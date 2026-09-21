 Maria Boroghină, „regina videochat-ului”, de la studio direct în bucătăria MasterChef! Ce știe fiica ei de 6 ani despre meseria mamei
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare

VideoMaria Boroghină, „regina videochat-ului”, de la studio direct în bucătăria MasterChef! Ce știe fiica ei de 6 ani despre meseria mamei

#Exclusiv Click!
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Maria Boroghină, supranumită „regina videochat-ului”, a schimbat pentru o perioadă studioul cu bucătăria MasterChef și spune că experiența a venit exact într-un moment în care avea nevoie de o schimbare.

Maria Boroghină, supranumită „regina videochat-ului”, a schimbat pentru o perioadă studioul cu bucătăria MasterChef
1/7
Maria Boroghină, supranumită „regina videochat-ului”, a schimbat pentru o perioadă studioul cu bucătăria MasterChef Foto: click.ro

Cu aproximativ două decenii de activitate în industria de videochat și propria agenție, Maria a acceptat provocarea culinară și pentru a demonstra că meseria unei femei nu spune totul despre ea.

În exclusivitate pentru Click!, concurenta a vorbit despre MasterChef, despre fetița sa de șase ani, dar și despre câștigurile care se pot obține, potrivit ei, în industria în care lucrează.

„MasterChef m-a transformat ca femeie”

Click!: Maria, cum a fost pentru tine experiența MasterChef?

Maria Boroghină: Este o experiență extraordinară, ceva ce aș mai repeta încă o dată. M-a transformat ca femeie în bucătărie, inclusiv în viața personală.

Click!: Tu vii dintr-un domeniu despre care s-a vorbit și se vorbește foarte mult. Cum se împacă videochat-ul cu bucătăria?

Maria Boroghină: Jobul nostru se înțelege foarte bine cu bucătăria. Femeile din videochat știu și să gătească și știu să-și găsească locul.

Eu lucrez de 20 de ani în domeniu. Am început ca model, după aceea am trecut pe partea de management și de training, iar în ultima vreme sunt trainer acreditat în acest domeniu.

Știu că este o mare controversă, dar am o acreditare de trainer și formator.

A intrat la MasterChef într-un moment dificil al vieții

Click!: De ce ai simțit nevoia să participi la MasterChef?

Maria Boroghină: MasterChef a venit într-un moment foarte greu al vieții mele, în momentul în care eu am divorțat.

Am venit aici fix pentru asta, să demonstrez că pot să fiu și gospodină, că pot să gătesc. Am venit să demonstrez că sunt MasterChef!

Fiica Mariei are șase ani. Știe cu ce se ocupă mama ei?

Dincolo de imaginea publică și de controversele pe care profesia ei le poate genera, Maria este mama unei fetițe de șase ani, pe care spune că o susține financiar aproape în totalitate.

Click!: Câți ani are fetița ta?

Maria Boroghină: Fetița mea are șase ani.

Click!: Știe cu ce se ocupă mama ei?

Maria Boroghină: Fetița mea înțelege că mămica ei lucrează într-un domeniu. La șase ani este foarte greu să înțeleagă domeniul, dar înțelege ce fac.

Știe că sunt o persoană publică, știe că apar destul de multe lucruri în social media, la televizor. Știe că lucrez cu calculatorul și cu femeile și că schimb viața oamenilor.

„Îmi susțin financiar mai bine de 95% din viața fetiței mele”

Click!: Se poate trăi atât de bine din această industrie încât să-ți asiguri singură viața pe care ți-o dorești pentru copil?

Maria Boroghină: Gândește-te că sunt mămică singură. Îmi susțin financiar mai bine de 95% din viața fetiței mele. O țin la o grădiniță particulară și îmi doresc să o duc la o școală particulară, până la liceu. Se câștigă foarte bine.

Maria spune că nu încearcă să-i explice unui copil de șase ani lucruri pe care nu are încă vârsta necesară să le înțeleagă, însă fiica sa știe că mama lucrează în fața calculatorului, cu alte femei, și că este o persoană cunoscută.

Click!: Nu îți este teamă că, atunci când va crește, colegii i-ar putea spune lucruri despre meseria mamei sale?

