup de jurnaliști”. Cristian Andrei, amenințări după dezvăluirile despre acuzațiile de hărțuire: „Încep cu Luiza Popovici” adevarul.ro
image
Putin ar fi călătorit în secret cu amanta sa în Kazahstan. Ce au descoperit jurnaliștii în datele despre zboruri adevarul.ro

Parteneri

image
Ramona Păun, însărcinată pentru prima oară la 40 de ani cu nepotul celebrului actor www.fanatik.ro
image
Leguma care nu lipseşte de pe masa românilor de Sărbători. Cultivată în România, chiar şi iarna observatornews.ro
image
România a avut o insulă pe Dunăre care a dispărut sub ape. Ada Kaleh a fost locuită secole întregi și atrăgea turiști din toată Europa www.antena3.ro
image
Sorin Grindeanu, pregătit să își asume funcția de premier, cu o singură condiție. „Negociem cu toată lumea”. „Nu văd o soluție în alegerile anticipate” www.gandul.ro
image
EXCLUSIV | Cristina Dorobanţu, vedeta Ştirilor Kanal D, s-a căsătorit şi va deveni mămică: „Este ca un vis frumos pentru mine” www.wowbiz.ro
image
Nu s-au mai putut abține! La date, Andra și Ahmed s-au dez... Vezi mai mult www.kanald.ro
image
Tren lovit de o dronă rusească, la granița cu Polonia. Oficialii străini trecuseră prin zonă cu doar câteva minute înainte www.stirilekanald.ro
image
Afacerea de 24 de milioane de euro a lui Gigi Becali, blocată fiindcă România nu are guvern! Cum a votat acesta în Parlament as.ro
image
Întrebarea la care să nu răspunzi când ești oprit de Poliție în trafic. Ce recomandă un avocat șoferilor playtech.ro
image
Poate bate FCSB 10 meciuri la rând? Mihai Stoica a făcut calculele în direct: „Nu mă mai uit la clasament” www.fanatik.ro
image
Ce avere are Ciprian Șerban, deputatul cu care s-a căsătorit Cristina Dorobanțu. Cei doi urmează să devină părinți! www.cancan.ro
image
La asta nu se aștepta absolut nimeni! Ce-a putut să răspundă Ilie Bolojan când a fost întrebat ceva despre partenera lui de viață, Ioana Fâșie. Și jurnaliștii au rămas fără replică www.viva.ro
image
Divorțează la 4 luni de la nuntă! E știrea momentului în showbizul românesc! Ea ar fi fost cea care a plecat din căminul conjugal www.unica.ro
image
De ce timpul pare că trece mult mai repede pe măsură ce îmbătrânim. Explicația și trucul simplu care... playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
Regele Felipe și Regina Letizia ai Spaniei au creat o atmosferă de basm pentru soții Macron. Ce dineu de stat select a fost organizat! okmagazine.ro
image
Tom Cruise e complet vrăjit de Prințesa Kate, i-a căzut cu tronc! Nu doar că a luat-o de mână, dar îl invidiază fățiș pe Prințul William okmagazine.ro
image
#Istoria Filmului
Legenda lui James Dean: Viața și moartea unui „rebel fără cauză” historia.ro
image
#Curiozităţile şi culisele istoriei
Ce rost are, de fapt, sexul? Răspunsuri la o întrebare veche de când lumea historia.ro
Edward Gillen jpg
Un bărbat susține că a orbit după ce a luat Ozempic. Acum dă în judecată producătorul medicamentului Internațional
Concediat
O sticlă cu apă a devenit motiv de concediere pentru un bărbat din Italia. Gestul care l-a lăsat fără loc de muncă Fapt divers
525339454 1179010364271676 7790189172068309268 n jpg
Icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului „Îndrumătoarea”, de la Mânăstirea Pantocrator, adusă la o biserică din București Național
Benzinărie - motorina - combustibil FOTO Mediafax
Acciza la motorină rămâne redusă cu 25%. Până când se aplică reducerea Național
Înotătoare Canada
VideoO înotătoare din Canada a stabilit un nou record la sărituri. De la ce înălțime s-a aruncat în bazin: „Mă simt bine” Internațional
Cât de scumpă e România jpg
„Sunt prețuri de Vest, dar cu condiții de Est”. Un român a rămas surprins de cât costă o vacanță prin România Fapt divers
306ce31f 286a 4a30 9750 323b37da50e7 jpg
Nou regulament pentru ridicarea mașinilor parcate neregulamentar în București. Cât costă recuperarea vehiculelor Național
Vlogger străin pe 3 continente intr-o zi
Un vlogger străin a mâncat pe 3 continente într-o singură zi: „Micul dejun în Maroc, prânzul la Paris și cina în New York” Fapt divers
image
Cine sunt părinții lui Siegfried Mureșan, premierul desemnat de Nicușor Dan. A crescut într-o familie de profesori, cu mamă de origine germană și tată român actualitate.net
image
Cauza morții premature a jurnalistului Patrick André de Hillerin. Avea 52 de ani actualitate.net