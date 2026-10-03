Ce sumă uriașă ar fi plătit Caius Covrig pentru inelul de logodnă al Teodorei. Cât ar fi valorat bijuteria

Omul de afaceri Caius Covrig a făcut pasul cel mare în plan personal, anunțând oficial logodna cu Teodora, partenera sa de lungă durată.

Inelul de logodnă ales după luni întregi de căutări Foto: instagram

Ceremonia discretă, pregătită în cel mai mic detaliu timp de câteva luni, a fost gândită ca o scenă de colecție.

Cât ar fi costat inelul pe care Caius Covrig l-a cumpărat pentru iubita lui

Evenimentul a fost marcat pe data de 24 septembrie, când milionarul i-a dăruit Teodorei o bijuterie de o valoare excepțională: un astfel de inel de logodnă ar fi estimat la peste 150.000 de euro. Piesa centrală este un diamant de 4,3 carate, achiziționat special în cadrul unei licitații internaționale, conform cancan.ro.

Echilibrul din spatele succesului: motivele pentru care a spus „ea este aleasa”

Caius Covrig a subliniat că decizia a venit natural, după ani întregi în care Teodora i-a fost sprijinul principal în momentele critice din carieră. În contextul unui ritm profesional alert și al presiunii constante din afaceri, tânărul antreprenor a mărturisit că stabilitatea emoțională oferită de partenera sa a fost elementul determinant:

„Teodora este omul care mi-a fost alături și la bine, și la greu. În viața mea există foarte multă agitație: business, proiecte, responsabilități, decizii, stres, oameni, probleme care apar permanent și foarte multă energie venită din exterior. Iar ea a știut întotdeauna să fie echilibrul de care aveam nevoie. Cred că, pentru un bărbat care trăiește într-un ritm foarte intens și care construiește permanent lucruri, este extrem de important cine îi este alături în momentele în care nu mai există business, camere sau aparențe. (...) A știut să-mi transforme haosul în liniște, stresul în echilibru și momentele grele în momente în care am simțit că nu sunt singur”, a declarat Caius Covrig pentru cancan.ro.

De ce a refuzat Lacul Como: trei luni de triere și decorul de la Son Marroig

Pentru a evita locurile devenite șablon în rândul celebrităților, afaceristul a refuzat din start propunerea organizatorilor de a merge pe malul Lacului Como din Italia, căutând un spațiu complet inedit. Procesul de selecție a durat trei luni, timp în care a analizat zeci de propuneri din întreaga lume.

Alegerea finală a fost domeniul istoric Son Marroig din Deià, insula Mallorca (Spania), un amplasament spectaculos cocoțat pe stânci deasupra Mării Mediterane, având în prim-plan un templu de marmură cu coloane și celebra peninsulă Sa Foradada pe fundal.

„Nu voiam să fac ceva doar pentru că este la modă sau pentru că arată bine într-o fotografie. I-am spus foarte clar organizatorului: «Vreau un loc autentic. Vreau ceva ce eu nu am mai văzut la niciun român. Vreau ca atunci când ajungem acolo să simt că locul ăsta este al nostru». (...) Son Marroig are o liniște și o energie greu de explicat în poze. Ești deasupra mării, într-un loc care pare rupt de restul lumii, iar pentru câteva momente tot zgomotul din jur dispare. Exact așa este și Teodora pentru mine”, a mai precizat acesta