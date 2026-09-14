Nick Rădoi, mesaj dureros după moartea Mădălinei Apostol: „O nouă criză severă a împins-o spre acest gest tragic”

Moartea Mădălinei Apostol a lăsat multă durere în rândul familiei și al celor apropiați. Partenera lui Nick Rădoi s-a stins din viață în dimineața zilei de 13 septembrie 2026, iar vestea a provocat reacții puternice.

Nick Rădoi și Mădălina Apostol Foto: Facebook

La scurt timp după tragedie, Nick Rădoi a transmis un mesaj public în care a explicat că nu și-a dorit să ofere declarații într-un moment atât de greu, însă a simțit nevoia să facă anumite precizări după numeroasele întrebări apărute.

Milionarul a vorbit despre relația pe care a avut-o cu Mădălina Apostol, dar și despre sprijinul pe care i l-au oferit cei apropiați în perioada în care aceasta s-a confruntat cu probleme de sănătate.

Nick Rădoi: „Am făcut tot ce ne-a stat în putere pentru a o ajuta”

Nick Rădoi a transmis că a avut o relație apropiată atât cu Mădălina Apostol, cât și cu familia acesteia, copiii și mama ei.

„Ceea ce s-a întâmplat este o durere imensă și o tragedie greu de exprimat în cuvinte. Nu mi-am dorit să ofer explicații publice într-un moment atât de dureros, însă, văzând numeroasele întrebări apărute, simt nevoia să fac câteva precizări”, a transmis acesta.

El a precizat că, alături de cei dragi Mădălinei și de tatăl fetiței sale, a încercat să îi ofere sprijin în lupta cu problemele cu care se confrunta.

„Am avut o relație frumoasă și apropiată cu Mădălina, precum și cu familia ei, cu copiii și cu mama sa. Împreună cu cei dragi ei și cu tatăl fetiței ei, am făcut tot ce ne-a stat în putere pentru a o ajuta să lupte cu boala și să depășească momentele de criză”, a mai spus Nick Rădoi.

Mădălina Apostol urma un tratament specializat

Nick Rădoi a povestit că, în urmă cu câteva luni, Mădălina Apostol a fost dusă în România pentru a primi tratament psihiatric specializat.

Potrivit declarațiilor sale, acest lucru a fost considerat important pentru ca ea să poată comunica mai ușor cu medicii și să își exprime gândurile.

„Am considerat că era foarte important ca ea să poată comunica cu medicii și să-și exprime gândurile în propria limbă, nu într-o limbă străină.”

Acesta a spus că, pentru o perioadă, lucrurile păreau să evolueze într-o direcție mai bună, însă ulterior a apărut o nouă perioadă dificilă.

„Din nefericire, o nouă criză severă a împins-o spre acest gest tragic”.

Mesaj pentru cei care au iubit-o pe Mădălina Apostol

Nick Rădoi a descris boala cu care se confrunta Mădălina Apostol ca fiind una extrem de grea și a subliniat că aceasta a fost înconjurată de iubire și sprijin.

„Aceasta este o boală cruntă și numai cei care s-au confruntat sau se confruntă cu ea pot înțelege cu adevărat ce înseamnă. Boala a ajuns să pună stăpânire pe gândurile și pe sufletul ei.”

În mesajul său, Nick Rădoi a vorbit și despre omul care a fost Mădălina Apostol, descriind-o drept o persoană iubitoare și apropiată de familie.

„În ciuda gestului făcut din cauza acestei boli, Mădălina a fost o persoană extraordinară, o mamă iubitoare, un om bun la suflet și cu o credință profundă în Dumnezeu. A fost iubită, încurajată, sprijinită și susținută până în ultima clipă”, a mai spus acesta.

La final, Nick Rădoi a cerut discreție și respect pentru memoria Mădălinei Apostol, pentru copiii ei și pentru întreaga familie.

„Este o tragedie de nedescris pentru toți cei care o iubim și o vom iubi mereu. În aceste clipe de durere profundă, vă rog să manifestați respect, discreție și compasiune față de memoria Mădălinei, față de copiii ei și față de întreaga familie”.