Maria Boroghină, „regina videochat-ului”, de la studio direct în bucătăria MasterChef! Ce știe fiica ei de 6 ani despre meseria mamei

Maria Boroghină, supranumită „regina videochat-ului”, a schimbat pentru o perioadă studioul cu bucătăria MasterChef și spune că experiența a venit exact într-un moment în care avea nevoie de o schimbare.

1/7 Maria Boroghină, supranumită „regina videochat-ului”, a schimbat pentru o perioadă studioul cu bucătăria MasterChef Foto: click.ro

Cu aproximativ două decenii de activitate în industria de videochat și propria agenție, Maria a acceptat provocarea culinară și pentru a demonstra că meseria unei femei nu spune totul despre ea.

În exclusivitate pentru Click!, concurenta a vorbit despre MasterChef, despre fetița sa de șase ani, dar și despre câștigurile care se pot obține, potrivit ei, în industria în care lucrează.

„MasterChef m-a transformat ca femeie”

Click!: Maria, cum a fost pentru tine experiența MasterChef?

Maria Boroghină: Este o experiență extraordinară, ceva ce aș mai repeta încă o dată. M-a transformat ca femeie în bucătărie, inclusiv în viața personală.

Click!: Tu vii dintr-un domeniu despre care s-a vorbit și se vorbește foarte mult. Cum se împacă videochat-ul cu bucătăria?

Maria Boroghină: Jobul nostru se înțelege foarte bine cu bucătăria. Femeile din videochat știu și să gătească și știu să-și găsească locul.

Eu lucrez de 20 de ani în domeniu. Am început ca model, după aceea am trecut pe partea de management și de training, iar în ultima vreme sunt trainer acreditat în acest domeniu.

Știu că este o mare controversă, dar am o acreditare de trainer și formator.

A intrat la MasterChef într-un moment dificil al vieții

Click!: De ce ai simțit nevoia să participi la MasterChef?

Maria Boroghină: MasterChef a venit într-un moment foarte greu al vieții mele, în momentul în care eu am divorțat.

Am venit aici fix pentru asta, să demonstrez că pot să fiu și gospodină, că pot să gătesc. Am venit să demonstrez că sunt MasterChef!

Fiica Mariei are șase ani. Știe cu ce se ocupă mama ei?

Dincolo de imaginea publică și de controversele pe care profesia ei le poate genera, Maria este mama unei fetițe de șase ani, pe care spune că o susține financiar aproape în totalitate.

Click!: Câți ani are fetița ta?

Maria Boroghină: Fetița mea are șase ani.

Click!: Știe cu ce se ocupă mama ei?

Maria Boroghină: Fetița mea înțelege că mămica ei lucrează într-un domeniu. La șase ani este foarte greu să înțeleagă domeniul, dar înțelege ce fac.

Știe că sunt o persoană publică, știe că apar destul de multe lucruri în social media, la televizor. Știe că lucrez cu calculatorul și cu femeile și că schimb viața oamenilor.

„Îmi susțin financiar mai bine de 95% din viața fetiței mele”

Click!: Se poate trăi atât de bine din această industrie încât să-ți asiguri singură viața pe care ți-o dorești pentru copil?

Maria Boroghină: Gândește-te că sunt mămică singură. Îmi susțin financiar mai bine de 95% din viața fetiței mele. O țin la o grădiniță particulară și îmi doresc să o duc la o școală particulară, până la liceu. Se câștigă foarte bine.

Maria spune că nu încearcă să-i explice unui copil de șase ani lucruri pe care nu are încă vârsta necesară să le înțeleagă, însă fiica sa știe că mama lucrează în fața calculatorului, cu alte femei, și că este o persoană cunoscută.

Click!: Nu îți este teamă că, atunci când va crește, colegii i-ar putea spune lucruri despre meseria mamei sale?

Maria Boroghină: Toată lumea merge pe chestia asta. Eu când merg pe stradă nu mă oprește nimeni să-mi spună: „A, băi, tu ești cea care lucrează în videochat”.

Toată lumea are această preconcepție că lumea te arată cu degetul pe stradă, ceea ce nu este absolut deloc adevărat.

Cât spune Maria Boroghină că poate câștiga o femeie din videochat

Maria nu evită nici subiectul banilor și susține că veniturile pot ajunge la sume foarte mari. Este important însă că acestea sunt cifre oferite de ea din experiența profesională proprie, nu venituri garantate pentru cineva care lucrează în domeniu.

Click!: Cât de bine se câștigă din videochat?

Maria Boroghină: Din acest domeniu se câștigă extraordinar de bine. Este un domeniu care crește, care întotdeauna a produs foarte mulți bani. Sunt femei din acest domeniu care câștigă undeva la 8.000 de euro pe lună.

Click!: Se poate ajunge și mai sus?

Maria Boroghină: Un model de videochat poate să câștige mai bine decât un owner care are o agenție de videochat. Am un model de 47 de ani care câștigă undeva la 20.000 de euro pe lună.

Click!: Tu în momentul acesta mai ești model?

Maria Boroghină: În momentul de față sunt owner, am o agenție. Am propria mea agenție de videochat.

„Toată lumea își imaginează într-un anumit fel fetele care lucrează în videochat”

Maria spune că una dintre luptele pe care le duce este tocmai cu stereotipurile legate de femeile care lucrează în această industrie.

Maria Boroghină: Toată lumea își imaginează într-un anumit fel fetele care lucrează în videochat. Nu. Sunt femei care au bani, care au înțeles că există o modalitate prin care pot să câștige bani.

Participarea la MasterChef i-a oferit astfel Mariei Boroghină ocazia de a se prezenta publicului într-o ipostază complet diferită. În bucătăria show-ului, unde în debutul sezonului au gătit simultan 120 de concurenți, Maria a trecut prin presiunea unei bucătării profesionale și a ajuns chiar să se dueleze culinar cu un preot pentru șorțul MasterChef.

Dincolo de titulatura de „regina videochat-ului”, Maria spune că pentru ea miza este mult mai personală: să-i arate fiicei sale cine este mama din spatele imaginii publice și să demonstreze că poate să se descurce și într-o bucătărie MasterChef.