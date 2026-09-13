 De ce a murit Mădălina Apostol. Nick Rădoi a dezvăluit cauza decesului. „Era bolnavă”
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De ce a murit Mădălina Apostol. Nick Rădoi a dezvăluit cauza decesului. „Era bolnavă”

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Durere fără margini pentru familia și apropiații Mădălinei Apostol. Iubita lui Nick Rădoi, care în ultimii ani se retrăsese treptat din lumea mondenă, a murit în această dimineață, 13 septembrie 2026. 

De ce a murit Mădălina Apostol
De ce a murit Mădălina Apostol Foto: Facebook

La scurt timp de la vestea neașteptată, Nick Rădoi a făcut primele declarații despre cauza morții partenerei sale.  

De ce a murit Mădălina Apostol

Nick Rădoi a confirmat tragedia pentru mai multe publicații și a dezvăluit că Mădălina Apostol se confrunta cu probleme de sănătate. Milionarul a mărturisit că este devastat și că nu intenționa să vorbească public până nu ajungea în România, însă vestea s-a răspândit rapid.

„Da, este adevărat! Eu voi ajunge luni. S-a întâmplat acum câteva ore, la 2 dimineața. Eu nu voiam să spun nimic până nu ajung, dar s-a aflat. E adevărat că s-a sinucis. Ea era bolnavă!”, a declarat Nick Rădoi pentru Cancan.ro.

Partenera milionarului devenise o prezență discretă în ultimii ani 

Mădălina Apostol s-a retras în ultimii ani din atenția publică. În iulie 2026, aceasta revenise în spațiul public după o perioadă de discreție, alegând un stil de viață mai liniștit, alături de familie și de Nick Rădoi. 

Ultuma postarea pe rețelele de socializare a Mădălinei a fost făcută în urmă cu câteva ore, pe pagina de Facebook, unde a repostat o amintire cu copiii săi. 

Nick Rădoi a precizat în exclusivitate pentru Click! că va reveni luni în România pentru a participa la funeraliile Mădălinei Apostol și pentru a fi alături de familie în aceste momente dureroase. Partenera de viață a milionarului a plecat din această lume în noaptea de sâmbătă către duminică, lăsând în urma sa multă durere. 

Relația cu Nick Rădoi a fost intens mediatizată, cu perioade de despărțiri și împăcări, ceea ce a menținut-o în atenția publicului ani la rând. Potrivit declarațiilor lui Nick Rădoi, ea și-a schimbat stilul de viață, preferând liniștea și discreția. Acum, omul de afaceri a mărturisit că este profund afectat de moartea partenerei sale.

„În acest moment, sunt distrus”, a declarat Nick Rădoi, pentru Click!

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