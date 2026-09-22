Gabriela Cristea a dezvăluit rețeta unui prânz sofisticat. Ingredientele sunt simple și la îndemâna oricui

Gabriela Cristea gătește acasă ca la un restaurant de fițe. Vedeta a împărtășit rețeta cu urmăritorii săi și a arătat cât este de simplu să pregătești un prânz mai special. Nu ai nevoie de ingrediente complicate și nici nu trebuie să știi o tehnică ieșită din comun.

Rețeta Gabrielei Cristea, pentru un prânz mai sofisticat. Foto: captură Facebook

Vedeta a arătat că poți pregăti de acasă și feluri de mâncare mai deosebite. Aceasta a arătat o rețetă care poate impresiona orice musafir. Are doar câteva ingrediente și se prepară extrem de ușor. Iată cum pregătești un prânz mai special, cu ingrediente simple.

Rețeta Gabrielei Cristea pentru un prânz mai deosebit

„Hai să gătim împreună acasă ca la un restaurant fițos. Și partea cea mai bună e că nu avem nevoie de ingrediente complicate sau de tehnici sofisticate”, ne promite vedeta.

Așadar, pentru această rețetă ai nevoie de un cartof dulce, brânză burrata, roșii, avocado, un ou, roșii cherry, ulei de măsline, usturoi, cimbru și sare. Când vine vorba de mirodenii, Gabriela Cristea susține că mai puteți adăuga și altele, în funcție de preferințe. Deși pare că acestea sunt ingrediente pentru un mic dejun, vedeta susține că face din ele un prânz mai sofisticat, ce va da pe spate orice musafir.

Cum se prepară

Începem cu cartofii dulci. Aceștia trebuie copți, însă Gabriela Cristea a găsit o metodă mult mai simplă. I-a pus la cuptorul cu microunde pentru 15 minute. Apoi, curățăm usturoiul și il tăiem. La fel și cu roșiile cherry. Ele se taie în două și se pun într-un recipient special pentru cuptor, alături de usturoiul curățat, uleiul de măsline, sare și cimbru, apoi se bagă la cuptor la 195 de grade, pe treapta de sus, cea mai apropiată de grill și se lasă 35-40 de minute.

Ulterior, a prăjit două ouă. Ele ar fi mai sănătoase poșate, însă Gabriela Cristea a ales varianta mai rapidă. A scos de la cuptor roșiile cu mirodenii și s-a apucat de plating. Pentru o porție, aceasta a tăiat un cartof în două, a adăugat buratta desfăcută și scursă, a adăugat roșiile, avocado și un ou. La final a adăugat deasupra sosul de la roșii, iar rețeta este gata.