Ramona Crăciunescu de la MasterChef, despre fiul ei după tragedia familiei: „S-a maturizat mult prea devreme”

Ramona Crăciunescu, concurenta de la „MasterChef”, a trecut printr-o tragedie greu de imaginat, după ce și-a pierdut soțul și fetița de doar șase ani într-un incendiu. Alături de ea a rămas fiul său, care a împlinit 17 ani pe 11 septembrie.

1/9 Banner Ramona MasterChef jpg Foto: click.ro

Ramona mărturisește că durerea nu dispare, iar băiatul ei a fost nevoit să se maturizeze mult prea devreme.

„Este o astfel de traumă peste care nu poți trece niciodată”, mărturisește Ramona pentru Click!.

Fiul ei avea să devină, fără să-și dorească și mult prea devreme, sprijinul familiei.

„Pot să spun că el a rămas bărbatul familiei. Într-adevăr, s-a maturizat mult mai devreme decât trebuia”, spune concurenta de la „MasterChef”.

Ramona Crăciunescu: „Un copil nu poate să-și exprime tristețea doar prin lacrimi”

Ramona Crăciunescu a încercat să fie permanent aproape de fiul ei și să înțeleagă felul în care adolescentul își trăiește propria suferință.

„Un copil nu poate să-și exprime tristețea doar prin lacrimi. O transmite și altfel. Am încercat să facem foarte multe lucruri împreună, ca să trecem mai ușor împreună peste asta. Dar peste un astfel de lucru nu o să treci niciodată”, spune ea.

După tragedie, atât Ramona, cât și fiul său au apelat la ajutorul unui psiholog. La un moment dat, adolescentul a simțit că nu mai vrea să continue ședințele, iar mama sa i-a respectat decizia. Pentru Ramona însă, terapia a fost importantă și a ajutat-o să privească lucrurile și dintr-o altă perspectivă.

Bucătăria a devenit refugiul Ramonei Crăciunescu

Astăzi, mama și fiul încearcă să-și continue viața împreună. Adolescentul are propriile pasiuni, inclusiv culinare: îi plac preparatele foarte picante, mâncarea asiatică, dar și bucătăria tradițională.

Pentru concurenta de la PROTV, gătitul a devenit și o formă de relaxare. Experiența „MasterChef” a venit însă cu presiune, emoții puternice și chiar lacrimi.

Dincolo de competiție, cea mai importantă rămâne însă legătura cu fiul său. După pierderea cumplită prin care au trecut, cei doi au învățat să fie unul lângă celălalt și să-și respecte felul diferit de a trăi durerea.

„Am încercat să facem foarte multe lucruri împreună”. Poate că suferința nu dispare, așa cum spune chiar Ramona, însă mama și fiul încearcă să meargă înainte împreună, pas cu pas.