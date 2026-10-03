 Ce sumă uriașă ar fi plătit Caius Covrig pentru inelul de logodnă al Teodorei. Cât ar fi valorat bijuteria
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Vedete internaționaleVedete româneștiInterviurile Click!Paparazzii Click!
scroll right

Ce sumă uriașă ar fi plătit Caius Covrig pentru inelul de logodnă al Teodorei. Cât ar fi valorat bijuteria

Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Omul de afaceri Caius Covrig a făcut pasul cel mare în plan personal, anunțând oficial logodna cu Teodora, partenera sa de lungă durată.

Inelul de logodnă ales după luni întregi de căutări
Inelul de logodnă ales după luni întregi de căutări Foto: instagram

Ceremonia discretă, pregătită în cel mai mic detaliu timp de câteva luni, a fost gândită ca o scenă de colecție. 

Cât ar fi costat inelul pe care Caius Covrig l-a cumpărat pentru iubita lui

Evenimentul a fost marcat pe data de 24 septembrie, când milionarul i-a dăruit Teodorei o bijuterie de o valoare excepțională: un astfel de inel de logodnă ar fi estimat la peste 150.000 de euro. Piesa centrală este un diamant de 4,3 carate, achiziționat special în cadrul unei licitații internaționale, conform cancan.ro

Echilibrul din spatele succesului: motivele pentru care a spus „ea este aleasa”

Caius Covrig a subliniat că decizia a venit natural, după ani întregi în care Teodora i-a fost sprijinul principal în momentele critice din carieră. În contextul unui ritm profesional alert și al presiunii constante din afaceri, tânărul antreprenor a mărturisit că stabilitatea emoțională oferită de partenera sa a fost elementul determinant:

„Teodora este omul care mi-a fost alături și la bine, și la greu. În viața mea există foarte multă agitație: business, proiecte, responsabilități, decizii, stres, oameni, probleme care apar permanent și foarte multă energie venită din exterior. Iar ea a știut întotdeauna să fie echilibrul de care aveam nevoie. Cred că, pentru un bărbat care trăiește într-un ritm foarte intens și care construiește permanent lucruri, este extrem de important cine îi este alături în momentele în care nu mai există business, camere sau aparențe. (...) A știut să-mi transforme haosul în liniște, stresul în echilibru și momentele grele în momente în care am simțit că nu sunt singur”, a declarat Caius Covrig pentru cancan.ro.

De ce a refuzat Lacul Como: trei luni de triere și decorul de la Son Marroig

Pentru a evita locurile devenite șablon în rândul celebrităților, afaceristul a refuzat din start propunerea organizatorilor de a merge pe malul Lacului Como din Italia, căutând un spațiu complet inedit. Procesul de selecție a durat trei luni, timp în care a analizat zeci de propuneri din întreaga lume.

Alegerea finală a fost domeniul istoric Son Marroig din Deià, insula Mallorca (Spania), un amplasament spectaculos cocoțat pe stânci deasupra Mării Mediterane, având în prim-plan un templu de marmură cu coloane și celebra peninsulă Sa Foradada pe fundal.

„Nu voiam să fac ceva doar pentru că este la modă sau pentru că arată bine într-o fotografie. I-am spus foarte clar organizatorului: «Vreau un loc autentic. Vreau ceva ce eu nu am mai văzut la niciun român. Vreau ca atunci când ajungem acolo să simt că locul ăsta este al nostru». (...) Son Marroig are o liniște și o energie greu de explicat în poze. Ești deasupra mării, într-un loc care pare rupt de restul lumii, iar pentru câteva momente tot zgomotul din jur dispare. Exact așa este și Teodora pentru mine”, a mai precizat acesta

Ghid de cumpărături

Șerban Huidu reacție despre incideentul de la Buftea jpg
Șerban Huidu, reacție după incidentul vulgar de la petrecerea Antena 1: „La noi n-au fost imagini dubioase pe ecrane” Vedete românești
Lidia Fecioru de la Adevăruri ascunse jpg
Leacul simplu care te scapă de insomnie. Lidia Fecioru: „Bem un pahar din această băutură miraculoasă” Stil de viață
image
Cine este copilotul avionului Flydubai care l-a atacat pe pilot cu un topor în timpul zborului. „A încercat să comită un atac terorist” adevarul.ro
image
Bătaie între două profesoare la un colegiu de top din Iași. Martor: „În următoarea secundă, s-a năpustit la gâtul ei lovind-o cu aparatul de fumat” adevarul.ro

