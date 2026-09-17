 Guacamole cu lime și chipsuri tortilla
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Guacamole cu lime și chipsuri tortilla

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Îţi place avocado? Încearcă reţeta de guacamole cu lime și chipsuri tortilla.

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Foto: shutterstock

Ingrediente

3 avocado bine coapte

1 cățel de usturoi

zeama de la 1 lime

1 fir de ceapă verde

1 legătură mică de coriandru proaspăt

sare și piper, după gust fulgi de chili

150 g chipsuri

tortilla, pentru servit

Mod de preparare

Tai avocado pe jumătate, scoți sâmburii și cureți pulpa cu o lingură. Pasezi cu o furculiță, lăsând și câteva bucăți mai mari.

Toci mărunt usturoiul, ceapa și coriandrul, apoi le adaugi peste avocado. Storci zeama de lime și o torni peste compoziție pentru prospețime și pentru a păstra culoarea.

Condimentezi cu sare, piper și puțin chili, apoi amesteci ușor până se omogenizează.

Așezi guacamole într-un bol și decorezi cu frunze de coriandru și un praf de chili. Servești imediat, alături de chipsuri tortilla crocante și felii de lime.

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