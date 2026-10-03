Anca Țurcașiu, lovitură sub centură pentru fostul soț? „Am început să învăț să nu mai car bagaje”

Anca Țurcașiu trăiește o frumoasă poveste de iubire alături de Călin Șerban, iar relația pare să îi fi adus o nouă perspectivă asupra vieții de cuplu. Artista a vorbit despre schimbările prin care a trecut în ultimii ani și despre felul în care se simte în prezent, iar una dintre mărturisirile sale a atras atenția.

Anca Țurcașiu formează un cuplu alături Călin Șerban, după divorțul de Cristian Georgescu. Foto: Facebook/Arhiva Click!

Activă pe rețelele de socializare, vedeta a transmis un mesaj în care a vorbit despre lucrurile pe care le-a descoperit de când formează un cuplu cu Călin Șerban. Pentru Anca Țurcașiu, unul dintre cele mai importante lucruri este faptul că a început să înțeleagă ce înseamnă „energia feminină” și să se bucure de gesturile de grijă și atenție din partea partenerului.

Anca Țurcașiu: „Cineva a avut grijă de mine să pot să trăiesc asta într-o viață de om...”

În mesajul publicat în mediul online, actrița a povestit că, alături de Călin Șerban, a învățat să se simtă protejată și apreciată și să se bucure de gesturile aparent mici, care pot avea o însemnătate aparte într-o relație.

Declarația sa a atras imediat atenția celor care îi urmăresc activitatea, mai ales prin referirea la faptul că a început să nu mai care bagaje și să aștepte să i se deschidă portiera mașinii. Fără să facă vreo referire directă la fostul său soț, medicul Cristian Georgescu, mesajul a fost interpretat de unii dintre internauți și prin prisma trecutului sentimental al artistei.

„La 54 de ani, am început să învăț ce înseamnă «energia feminină».

Am început să învăț să nu mai car bagaje, să aștept să mi se deschidă portiera la mașină, să mă simt protejată și apreciată cu adevărat.

Mulțumesc!

Cineva a avut grijă de mine să pot să trăiesc asta într-o viață de om...

Niciodată nu e prea târziu!”, a fost mesajul Ancăi publicat pe social media, în dreptul unei fotografii cu Călin Șerban.

Ce au comentat fanii despre mesajul Ancăi Țurcașiu

În secțiunea de comentarii, mai mulți dintre cei care o urmăresc pe Anca Țurcașiu au făcut referire la trecutul sentimental al vedetei și la fostul său mariaj cu medicul Cristian Georgescu. Cei doi au divorțat în 2020, după 22 de ani de căsnicie.

„Mă bucur pentru tine, Anca! Ți-am înțeles foarte bine durerea și dezamăgirea. Când acestea vin de la persoana pe care ai îngrijit-o ani de zile, este frustrant. Dumnezeu are grijă de fiecare. Așa că mulțumește-i pentru ceea ce ți-a oferit și viață lungă și fericită! Meriți din plin. Ești minunată și trebuie să te gândești și la tine.”

„Să fii fericită și iubită!”

„Păcat că nu a mers mariajul, era totuși doctor, dar nu profesia te face întotdeauna să fii omenos!”

„Da, așa este, niciodată nu este prea târziu, dar să ai curaj să ieși din relația toxică!”

Cum se simte viața după divorț?

Anca Țurcașiu și Cristian Georgescu. Foto: Arhiva Click!

Anca Țurcașiu nu s-a sfiit niciodată să vorbească despre viața sa de după divorț, iar în urmă cu mai mulți ani mărturisea că a trăit un șoc puternic, întrucât despărțirea după 22 de ani de căsnicie a venit la pachet cu o serie de schimbări majore.

„Nimeni nu crede acest lucru (n.r. că există viață după o despărțire), șocul este atât de puternic de fiecare dată când ți se schimbă viața. Ieși din niște automatiste, este greu să faci o schimbare majoră, doar oamenii puternici reușesc să facă acest lucru. Nici nu mi-am dat seama cât sunt de puternică, nu aveam o părere foarte bună despre mine”, a declarat Anca Ţurcaşiu pentru Impact.

„La început e complicat, e ca un travaliu de doliu”

De asemenea, actrița a vorbit și despre oamenii care aleg să rămână în relații din compromis, explicând că despărțirea poate fi un proces dificil, însă timpul ajută la vindecare. Vedeta mai consideră că primul pas pentru cei care se află în relații în care nu se mai regăsesc este conștientizarea.

„Sunt multe persoane care stau în niște relații din compromis doar pentru că le este greu să facă acest pas, vorbim și de bărbați, dar și de femei. Se complac pentru că nu conștientizează că totul este foarte scurt. Atunci când conștientizezi trecerea timpului, când îți dai seama că în orice fracțiune de secundă se poate întâmpla ceva, vezi totul la altă dimensiune. La început e complicat, e ca un travaliu de doliu, așa se și spune. Trecerea timpului este singurul medicament care vindecă”, a completat Anca Ţurcaşiu.