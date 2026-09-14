Cum să faci crostini cu pate de ficat și capere

Crostini cu pate de ficat și capere - un aperitiv simplu, dar elegant, perfect pentru mesele festive.

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Ingrediente

400 g ficat de pui

1 ceapă mică

2 linguri unt

2 linguri ulei de măsline

1 lingură coniac sau vin alb

1 lingură capere

câteva frunze de rozmarin

sare

piper

1 baghetă

ulei de măsline, pentru uns

Mod de preparare

Cureți ficatul de pui și îl speli rapid sub jet de apă rece. Îl ștergi bine cu hârtie de bucătărie.

Cureți ceapa și o toci mărunt. Încălzești uleiul și untul într-o tigaie. Adaugi ceapa și o călești la foc mic până devine sticloasă.

Adaugi ficatul și gătești 5-6 minute, întorcându-l, până se rumenește ușor. Torni coniacul sau vinul și lași să se evapore alcoolul. Potrivești de sare și piper.

Muți compoziția într-un blender, adaugi jumătate din capere și mixezi până obții un pate fin și cremos.

Feliezi bagheta. Le așezi pe o tavă, le stropești cu puțin ulei de măsline și le rumenești la cuptor timp de 5-7 minute, sau în tigaie, până devin crocante. Ungi de pâine cu pate de ficat și le decorezi cu restul de capere și frunze de rozmarin.