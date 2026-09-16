Formula ideală pentru o cină de slăbit recomandată de nutriționiști: cum mănânci echilibrat fără să numeri caloriile

Nutriționiștii recomandă „metoda farfuriei” pentru a slăbi sustenabil fără calcularea fiecărei calorii. Regula presupune împărțirea mesei în jumătate de legume, un sfert de proteine și un sfert de carbohidrați bogați în fibre, completate cu grăsimi sănătoase pentru sațietate prelungită.

Meniul pentru o cină echilibrată Foto: pexels

Scăderea în greutate nu trebuie să însemne diete restrictive sau calcule obsesive la fiecare masă. Specialiștii în nutriție propun o abordare simplificată, cunoscută sub denumirea de „metoda farfuriei”, prin care se poate construi o cină echilibrată, nutritivă și săracă în calorii doar prin respectarea unor proporții vizuale clare.

Cum funcționează „metoda farfuriei” la masa de seară

Principiul de bază constă în împărțirea corectă a alimentelor direct în farfurie, asigurând un aport optim de nutrienți și o senzație durabilă de sațietate:

Jumătate de farfurie cu legume fără amidon: Broccoli, dovleceii, fasolea verde, conopida, varza sau salatele verzi ocupă spațiul principal. Fiind bogate în fibre și apă, dar sărace în calorii, acestea cresc volumul gastric și transmit rapid semnalul de sațietate.

Un sfert de farfurie cu proteine slabe: Sursele de calitate, precum carnea de pasăre, peștele, tofu, lintea sau fasolea, sunt esențiale pentru protejarea masei musculare în timpul deficitului caloric și pentru reducerea poftei de mâncare.

Un sfert de farfurie cu carbohidrați complecși: Orezul brun, quinoa, pastele integrale, cartofii dulci sau leguminoasele oferă energie stabilă și conțin fibre care încetinesc digestia.

O porție mică de grăsimi sănătoase: Uleiul de măsline adăugat peste legume, feliile de avocado, nucile sau semințele ajută la absorbția vitaminelor liposolubile și oferă savoare preparatului.

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Folosind această structură, combinațiile pot fi adaptate ușor în funcție de preferințe și de alimentele disponibile în bucătărie: