Salată cremoasă cu ou, morcov și mărar, gata într-un singur bol. Rețeta perfectă pentru orice moment al zilei

O rețetă simplă și hrănitoare cucerește iubitorii de gustări rapide. Preparată dintr-un amestec de ouă fierte, morcov ras, iaurt grecesc și verdețuri proaspete, această cremă tartinabilă se face într-un singur bol, din ingrediente la îndemână, fiind ideală pentru pâine prăjită sau legume proaspete.

Salată rapidă și hrănitoare Foto: pexels.com

Atunci când timpul este limitat, dar dorința pentru o masă savuroasă și hrănitoare rămâne pe primul loc, soluțiile simple sunt cele mai inspirate. Cosânzenele Gătesc propune o rețetă versatilă de tartinabilă, realizată într-un singur bol și bazată pe ingrediente pe care majoritatea oamenilor le au deja în frigider.

Ingredientele necesare pentru o salată lejeră și plină de prospețime

Pentru pregătirea acestei salate sunt suficiente câteva elemente simple, care se completează perfect ca gust și textură:

3 ouă fierte

2 morcovi dați pe răzătoarea mică

1-2 linguri de iaurt grecesc

o jumătate de legătură de mărar proaspăt (sau pătrunjel)

o linguriță de ulei de măsline

sare și piper proaspăt măcinat

o jumătate de ceapă roșie mică (sau ceapă verde)

un castravete murat sau în oțet

sucul stors de la o jumătate de lămâie

Modul de preparare și cele mai bune combinații pentru servire

Rețeta nu implică tehnici complicate și este gata în câteva minute. Într-un castron încăpător se pun cele trei ouă fierte și se pasează cu furculița până capătă consistența dorită. Peste ele se adaugă morcovii rași fin, lingurile de iaurt grecesc, verdeața tocată mărunt, uleiul de măsline, sarea și piperul.

Se încorporează apoi ceapa tocată, cubulețele de castravete murat și zeama proaspătă de lămâie. Întreaga compoziție se amestecă bine până se omogenizează complet.

Salata obținută este perfectă pentru micul dejun, prânz sau o cină lejeră. Poate fi savurată simplă, întinsă generos pe felii de pâine prăjită caldă, pe crackers de secară de tip wasa, pe rondele expandate din orez sau așezată direct pe frunze crocante de salată verde.

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