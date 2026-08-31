 Cum au pierdut româncele titlul de „regine” la videochat? Cât se mai câștigă într-o lună: „Recordul a fost 2 milioane de euro”
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Cum au pierdut româncele titlul de „regine” la videochat? Cât se mai câștigă într-o lună: „Recordul a fost 2 milioane de euro”

#Exclusiv Click!
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România a fost detronată, recent, de Columbia la videochat! Maria Boroghină, unul dintre numele celebre din industrie, a făcut dezvăluiri, în exclusivitate pentru Click!, despre  sumele imense pe care au ajuns să le câștige modelele din România.

Maria Boroghină a câștigat 7 titluri în industria de videochat
Maria Boroghină a câștigat 7 titluri în industria de videochat Foto: Instagram

Maria Boroghină este recunoscută sub apelativul de „Regina videochatului”, fiind consultant de top, trainer și deținătoare a titlului de 7x International Industry Ambassador. Prin firma sa, ea oferă consultanță juridică, managerială și operațională pentru studiourile de videochat

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Foto: Facebook

 „Româncele fac cei mai mulți bani”

Din postura de concurentă în noul sezon MasterChef, aceasta ne-a vorbit fără ocolișuri despre locul actual deținut de românce în industria de videochat, dar și despre sumele exorbitante pe care au ajuns să le câștige unele modele din România. 

„Româncele erau într-adevăr destul de bine cotate în industrie. Până de curând eram numărul unu mondial din punctul acesta de vedere, mai precis până acum vreo trei ani de zile când Columbia, datorită numărului foarte mare de modele, ne-a furat titlul. 

Dar, în același timp m, media de încasări per model este mult mai mare în România! Fetele noastre, în continuare, sunt mult mai căutate pentru că sunt frumoase, mai deștepte și fac mult și mai mulți bani”, a dezvăluit Maria Boroghină, în exclusivitate pentru Click!

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Foto: Instagram

Cât a putut să câștige un model de top din România

Maria a dezvăluit și suma câștigată de cea mai bine remunerată vedetă de videochat din România până la acest moment. 

 „Este o industrie extraordinar de bănoasă. Aș putea spune că media este de 8000 de dolari pe lună câștigați. 

Vedetele câștigă foarte bine! Știu de exemplu un model din România care a făcut 2 milioane de dolari într-un an de zile! 

În România însă, videochatul este o industrie destul de blamată, deși contribuie la PIB undeva cu 5,5 la sută, prin urmare  produce foarte mulți bani.

Sunt, la acest moment, cam 400.000 de oameni care activează în acest domeniu, vorbim aici nu doar de modele pentru că este o industrie destul de mare. 

Ca să ai o agenție sau un studio nu e lucru ușor, o agenție înseamnă de la doamna de la curățenie până la modele. Dar, este un domeniu foarte provocator din multe puncte de vedere, însă destul de neînțeles încă de multă lume. 

După părerea mea, în România acest domeniu este privit cu circumspecție  pentru că lumea nu înțelege ce fac de fapt modelele și nu prea avem cum să-i convingem că e un lucru  bun”, a mai spus Maria Boroghină, pentru Click!

La acest moment, în România, se estimează că sunt peste 400.000 de persoane ce activează în zona de videochat și content online (OnlyFans, chat platforme, etc. La nivel juridic sunt înregistrate aproximativ 5.000 de firme cu acest obiect de activitate. Veniturile anuale generate direct din România în această industrie depășesc 500 de milioane de euro. 

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