Maria Boroghină: Toată lumea merge pe chestia asta. Eu când merg pe stradă nu mă oprește nimeni să-mi spună: „A, băi, tu ești cea care lucrează în videochat”.

Toată lumea are această preconcepție că lumea te arată cu degetul pe stradă, ceea ce nu este absolut deloc adevărat.

Cât spune Maria Boroghină că poate câștiga o femeie din videochat

Maria nu evită nici subiectul banilor și susține că veniturile pot ajunge la sume foarte mari. Este important însă că acestea sunt cifre oferite de ea din experiența profesională proprie, nu venituri garantate pentru cineva care lucrează în domeniu.

Click!: Cât de bine se câștigă din videochat?

Maria Boroghină: Din acest domeniu se câștigă extraordinar de bine. Este un domeniu care crește, care întotdeauna a produs foarte mulți bani. Sunt femei din acest domeniu care câștigă undeva la 8.000 de euro pe lună.

Click!: Se poate ajunge și mai sus?

Maria Boroghină: Un model de videochat poate să câștige mai bine decât un owner care are o agenție de videochat. Am un model de 47 de ani care câștigă undeva la 20.000 de euro pe lună.

Click!: Tu în momentul acesta mai ești model?

Maria Boroghină: În momentul de față sunt owner, am o agenție. Am propria mea agenție de videochat.

„Toată lumea își imaginează într-un anumit fel fetele care lucrează în videochat”

Maria spune că una dintre luptele pe care le duce este tocmai cu stereotipurile legate de femeile care lucrează în această industrie.

Maria Boroghină: Toată lumea își imaginează într-un anumit fel fetele care lucrează în videochat. Nu. Sunt femei care au bani, care au înțeles că există o modalitate prin care pot să câștige bani.

Participarea la MasterChef i-a oferit astfel Mariei Boroghină ocazia de a se prezenta publicului într-o ipostază complet diferită. În bucătăria show-ului, unde în debutul sezonului au gătit simultan 120 de concurenți, Maria a trecut prin presiunea unei bucătării profesionale și a ajuns chiar să se dueleze culinar cu un preot pentru șorțul MasterChef. 

Dincolo de titulatura de „regina videochat-ului”, Maria spune că pentru ea miza este mult mai personală: să-i arate fiicei sale cine este mama din spatele imaginii publice și să demonstreze că poate să se descurce și într-o bucătărie MasterChef.

Ghid de cumpărături

banner nicusor dan jpg
#Exclusiv Click!
Atenție la gafe! Reacția stiliștilor după ce Nicușor Dan și-a așezat șosetele la summitul din Ucraina: „E inacceptabil!” Vedete românești
Anamaria Prodan despre Reghecampf jpg
Anamaria Prodan, reacție după revenirea lui Laurențiu Reghecampf la FCSB: „Gigi Becali este pentru el un al doilea Dumnezeu” Vedete românești
image
Ora de iarnă 2026. Când dăm ceasurile înapoi și dormim cu o oră mai mult adevarul.ro
image
Câte puncte primești la pensie dacă ai făcut armata. Cum se ia în calcul stagiul militar în funcție de perioada în care l-ai executat adevarul.ro

