Cum alegem corect uleiul de măsline. Ce spun experții despre produsul potrivit pentru fiecare preparat

Te-ai întrebat vreodată dacă folosești uleiul de măsline potrivit? Fie că prăjești legume, pregătești un dressing pentru salată sau picuri puțin ulei peste pastele proaspăt scoase din tigaie, alegerea lui este o adevărată provocare. Experții spun cum ar trebui să procedăm înainte de a alege uleiul potrivit pentru noi.

Ulei de măsline. Foto: pexels.com

În magazine se regăsesc diferite opțiuni, pentru toate buzunarele. Totuși, experții susțin că un ulei poate fi excelent pentru prăjit, dar își poate pierde complet aroma la final, în timp ce un ulei de măsline premium adăugat la final pentru gust într-un preparat își poate pierde calitățile într-o tigaie încinsă.

Cum alegem uleiul de măsline

„Nu trebuie să fii expert pentru a alege un ulei de măsline potrivit pentru tine și bugetul tău”, spune Joseph R. Profaci , director executiv al Asociației Nord-Americane a Uleiului de Măsline (NAOOA). Acesta susține că trebuie să clasificăm produsul în trei niveluri: bun, mai bun și cel mai bun, fiecare dintre el având un rol, conform simplyrecipes.com.

Uleiul clasificat ca fiind bun poate fi folosit ca prăjit, la preparatele care trebuie pregătite în tigaie încinsă sau în cele care necesită o cantitate mai mare. Un produs mai bun este potrivit pentru sotat, copt și pentru sosuri, în timp ce uleiul premium, cel mai scump, trebuie consumat în dressinguri și în alte mâncăruri ce nu necesită preparare termică.

„Nu există alegeri proaste”, susține Profaci. Uleiurile sale bune sunt de obicei uleiuri extravirgin la prețuri bune, în sticle de un litru, de la comercianți cu amănuntul. Uleiurile mai bune reprezintă un pas înainte și „tind să fie uleiuri produse de multe dintre mărcile emblematice și cunoscute pe care le recunoști”. Etichetele lor includ mai multe detalii, cum ar fi intensitatea uleiului sau certificarea lor, având o aromă mai distinctă.

Cele mai bune uleiuri sunt cele tip „splurge”: uleiuri extravagante mai distinctive, vândute în sticle de sticlă mai mici, de 225 până la 473 ml, cu caracteristici aromatice remarcabile. Etichetele indică adesea detalii specifice, cum ar fi data recoltării, un singur soi de măsline sau o singură proprietate, iar prețurile sunt ceva mai piperate, în funcție de magazin.

Cum aleg experții uleiul de măsline potrivit pentru fiecare caz

Profaci, care a petrecut peste 30 de ani în industria uleiului de măsline, apelează la un ulei de măsline extravirgin de calitate și la prețuri accesibile atunci când o rețetă necesită mult ulei, foc mare sau gătire îndelungată

Expertul își păstrează uleiurile mai bune pentru gătitul de zi cu zi, unde va ieși mai multă aromă. Le folosește pentru a sota legume, a coace și a le amesteca în sosuri și smoothie-uri, cum ar fi humusul de casă .

Profaci își păstrează cele mai bune sticle aproape exclusiv pentru situațiile în care uleiul nu este supus unor temperaturi mari. În opinia sa, „nu este nevoie să plătești pentru o aromă suplimentară dacă aceasta se va pierde la gătit”. Aceste sticle premium le păstrează pentru supe, paste și legume, adăugând câțiva stropi inclusiv peste preparatele deja prăjite în uleiul obișnuit.

De asemenea, folosește uleiul premium ca și condiment pentru iaurt, fulgi de ovăz și chiar înghețată. Dacă o sticlă mai bună a fost deschisă o vreme și are un gust plat, el afirmă că atunci e timpul să gătești cu ea, în loc să lăsăm să se irosească ultima aromă.

Acesta recunoaște că nu este tocmai practic să avem câte un ulei pentru fiecare fel de mâncare. Cu toate acestea, dacă vrem să avem o singură sticlă în casă, el recomandă un ulei de măsline extravirgin bun sau mai bun pentru orice, inclusiv pentru finisarea preparatelor.