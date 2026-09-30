 Tragedie în Marea Britanie: trei adolescenți au murit după ce mașina lor a ajuns într-un râu
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Tragedie în Marea Britanie: trei adolescenți au murit după ce mașina lor a ajuns într-un râu

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Trei adolescenți au murit după ce mașina în care se aflau a plonjat în râul Wear, în Sunderland. Un al patrulea tânăr a reușit să iasă din autoturism și a fost ulterior arestat, în timp ce poliția continuă ancheta.

Tragedie în Sunderland, trei adolescenți au murit după ce mașina a plonjat în râu
Tragedie în Sunderland, trei adolescenți au murit după ce mașina a plonjat în râu Foto: pexels

Tragedia s-a produs în apropiere de Wearmouth Bridge, după ce un autoturism Audi A3 a ieșit de pe carosabil și a ajuns în apele râului. Trei elevi de la Sunderland College au murit, iar instituția a transmis un mesaj emoționant familiilor acestora.

Trei elevi de la Sunderland College au murit în accident

Incidentul a avut loc în jurul orei 13:30, în zona Panns Bank din Sunderland. Martorii au relatat că mașina a virat brusc de pe șosea înainte de a se prăbuși în râul Wear, ale cărui ape erau rapide și tulburi.

Unul dintre adolescenți, în vârstă de 17 ani, a reușit să iasă din mașină și să ajungă la mal. Ceilalți trei tineri au rămas blocați în autoturism și au fost găsiți ulterior de echipele de salvare. Șoferul mașinii a ajuns la spital cu răni care nu îi pun viața în pericol, iar poliția încearcă în continuare să stabilească cine se afla la volan în momentul producerii accidentului.

Reprezentanții Sunderland College, unde învățau victimele, au transmis un mesaj de condoleanțe:

„Suntem profund întristați să aflăm că trei studenți de la campusul nostru Bede și-au pierdut în mod tragic viața ieri după-amiază. Este o pierdere sfâșietoare pentru comunitatea colegiului nostru și pentru întregul oraș Sunderland”, au transmis reprezentanții instituției potrivit metro.co.uk.

„Toți cei de la Sunderland College transmit cele mai sincere gânduri și profunde condoleanțe familiilor, prietenilor și celor dragi în această perioadă incredibil de dificilă. De asemenea, aducem un omagiu serviciilor de urgență și tuturor celor care au intervenit la fața locului.”

Un adolescent a fost arestat. Poliția face apel la evitarea speculațiilor

La operațiunea de salvare au participat și scafandri ai RNLI, care au căutat victimele în apele râului. Intervenția a fost îngreunată de ceața care se lăsase deasupra apei.

Tânărul care a reușit să ajungă la mal a fost transportat inițial la spital, însă ulterior a fost externat și se află în custodia poliției.

El a fost arestat sub suspiciunea de provocare a unui deces prin conducere periculoasă. Ancheta trebuie să stabilească însă cine conducea efectiv autoturismul în momentul în care acesta a ajuns în râu.

Chief Superintendent Scott Cowie, comandantul poliției din Sunderland, a transmis că anchetatorii continuă să stabilească circumstanțele accidentului.

„Gândurile noastre sunt în continuare alături de cei dragi ai persoanelor care și-au pierdut în mod tragic viața. Îi vom sprijini în orice mod posibil în această perioadă devastatoare și le cerem să le fie respectată intimitatea”, a declarat acesta.

Ofițerul a făcut și un apel către comunitate să nu răspândească informații neverificate.

„Ancheta privind circumstanțele care au dus la intrarea mașinii în apă este în continuare în desfășurare. Le cerem în continuare oamenilor să nu facă speculații cu privire la acest incident, nici pe rețelele sociale, nici în comunitate, ținând cont de impactul pe care astfel de comentarii l-ar putea avea asupra familiilor celor implicați.”

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