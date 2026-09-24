Brad Pitt, apariție inedită alături de iubita sa. Cum s-au afișat cei doi pe covorul roșu

Brad Pitt, actorul în vârstă de 62 de ani, a atras toate privirile la Festivalul de Film de la San Sebastian, unde a apărut alături de partenera sa, Ines de Ramon, în vârstă de 33 de ani.

Brad Pitt, apariție de senzație alături de iubită Foto: 2026 Getty Images

Brad Pitt, apariție plină de rafinament la brațul iubitei sale

Actorul a purtat un costum negru elegant, completat de o coafură inspirată din stilul clasic hollywoodian, în timp ce Ines a impresionat într-o rochie verde din dantelă, cu bretele subțiri, care îi evidenția silueta, potrivit Daily Mail.

Cei doi au stat nedespărțiți pe parcursul întregii seri, ținându-se de mână și pozând împreună pentru fotografi, semn al unei relații stabile și vizibil armonioase. Cuplul este împreună din 2022 și, în ciuda discreției pe care o preferă, aparițiile lor publice transmit apropiere și naturalețe.

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Brad Pitt promovează producția „Inima Fiarei”, în care îl interpretează pe James Belmont, un fost ofițer din trupele speciale. Personajul călătorește alături de câinele său de luptă, Odin, iar cei doi supraviețuiesc prăbușirii unui avion în pustietatea Alaskăi. În mijlocul frigului extrem și al izolării, lupta pentru supraviețuire devine tema centrală a filmului.

Povestea de dragoste dintre Brad Pitt și Ines de Ramon a început în 2022, iar relația lor pare să devină din ce în ce mai serioasă. Surse apropiate cuplului susțin că Ines are o relație excelentă cu familia actorului și este considerată deja parte din aceasta.

Cu toate acestea, apropiații lui Brad afirmă că actorul nu intenționează, cel puțin pentru moment, să se căsătorească din nou, chiar dacă este extrem de fericit alături de partenera sa.

Brad Pitt trece prin momente dificile

La sosirea în festival, Pitt a fost întâmpinat de o mulțime de admiratori. Momentul a venit la scurt timp după ce apropiați ai actorului au vorbit despre perioada dificilă pe care acesta a traversat-o în timpul căsniciei cu Angelina Jolie.

Potrivit unei surse, Pitt nu s-a confruntat cu o problemă legată de alcool, ci cu tensiunile din relația cu fosta soție. Actorul ar fi muncit intens pentru a-și recăpăta echilibrul, iar acum se află într-o etapă stabilă și pozitivă.

Brad Pitt a început din nou să bea cu moderație, după ce a petrecut șapte ani fără să pună gura pe alcool. El a mai recunoscut că de un an jumătate merge periodic la întâlnirile Alcoolicilor Anonimi, astfel că încearcă să rămână cât de profesionist poate în ceea ce privește cantitatea de băuturi alcoolice consumate.

Brad Pitt a insistat că acum bea „într-un mod mult mai temperat”, explicând că „de câteva ori a devenit prea încrezător, apoi și-a spus: «Da, nu, nu e bine pentru mine.» Nu în cantități mari”. El clarificat că poate să bea „câteva” pahare de vin, dar nu mai mult. „Trebuie să fiu profesionist în privința asta”.

Fosta sa soție, Angelina Jolie, l-a acuzat în trecut pe Brad Pitt că a devenit violent cu ea și copiii lor atunci când se afla în stare de ebrietate.

În timpul celor opt ani de bătălie juridică pentru divorț, Jolie a depus documente în instanță în care îl acuza pe Pitt că ar fi atacat-o în stare de ebrietate pe ea și pe unii dintre copiii lor, în urma unei presupuse altercații petrecute la bordul unui avion privat, în septembrie 2016.