Ficăței de pui în sos de smântână

Un preparat gustos, ușor de pregătit și ideal pentru o masă de familie.

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Ingrediente

700 g ficăței de pui

1 ceapă mare

1 morcov mic

1 ardei roșu mic

2 căței de usturoi

3 linguri ulei

30 g unt

100 ml apă caldă

½ linguriță cimbru uscat

½ linguriță boia dulce

sare

piper

pătrunjel proaspăt

200 ml smântână pentru gătit

Mod de preparare

Cureți ficățeii de pielițe și îi speli rapid în apă rece, apoi îi lași la scurs și îi tamponezi cu un prosop de hârtie. Cureți ceapa, morcovul, ardeiul și usturoiul, apoi le toci mărunt.

Încălzești uleiul și untul într-o tigaie largă. Adaugi ceapa și morcovul și le gătești 4-5 minute, până se înmoaie ușor. Adaugi ardeiul și usturoiul și mai lași 2 minute, amestecând.

Adaugi ficățeii și îi rumenești la foc mediu 6-7 minute, întorcându-i ușor pe toate părțile, până își schimbă culoarea și se pătrund aproape complet.

Presari boiaua, cimbrul și piperul, apoi torni apa caldă. Lași să fiarbă 5 minute, până când sosul scade ușor.

Adaugi smântâna pentru gătit și amesteci cu grijă, ca să nu sfărâmi ficățeii. Fierbi la foc mic încă 3-4 minute, până când sosul devine cremos. Potrivești de sare la final.

Presari pătrunjel verde tocat și oprești focul.