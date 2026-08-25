 Ce motiv a invocat soțul Mariei Boroghină, „Regina videochat-ului” de la MasterChef, pentru divorț: „Că nu știu să gătesc”
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VideoCe motiv a invocat soțul Mariei Boroghină, „Regina videochat-ului” de la MasterChef, pentru divorț: „Că nu știu să gătesc”

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De la studioul de videochat, direct în bucătăria MasterChef! Maria Boroghină, cunoscută drept Regina videochat-ului din România va participa la MasterChef,  în calitate de concurentă în sezonul 11 al emisiunii, difuzat de Pro TV. Prezență la lansarea noului sezon, blonda a făcut dezvăluiri spumoase într-un interviu acordat în exclusivitate pentru Click!

Maria Boroghină este un cunoscut manager operațional și consultant în industria de videochat

Ea a decis însă să se înscrie la MasterChef pentru a-și arăta talentul de bucătar amator. Fostul soț, de care a divorțat recent, a avut și el un aport semnificativ în luarea acestei decizii. Iată ce ne-a povestit cea supra-numită Regina videochat-ului din România!

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Foto: Click!

Click!: Maria, de ce ai fost numită Regina Videochat-ului?

Maria Boroghină: Eu nu sunt nici șefa la videochat, nici regina, sunt de șapte ori câștigătoarea titlului de brand ambasador în industrie, deci am șapte premii internaționale câștigate pe partea aceasta pentru că reprezint industria  și nu doar industria din România. De aproape 21 de ani sunt în industrie. 

Click!: Cum ai ajuns la MasterChef?

Maria Boroghină: Știu să gătesc și am demonstrat emisiune că știu să gătesc, Nu am venit la MasterChef ca un reprezentant al industriei de videochat, recunosc că asta a ajutat un pic.

Mai este însă un motiv pentru care am venit aici: anul trecut eu am divorțat, iar fostul soț a scris în cele două procese pe care mi l-a intentat pentru custodia exclusivă a copilului și ordonanță președințială că eu nu sunt o gospodină. Există și astfel de bărbați în 2025, s-a dus și a scris în două dosare, deci am negru pe alb scris, că nu sunt gospodină și am venit aici să arăt că pot să fiu gospodină!

 Am venit să-i arăt fetiței mele că, atunci când viața îți dă lămâii poți să faci cea mai bună limonadă, și pot să demonstrez că am valoare! Am venit la un show de televiziune extraordinar de bine cotat să arăt că știu să fiu gospodină!

Maria Boroghină s-a înscris la MasterChef
Maria Boroghină s-a înscris la MasterChef Foto: Pro TV

„Nu divorțează lumea pentru că femeile fac videochat”

Click!: Cine gătea la voi în casă?

Maria Boroghină: Real, în casă, el era cel care gătea, doar că am gătit și eu. Adică, nu e că nu știu să gătesc, doar că atunci când în casă cineva își dorește să gătească și se pricepe foarte bine, nu pot să spun că nu gătește extraordinar de bine fostul soț, atunci logic că îl lași pe el să facă lucrurile astea.

 În timpul căsătoriei, n-a fost o problemă, deci nu de asta am divorțat noi! Dar, el avea nevoie să motiveze cu ceva decizia lui de a împărţi familia în două. 

Click!: A avut legătură cu videochat-ul?

Maria Boroghină: Nu, decizia nu a fost legată de chestia asta pentru că a lucrat și el în domeniu. Dimpotrivă, el era foarte mândru că lucrez în acest domeniu, era foarte mândru de realizările mele și nici eu nu i-am ascuns. El m-a găsit în acest domeniu, știa foarte bine ce fac eu. Nu divorțează lumea pentru că femeile fac videochat, sunt nu este motiv de divorț acesta. 

Click!: Poate că-și găsise pe altcineva…

Maria Boroghină: Ai dreptate! Când nu ești destul de bărbat să admiți ce se întâmplă, invoci alt motiv. Mai rău este că a încercat să-mi ia fetița, și-a dorit fetița exclusiv pentru el, dar nu i-a reușit! 

Nu există niciun motiv pentru care să mi se ia fetița vreodată pe lumea asta, eu sunt o mamă foarte implicată. În schimb, el este un tată care, după un an de zile, a simțit nevoia să plătească o pensie alimentară de 650 RON! 

Click!: Să revenim la MasterChef! Înțeleg că va fi un sezon foarte tare, foarte competitiv…

Maria Boroghină: E un sezon extraordinar, foarte competitiv, nu se văd din păcate la televizor toate lucrurile prin care noi am trecut ca să fim acolo. Să ajungi undeva pe un platou să vezi că mai sunt încă 119 oameni care gătesc în același timp,  este o presiune extraodinară! 

E ceva ce n-ai mai făcut niciodată, pentru mine să intru într-o bucătărie profesională și lucrăm în echipe a fost ceva wow. Eu nu am lucrat în viața mea în bucătărie în echipă! O făceam cu fostul soț și atât sau nu știu cu vreo prietenă, dar au fost niște probe de foc, niște lucruri pe care le-am învățat, ne-am dezvoltat foarte mult, am creat foarte multe prietenii, ne-am și certat între noi foarte tare!

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