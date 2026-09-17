Guacamole cu lime și chipsuri tortilla
Îţi place avocado? Încearcă reţeta de guacamole cu lime și chipsuri tortilla.
Ingrediente
3 avocado bine coapte
1 cățel de usturoi
zeama de la 1 lime
1 fir de ceapă verde
1 legătură mică de coriandru proaspăt
sare și piper, după gust fulgi de chili
150 g chipsuri
tortilla, pentru servit
Mod de preparare
Tai avocado pe jumătate, scoți sâmburii și cureți pulpa cu o lingură. Pasezi cu o furculiță, lăsând și câteva bucăți mai mari.
Toci mărunt usturoiul, ceapa și coriandrul, apoi le adaugi peste avocado. Storci zeama de lime și o torni peste compoziție pentru prospețime și pentru a păstra culoarea.
Condimentezi cu sare, piper și puțin chili, apoi amesteci ușor până se omogenizează.
Așezi guacamole într-un bol și decorezi cu frunze de coriandru și un praf de chili. Servești imediat, alături de chipsuri tortilla crocante și felii de lime.