Parteneri

image
Reghecampf are acum întâlnirea decisivă pentru revenirea la FCSB. Toate detaliile din Tunisia www.fanatik.ro
image
Românii se împrumută tot mai mult pentru o locuință. Cu cât a crescut creditul ipotecar în ultimii 6 ani observatornews.ro
image
Ce au descoperit anchetatorii în mașina lui Călin Georgescu www.antena3.ro
image
Omul care i-ar fi făcut legătura lui Călin Georgescu cu afaceristul din Buzău, audiat la DIICOT www.gandul.ro
image
Presimțire sumbră?! Ce a postat mama Mădălinei Apostol pe rețelele sociale chiar înainte de moartea fiicei sale www.wowbiz.ro
image
Nu s-au mai putut abține! La date, Andra și Ahmed s-au dez... Vezi mai mult www.kanald.ro
image
Tren lovit de o dronă rusească, la granița cu Polonia. Oficialii străini trecuseră prin zonă cu doar câteva minute înainte www.stirilekanald.ro
image
Gigi Becali, dezvăluire uluitoare despre relaţia lui Laurenţiu Reghecampf cu Corina Caciuc: „Băutură, zic…” as.ro
image
Schimbare importantă pentru facturile la energie și gaze. Ce costuri vor putea fi plătite de consumatori playtech.ro
image
„Cea mai tare siglă!” Daniel Șendre, pamflet de colecție după poza cu brandul lui Andrei Nicolescu la Dinamo www.fanatik.ro
image
Amanta și soția generalului sinucigaș, la cuțite. Partenera oficială a lui Dorin Ioniță își amenință rivala cu tribunalul www.cancan.ro
image
La asta nu se aștepta absolut nimeni! Ce-a putut să răspundă Ilie Bolojan când a fost întrebat ceva despre partenera lui de viață, Ioana Fâșie. Și jurnaliștii au rămas fără replică www.viva.ro
image
Romina Gingașu, primele declarații după ce a șters fotografiile cu Piero Ferrari din online. „Am nevoie de liniște, vreau să mă mut în casă nouă”. Ce s-a întâmplat, de fapt www.unica.ro
image
De ce timpul pare că trece mult mai repede pe măsură ce îmbătrânim. Explicația și trucul simplu care... playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
Kaia Gerber a comentat „lupta îndelungată a fratelui Presley cu dependența de droguri”, chiar cu câteva săptămâni înainte de moartea sa tragică okmagazine.ro
image
”Ești o dolofană!” Jignirile lui Charles, actualul rege britanic, au fost devastatoare pentru Prințesa Diana okmagazine.ro
image
#Grecia Antică
Asasinatele politice care au pecetluit soarta imperiului lui Alexandru cel Mare historia.ro
image
#Istoria Filmului
Dinică, Moraru și Iordache într-un „team building” din comunism. Povestea filmului „Concurs” historia.ro
Banner Bella Santiago
#Exclusiv Click!
VideoBella Santiago și Nicu Grigore nu au terminat nici acum casa din Otopeni! Ce a pățit artista în vacanța din Grecia: „Am avut parte de un mic accident” Interviurile Click!
image jpeg
#Exclusiv Click!
VideoCe mesaj i-a transmis Serghei Mizil, Alinei Pușcău, în lupta cu cancerul: „Sper să scape!”. Cine sunt favoriții lui la „Asia Express”? Interviurile Click!
banner gabriela cristea png
#Exclusiv Click!
VideoGabriela Cristea, adevărul gol-goluț despre efectele adverse pe care le-a avut după injecțiile pentru slăbit: „Eu nu recomand”. Ce alimente i-au făcut rău Interviurile Click!
banner culise serial fara urma jpg
#Exclusiv Click!
Video Cu cine lasă Adela Popescu copiii cât este la filmările pentru „Fără Urmă”? „Am pe cineva care mă ajută”. Am fost în culisele serialului, difuzat la Pro TV! Interviurile Click!
Mirela Vaida, de la trei copii direct în aventura Asia Express
#Exclusiv Click!
Ce i-a spus soțul Mirelei Vaida când a început difuzarea Asia Express: „Să nu-i facem de râs”. Vedeta dezvăluie secretul unei căsnicii fericite, după 21 de ani de relație Interviurile Click!
banner daniela nane jpg
#Exclusiv Click!
Video Cum a reușit să depășească Daniela Nane stările de depresie: „Nu sunt genul să mă consum”. Ce face pentru a arăta atât de bine Interviurile Click!
banner alberto grecu jpg
#Exclusiv Click!
VideoCum arată femeia ideală pentru ispita Alberto Grecu? A venit însurat la „Insula Iubirii”? „Inimoara e acolo la partener” Interviurile Click!
banner Emil Rengle jpg
#Exclusiv Click!
VideoPartenerul lui Emil Rengle vrea să facă nuntă la țară! „Îi place obiceiul cu găleata” Cu ce traume au rămas cei doi după Asia Express? Interviurile Click!
image
Ce s-a ales de viața Danielei Crudu după ce a dispărut de la TV. Unde locuiește acum cu cei doi copii actualitate.net
image
Ce s-a întâmplat cu pagina de Facebook a lui Călin Georgescu chiar în dimineața descinderilor DIICOT actualitate.net