 Ce cadouri a primit Victoria, fiica cea mare a Gabrielei Cristea și a lui Tavi Clonda, de ziua ei de naștere
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VideoCe cadouri a primit Victoria, fiica cea mare a Gabrielei Cristea și a lui Tavi Clonda, de ziua ei de naștere

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Victoria, fiica cea mare a Gabrielei Cristea și a lui Tavi Clonda, a împlinit de curând nouă ani. Părinții ei au pregătit o zi specială pentru aniversare, iar micuța a avut parte de mai multe surprize și cadouri. Deși a primit mai multe daruri, Victoria și-a dorit un singur lucru: o carte.

Victoria, fiica cea mare a Gabrielei Cristea și a lui Tavi Clonda.
Victoria, fiica cea mare a Gabrielei Cristea și a lui Tavi Clonda. Foto: Facebook

Gabriela Cristea și Tavi Clonda sunt părinții a două fetițe, Victoria și Iris, iar familia lor este adesea prezentă în mediul online. Cei doi le împărtășesc fanilor momente din viața de zi cu zi și din activitățile pe care le desfășoară împreună.

Ce cadouri a primit Victoria de ziua ei

Deși aniversarea a venit cu mai multe surprize, dorința Victoriei a fost una simplă. Fetița și-a dorit o carte, iar părinții au avut grijă să îi îndeplinească dorința.

Pe lângă cartea pe care și-a dorit-o, Victoria a primit și o jucărie de pluș, precum și hăinuțe. Surprizele nu s-au oprit aici. Și sora ei mai mică, Iris, a vrut să îi ofere un cadou special. Cele două surori au primit câte un tricou identic, cu un imprimeu deosebit înfățișând două fetițe.

Astfel, ziua Victoriei a fost una plină de emoție și bucurie, alături de cei mai importanți oameni din viața ei.

Gabriela Cristea și Tavi Clonda, o familie unită

Gabriela Cristea și Tavi Clonda se bucură de o familie frumoasă, iar cele două fiice ale lor reprezintă una dintre cele mai importante bucurii din viața cuplului.

Victoria și Iris au crescut sub privirile comunității numeroase care îi urmărește pe cei doi părinți în mediul online. Gabriela Cristea și Tavi Clonda aleg să împărtășească, din când în când, imagini și momente din viața familiei, inclusiv de la aniversările celor mici.

Gabriela Cristea, amintiri emoționante din ziua în care s-a născut Victoria

Vedeta a povestit că, și în ziua în care Victoria a împlinit nouă ani, discuția despre venirea ei pe lume a revenit în familie. Gabriela Cristea și-a amintit cu emoție de dimineața în care mergea spre maternitate și de sentimentele pe care le avea atunci.

„Astăzi, Victoria mea face 9 ani.

Dimineață, în mașină, am ajuns din nou la povestea zilei în care s-a născut. I-am spus cum mergeam spre maternitate, cât de emoționat era Tavi și câtă bucurie aveam eu în suflet. Îmi amintesc și acum cerul din dimineața aceea, lumina aceea aparte și senzația foarte puternică că Dumnezeu mă ținea de mână.

Parcă totul se dădea puțin la o parte ca să trecem noi, spre ea.

A auzit povestea asta de zeci de ori, dar astăzi m-a emoționat felul în care mă asculta. O vedeam cum trăiește și ea emoția mea și, pentru câteva clipe, parcă m-am întors din nou în dimineața de acum 9 ani”, începe mesajul fostei prezentatoare de televiziune, publicat pe rețelele de socializare. 

Ce spune Gabriela Cristea despre fiica ei

În continuarea mesajului, Gabriela Cristea a vorbit cu multă dragoste despre copilul care a devenit Victoria. Vedeta a descris-o drept o fetiță sensibilă și empatică, dornică să descopere lumea din jurul ei.

„Iar acum mă uit la ea și îmi place atât de mult copilul care devine. Îmi place că este sensibilă, empatică, că se împrietenește ușor, că simte oamenii și că își descoperă lumea cu atâta curiozitate.

Victoria, mami, tati și Iris vom fi mereu lângă tine. Nu să trăim viața în locul tău, ci să fim acolo când ai nevoie de noi, să te ținem de mână, să te încurajăm și să-ți amintim mereu cât de iubită ești.

La mulți ani, iubirea noastră! Ești minunea noastră de la Dumnezeu și, de 9 ani, viața noastră este mai frumoasă pentru că tu ești lângă noi.”

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