 Anca Țurcașiu, imagine rară alături de fiul și nepoțica sa: „Trei generații”
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Anca Țurcașiu, imagine rară alături de fiul și nepoțica sa: „Trei generații”

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Anca Țurcașiu a avut parte de o după-amiază specială în familie, pe care a împărtășit-o cu urmăritorii săi de pe Instagram. Artista a publicat mai multe fotografii în care apare alături de fiul său, Radu, și de nepoțica Zoe. Vedeta a însoțit imaginile de un mesaj scurt, dar încărcat de emoție, prin care a transmis cât de mult înseamnă pentru ea clipele petrecute alături de cei dragi.

Anca Țurcașiu, imagine rară pe rețelele de socializare
Anca Țurcașiu, imagine rară pe rețelele de socializare Foto: arhiva Click!

În fotografiile publicate pe rețelele sociale, artista apare relaxată, petrecând timp în aer liber alături de fiul său și de micuță. Imaginile surprind clipe tandre între cele trei generații, iar Anca Țurcașiu nu și-a ascuns emoția în mesajul transmis fanilor.

Artista a ales să însoțească fotografiile de câteva cuvinte simple, dar sugestive, care reflectă dragostea pe care o poartă familiei sale.

Trei generații. O după-amiază. Toată inima mea!”, a scris Anca Țurcașiu pe Instagram.

Anca Țurcașiu a devenit bunică la 54 de ani

Anca Țurcașiu, imagini emoționante alături de fiul și nepoțica ei
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Anca Țurcașiu, imagini emoționante alături de fiul și nepoțica ei Foto: Instagram

Radu este fiul artistei din căsnicia anterioară cu medicul Cristian Georgescu. Tânărul s-a căsătorit în aprilie 2022, la vârsta de 23 de ani, cu Andreea, iar artista a devenit bunică la 54 de ani, odată cu venirea pe lume a nepoatei sale, Zoe. De atunci, rolul de bunică a devenit o nouă bucurie în viața vedetei, care se poate bucura de momente speciale alături de familia fiului său.

Radu a absolvit Facultatea de Psihologie și Științele Educației și a urmat un master în Filosofie. Soția sa, Andreea, este asistent universitar. Cei doi și-au întemeiat propria familie, iar Anca Țurcașiu are acum ocazia să trăiască bucuriile unei noi etape din viață.

Artista se bucură de rolul de bunică

De-a lungul timpului, Anca Țurcașiu a împărtășit cu fanii săi diverse momente din viața personală, însă fotografiile recente au o încărcătură aparte, surprinzând legătura dintre ea, fiul său și nepoțica Zoe. Cele trei generații au petrecut împreună o după-amiază în aer liber, iar imaginile publicate de artistă transmit căldura și apropierea unei familii.

Dincolo de carieră și de proiectele profesionale, timpul petrecut alături de fiul și nepoata sa pare să ocupe un loc special în viața artistei.

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