Parteneri

image
„Zece jucători râdeau în jacuzzi după ce am pierdut cu 5-0!”. Fostul selecționer al României, dezvăluire șoc din sânul naționalei www.fanatik.ro
image
Un "sat" întreg din România, scos la vânzare cu 750.000 de euro. Ce primește cumpărătorul pentru această sumă observatornews.ro
image
Abby a fost ucisă într-un mod înfiorător în Hong Kong. Suspecții au cumpărat mașină de tocat carne și fierăstrău înainte de crimă www.antena3.ro
image
Debitul Dunării, în scădere. Avertismentul hidrologilor pentru perioada octombrie-decembrie 2026 www.gandul.ro
image
Călin Georgescu contestă sechestrul pus pe vila din Mogoșoaia. Când se judecă cererea fostului candidat www.wowbiz.ro
image
Nu s-au mai putut abține! La date, Andra și Ahmed s-au dez... Vezi mai mult www.kanald.ro
image
Tren lovit de o dronă rusească, la granița cu Polonia. Oficialii străini trecuseră prin zonă cu doar câteva minute înainte www.stirilekanald.ro
image
Cele mai tari meme-uri după Polonia – România 6-0. Gică Hagi, luat la țintă: „Game, set, meci” as.ro
image
Câte zile de concediu medical poate da medicul de familie și câte poate da specialistul. Regulile din 2026 playtech.ro
image
Adrian Mutu, propus la coşmarul FCSB-ului: “Salariu de un milion de euro!”. Exclusiv www.fanatik.ro
image
Prințul Marco a lăsat-o pe Gabriella pentru ispita Frankie! Adevărul despre declarațiile de dragoste pe care blondina i le-a făcut bărbatului însurat www.cancan.ro
image
La asta nu se aștepta absolut nimeni! Ce-a putut să răspundă Ilie Bolojan când a fost întrebat ceva despre partenera lui de viață, Ioana Fâșie. Și jurnaliștii au rămas fără replică www.viva.ro
image
Mama lui Valerie Lungu a dat TOT din casă! Ce s-a întâmplat la Starea Civilă, în ziua în care fata ei s-a căsătorit cu Alex Gîlcă. „Când au urcat pe scările de la Starea Civilă...” Detalii din culise, pe care celebra influenceriță nu a vrut să le facă publice www.unica.ro
image
De ce timpul pare că trece mult mai repede pe măsură ce îmbătrânim. Explicația și trucul simplu care... playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
Lady cu 27 de amanți! Soțul își ridica prietenul pe umeri ca s-o privească dezbrăcată. Scandalul sexual care a EXPLODAT la tribunal okmagazine.ro
image
Meghan nu se lasă! Ducesa uimește cu bijuterii în valoare de peste 90.000 Euro și o nouă apariție glam okmagazine.ro
image
#Roma, măreţia şi declinul său
De ce erau asasinați împărații romani? historia.ro
image
#Istoria Filmului
Legenda lui James Dean: Viața și moartea unui „rebel fără cauză” historia.ro
oana roman (1) jpg
Ce măsură poartă acum Oana Roman la haine, după ce a slăbit 15 kilograme: „Am avut o satisfacție” Vedete românești
andreea raicu instagram jpg
Obiceiul pe care Andreea Raicu îl are în fiecare sâmbătă. Ce face vedeta când nu o vede nimeni Vedete românești
Fulgy jpg
Ce a decis instanța în cazul lui Fulgy, fiul Clejanilor, după ce a fost prins la volan sub influența substanțelor interzise Vedete românești
bianca dan si marian grozavu
#Insula iubirii
Bianca Dan și Marian Grozavu, din nou împreună după despărțire. Cum s-au pozat: „El zice că e destinul” Vedete românești
dan negru
Ce părere are Dan Negru despre show-urile cu „ispite”: „Nu mi-e rușine de trecutul meu în TV” Vedete românești
roxana vancea
De ce nu și-a dorit Roxana Vancea să devină mamă: „Poate că Dumnezeu avea deja scrisă povestea noastră” Vedete românești
Șerban Huidu reacție despre incideentul de la Buftea jpg
Șerban Huidu, reacție după incidentul vulgar de la petrecerea Antena 1: „La noi n-au fost imagini dubioase pe ecrane” Vedete românești
anca turcasiu, calin serban si cristian georgescu
FotoAnca Țurcașiu, lovitură sub centură pentru fostul soț? „Am început să învăț să nu mai car bagaje” Vedete românești
image
Moment penibil la petrecerea Antena 1: mesaj vulgar afișat despre Pro TV actualitate.net
image
Cine sunt părinții lui Siegfried Mureșan, premierul desemnat de Nicușor Dan. A crescut într-o familie de profesori, cu mamă de origine germană și tată român actualitate.net