Cum arată femeia ideală pentru ispita Alberto Grecu? A venit însurat la „Insula Iubirii”? „Inimoara e acolo la partener”

Fost fotbalist, Alberto Grecu, în vârstă de 26 de ani, este una dintre cele mai dorite ispite masculine care participă la sezonul 10 al emisiunii „Insula Iubirii”. Tânărul a atras atenția încă de la primele apariții, iar mai nou în mediul online au apărut informații despre viața sa personală. S-a speculat chiar că ar fi fost căsătorit pe parcursul filmărilor din Thailanda. Care este însă adevărul și cu ce gânduri a venit acesta la „Insula Iubirii”?

În vârstă de 26 de ani, Alberto Grecu este zodia Leu și se recomandă ca antreprenor și creator de conținut. A fost fotbalist și este una dintre ispitele masculine cele mai dorite în acest sezon la Insula Iubirii.

Originar din Oltenia, tânărul a locuit pentru o perioadă de timp și în Italia, acolo unde a studiat, după care s-a întors în România. De câțiva ani, este și model.

Alberto Grecu a divorțat Foto: Facebook

Alberto Grecu a reacționat, recent, după ce în mediul online au apărut speculații potrivit cărora ar fi fost căsătorit în perioada filmărilor din Thailanda. Tânărul a prezentat un document despre statutul său actual.

Ispita a decis să clarifice situația și a explicat că, deși divorțul nu era finalizat la momentul plecării, relația cu soția sa era deja încheiată, prezentând chiar actul de divorț.

„În momentul în care eu am fost la casting, eu și soția mea ne aflam deja în proces de divorț. De altfel, am și prezentat un act. Automat, când am plecat în Thailanda, eu încă eram în proces de divorț, însă aveam o relație deja încheiată. Cred că este clar că eram singur și că nu am înșelat pe nimeni”, a scris Alberto Grecu pe Instagram.

Foto: Click!

La evenimentul de lansare al noului sezon Insula Iubirii, Alberto Grecu a dezvăluit, într-un interviu pentru Click!, cum a ajuns să participe la emisiune.

Click!: Alberto, cum te-ai decis să vii la Insula Iubirii?

Alberto Grecu: În ultimii doi ani, m-am tot uitat la show și mi-a plăcut. Primul an, am fost obligat practic de fosta, mi-a zis: „hai să ne uităm împreună!”Nu vroiam să mergem acolo, doar vroiam să ne uităm. De Jaguarul mi-a plăcut maxim, am rămas și prieteni.

Sezonul următor m-am uitat la tot și a început să-mi placă maxim. Atunci am decis să merg și eu!

Click!: Cum ai defini experiența? Ce ți-a plăcut practic cel mai mult?

Alberto Grecu: Fetele, experiența în sine, soare, vacanță, colegii mei. Ne-am împrietenit! A fost pachetul complet!

Click!: Cum e rolul acesta de ispită? E greu să desparți un cuplu?

Alberto Grecu: Este un pic greu! Inimioara e acolo la partener și trebuie să-i despărți. E mai greu să fii ispită decât concurent pentru că inima lor e către persoana pe care o iubesc și tu trebuie să te bagi între ei sau trebuie să aștepți să te bage ele, că se mai întâmplă și așa! O să vedeți!

Alberto Grecu, ispită la Insula Iubirii Foto: Facebook

Click!: Ți-a plăcut rolul? În viața de zi cu zi tot așa ești, un cuceritor? Îți place să despărți cuplurile? Adică dacă vezi o fată care-ți place ții cont că are partener?

Alberto Grecu: Mi-a plăcut rolul foarte mult! Eu sunt zodia Leu și mie îmi place mult atenția. Oriunde merg mie îmi place să atrag atenția! Acum dacă e să fie nu e vina mea că femeia se uită, sau că eu mă uit, sau că ne uităm împreună!

Click! Cum arată pentru tine femeia ideală?

Alberto Grecu: E foarte complicat la mine! Nu vă luați un leu că e greu, sincer vă zic! Există femeia ideală: brunetă, între 1,65 și 1,70 cm, maxim 38 și jumătate la picior. Mă uit la mers, să fie feminină, sunt foarte complicat!

Click!: În viața de zi cu zi, cu ce te ocupi? Ești creator de conținut am înțeles, și încă unul de succes! Se mai câștigă bine din TikTok în prezent?

Alberto Grecu: Fac TikTok de mulți ani! Joc meciuri acolo cu alți colegi de-ai mei. Sunt niște puncte, oamenii donează, se fac niște bănuți.

În prezent, se câștigă așa și așa. La început se câștiga bine. Doar dacă mai faci ceva, te apuci de cântat, ai un content. Eu nici provocări nu mai fac în ultima vreme. Mai bine veniți la Insula Iubirii! Am îmbătrânit! Mă dor toate!

Click!: Hai, că arăți foarte bine! Sport și făcut înainte să apari la Insulă?

Alberto Grecu: Da, înainte de Insulă am fost la sală , m-am antrenat încontinuu să fac pătrățele. Dar, când am ajuns acolo am sărit, că nu mai am avut chef de sală. Am avut chef de soare, de fete, să stăm la o bârfă, să vorbim, să râdem.

Până să ajung acolo și după am făcut sală. Am făcut și sport la viața mea, vreo șapte ani de fotbal și 10 ani de sală acum.