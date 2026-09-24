Dana Roba, planuri mari după procesul cu Daniel Balaciu! Ce vrea să își cumpere cu banii

Dana Roba vine cu noi dezvăluiri despre Daniel Balaciu, fostul ei soț, cel care a bătut-o și a lăsat-o la un pas de moarte. Make-up artista a vorbit recent despre procesul care se apropie de final și a explicat ce urmează să se întâmple în perioada următoare. Mai mult, Dana Roba știe deja ce va face cu banii pe care ar urma să îi primească și are planuri importante pentru ei.

Dana Roba și Daniel Balaciu. Foto: Arhiva Click!

Ce dezvăluiri a făcut Dana Roba despre procesele cu Daniel Balaciu

Dana Roba a povestit că a fost recent la proces cu Daniel Balaciu și că mai este o singură înfățișare, programată în luna noiembrie. Make-up artista spune că nu mai este interesată de ceea ce se întâmplă cu fostul soț și susține că acesta ar urma să îi plătească pensie alimentară. Mai mult, Dana Roba are deja planuri pentru banii pe care îi va primi și dezvăluie că vrea să își schimbe mașina.

„Ieri am fost la proces cu Daniel și mai am o singură prezentare în noiembrie, la proces cu Roza, martorul, să fie audiat (...) Oricum, nu mă interesează, că el pierde tot (...) Îi e ciudă că l-am executat, că trebuie să-mi dea pensie alimentară. De abia aștept să-l execut, să-mi intre alocația pe trei ani de zile. Îmi schimb mașina”, a declarat Dana Roba pentru Spynews.ro.

Dana Roba, despre Daniel Balaciu: „E cu plasa de antidepresive după el”

De asemenea, Dana Roba a vorbit și despre starea lui Daniel Balaciu în penitenciar. Make-up artista susține că fostul ei soț nu s-ar afla într-o stare prea bună și afirmă că acesta ar fi nevoit să ia antidepresive.

„E cu plasa de antidepresive după el (...) Și e un om de doi metri”, a mai spus Dana Roba pentru Spynews.ro.

Daniel Balaciu a oferit un interviu din spatele gratiilor

În urmă cu câteva luni, Daniel Balaciu a oferit un interviu din penitenciar, în care a vorbit despre episodul în urma căruia mama fetițelor sale a ajuns într-o baltă de sânge. Bărbatul a povestit atunci, în detaliu, despre agresiunea asupra Danei Roba și despre modul în care a lovit-o.

„Păi i-am dat prima aici, a doua aici, aici și aici. Patru. Una, două, trei, patru. Așa îmi aduc aminte, patru. Una, două, trei, patru. Dar ultimele nu i le-am dat tare. Doar prima i-am dat tare, că mi-a dat piciorul în stomac și m-a urcat în zid. Atunci prima i-am dat-o cu putere, pe celelalte trei nu le-am mai dat așa”, a spus condamnatul.