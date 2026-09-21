Salată caldă

Ușor de preparat și plină de culoare, salata caldă este perfectă atât ca fel principal, cât și ca garnitură.

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Ingrediente

300 g baby morcovi

250 g linte fiartă

2 linguri ulei de măsline

2 mâini rucola proaspătă

100 g brânză feta sfărâmată

½ ceapă roșie, tăiată felii subțiri

1 linguriță miere sau sirop de arțar

1 linguriță muștar Dijon

1 lingură zeamă de lămâie

1 lingură oțet balsamic

½ linguriță chimion măcinat

sare

piper

Mod de preparare

Preîncălzești cuptorul la 200°C și pregătești o tavă cu hârtie de copt. Speli morcovii, îi cureți dacă este nevoie și îi așezi în tavă. Torni o lingură de ulei de măsline, adaugi sare, piper și chimion, apoi îi amesteci bine. Dai tava la cuptor 25-30 de minute, până când morcovii se înmoaie și se rumenesc ușor pe margini.

Între timp, scurgi bine lintea fiartă și o pui într-un bol mare.

Faci dressingul într-un bol: amesteci uleiul de măsline rămas cu mierea, muștarul Dijon, zeama de lămâie, oțetul, sarea și piperul. Torni dressingul peste linte și amesteci ușor, cât lintea este încă la temperatura camerei sau ușor caldă.

Adaugi rucola și ceapa roșie, apoi amesteci ușor. Așezi morcovii prăjiți peste salată și presari brânza feta sfărâmată.

Servești salata caldă, cu zeamă de lămâie sau fulgi de chili, dacă vrei un gust mai intens.