 Bella Santiago și Nicu Grigore nu au terminat nici acum casa din Otopeni! Ce a pățit artista în vacanța din Grecia: „Am avut parte de un mic accident”
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VideoBella Santiago și Nicu Grigore nu au terminat nici acum casa din Otopeni! Ce a pățit artista în vacanța din Grecia: „Am avut parte de un mic accident”

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Bella Santiago și soțul ei, Nicu Grigore, s-au întors bronzați din vacanța petrecută în Zakynthos, unde solista a avut parte și de un incident neplăcut. Acum cei doi dau bătaie să termine lucrările la noua lor casă din Otopeni. 

Cu banii câștigați din emisiuni  TV precum „Power Couple” sau „Survivor”, Bella Santiago și soțul ei, Nicu Grigore, construiesc o casă de vis în Otopeni. Casa este una tip A, realizată pe structură metalică, are trei camere mari și un living deschis, la parter. 

Cei doi ne-au dezvăluit însă că lucrările s-au prelungit foarte mult, pentru că au avut un program foarte aglomerat vara aceasta. Tocmai ce s-au întors dintr-o vacanță plină de peripeții, petrecută în insula grecească Zakynthos. 

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Foto: Click!

Click!: Bella și Nicu, ați venit la lansarea noului sezon „Asia Express”. Să înțeleg că vă doriți să concurați într-un sezon viitor?

Bella Santiago: Normal că ne dorim să mergem. Este cam singurul show care ne lipsește din palmares. El a fost la  „Survivor”, am fost și la „Power Couple”, acum următorul pas acesta ar fi. Depinde de doamna Mona Segall, care este aici. Poate ne pune o pilă! 

Click!: Ce anume vă atrage pe voi la show-urile acestea TV?

Bella Santiago: Ne plac aceste reality show-urile tocmai pentru că te fac să dai ceea ce mai bun tine, de fapt te fac să scoți totul din tine, să ieși din zona ta de confort. Aici te văd oamenii așa cum ești tu cu adevărat, altfel decât ești pe scenă. 

Bella Santiago, Mona Segall și Nicu Grigore, la lansarea Asia Express
Bella Santiago, Mona Segall și Nicu Grigore, la lansarea Asia Express Foto: Facebook

Click!: Nicu, tu cum te simți după operația la picior? 

Nicu Grigore: Eu sunt destul de completiv de felul meu. La „Survivor” mi-am rupt ligamentele, m-am operat la Viena și acum mă recuperez. Mă simt bine în prezent. Mai am puțin până să-mi revin sută la sută. Iau încă tratament, procesul de recuperare după o astfel de operație este destul de lung.  Pot însă să fac și efort acum. 

Click!: Ce se întâmplă cu casa? Ați terminat-o?

Bella Santiago: Nu este încă terminată, mai avem de lucru la ea. Trebuie să muncim dacă vrem s-o terminăm mai repede. Nu e vreo grabă mare totuși pentru că avem unde să dormim. 

Vara aceasta a fost nebunie, am fost și în vacanță, am avut filmări multe, nu poți să stai numai să muncești la casă, trebuie să te mai și relaxezi. Am fost și în Deltă, și la Târnița. 

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Foto: Facebook

Ce a pățit Bella la Navagio?

Click!: Cum a fost în Zakynthos? Am văzut că abia de v-ați întors…

Bella Santiago:  A fost superb, doar că am avut parte de un mic accident acolo la Navagio. Nu se mai dă voie să cobori pe plajă, la corabia naufragiată. Am văzut-o de sus și am încercat să fac o poză mai bună. Era îngrădit locul și mi-a rămas băgat capul prins între zăbrelele de la gard, a rămas înțepenit acolo. 

Pur și simplu, s-a blocat capul acolo, dar am reușit să ies singură până la urmă. Mă panicasem foarte tare inițial. 

Click!: Ce urmează pentru tine, Bella, toamna aceasta? Ai luat cetățenia română? 

Bella Santiago: Urmează să scot o piesă în stil retro, avem și multe evenimente împreună. Cetățenia nu am luat-o încă, nu e așa ușor. Trebuie să învăț mai întâi și după aceea dau testul. Nu e ușor să fii româncă!

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