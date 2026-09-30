 H&M închide 95 de magazine și renunță la un brand! Ce se întâmplă cu retailerul de modă în 2026
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H&M închide 95 de magazine și renunță la un brand! Ce se întâmplă cu retailerul de modă în 2026

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H&M continuă să-și reorganizeze rețeaua de magazine la nivel mondial. Retailerul a închis deja zeci de locații, iar planurile pentru 2026 prevăd noi retrageri, în paralel cu investiții în magazinele considerate mai profitabile și în experiența digitală.

H&M închide 95 de magazine și renunță la un brand
H&M închide 95 de magazine și renunță la un brand Foto: Pexels

Fondat în 1947, grupul H&M este prezent în peste 80 de piețe, iar serviciile sale online acoperă mai mult de 60 de țări. Portofoliul companiei include branduri precum H&M, COS, Weekday, Cheap Monday, Monki, & Other Stories, Arket, Singular Society și Sellpy.

95 de magazine mai puțin într-un singur an

La 31 august 2026, H&M avea 4.023 de magazine la nivel mondial, cu 95 mai puține decât în aceeași perioadă a anului precedent. Reducerea, de aproximativ 2% din rețeaua totală, a vizat în principal magazinele H&M și H&M Home.

Directorul general Daniel Ervér a explicat că deciziile fac parte din strategia de creștere a eficienței. Compania intenționează să se concentreze pe locațiile atractive, să închidă unitățile cu rezultate mai slabe și să modernizeze magazinele existente, în timp ce își extinde prezența pe piețe noi.

Pe măsură ce investim în cele mai atractive locații, le închidem pe cele mai puțin productive, modernizăm magazinele existente și ne extindem pe piețe noi”, a declarat acesta, conform AOL.

În primele nouă luni ale anului fiscal, încheiate la 31 august 2026, vânzările nete au scăzut cu 4% în coroane suedeze, însă au rămas stabile în monedele locale. În același interval, marja operațională a crescut la 8,5%, evoluție susținută de măsurile privind achizițiile, controlul costurilor și eficientizarea activităților.

Planuri de închideri și deschideri pentru 2026

Reorganizarea continuă un plan început anterior. H&M anunțase închiderea a aproximativ 200 de magazine la nivel global până la finalul lui 2025, în special pe piețele consacrate.

Compania poate renegocia sau rezilia anual aproximativ o treime dintre contractele de închiriere, ceea ce îi permite să redirecționeze investițiile către locații cu rezultate mai bune, relocări, renovări și dezvoltare digitală.

La începutul trimestrului al treilea, retailerul avea cu 128 de magazine mai puțin decât în anul precedent, diferența reducându-se la 95 până la finalul perioadei. Comparația este influențată și de închiderea tuturor magazinelor Monki în 2025, brandul fiind integrat între timp în Weekday.

Pentru 2026, H&M estimează deschiderea a aproximativ 90 de magazine și închiderea a circa 170, majoritatea noilor locații urmând să fie amplasate pe piețe aflate în creștere. În paralel, compania modernizează numeroase unități, prin îmbunătățirea amenajării, prezentării produselor și tehnologiei, pentru a consolida experiența clienților și legătura dintre magazinele fizice și canalele digitale.

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