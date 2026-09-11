Paul Ipate, mărturisiri despre „Fără Urmă” și viața de actor: „Orice meserie are perioade grele”. Cine este Antenuță, personajul pe care îl interpretează

Serialul „Fără Urmă” va avea premiera, luni 14 septembrie, la PRO TV și pe VOYO. Noul serial aduce în fața telespectatorilor o poveste de tip family drama captivantă, despre sacrificiu, secrete, răzbunare, dragoste și dinamici de familie complexe. Producția are în distribuție actori precum: Adela Popescu, Alex Calangiu, Aylin Cadîr și Paul Ipate.



1/6 Paul Ipate, în rolul lui Antenuță în Fără Urmă Foto: Pro TV

Actorul Paul Ipate a vorbit, în exclusivitate pentru Click!, despre noul său rol din producția „Fără Urmă”, ce va debuta luni 14 septembrie, la Pro TV și pe VOYO.

În „Fără Urmă”, Ipate îl interpretează pe Antenuță, personaj despre care simpaticul actor ne-a povestit pe larg.

Click!: Haide să începem cu o scurtă călătorie în timp. Cum era Paul Ipate în copilărie?

Paul Ipate: Eram un copil vesel, energic și muncitor. Aveam multă energie și, din fericire, am găsit destule locuri în care să o consum. Cred că eram genul de copil curios, care voia să încerce lucruri, să fie în mișcare, să descopere. Nu-mi amintesc să fi fost vreodată foarte contemplativ în copilărie. Asta a venit ceva mai târziu. Atunci eram mai degrabă pe principiul: hai să facem, hai să vedem ce iese.

Click!: Care a fost momentul în care ai realizat că vrei să urmezi actoria ca profesie? A existat cineva care a avut un rol important în alegerea ta? Putem vorbi de un moment-cheie?

„Am vrut să dau la Academia de Poliție”

Paul Ipate: Destul de târziu, de fapt. În clasa a XII-a eram pregătit să dau la Academia de Poliție. Tata a fost cel care m-a făcut să mă răzgândesc și să mă uit mai serios spre actorie. Dar conștientizarea adevărată, momentul în care am simțit că asta chiar vreau să fac, a venit în facultate. Acolo am înțeles ce înseamnă pasiunea pentru meseria asta, dar și munca, disciplina, consumul. Pentru că actoria nu e doar inspirație și talent. E multă muncă și, uneori, foarte mult consum. Dar pe măsură ce intram mai adânc în lumea asta, îmi aducea din ce în ce mai multă bucurie. Am descoperit un univers creativ, inspirațional, plin de oameni și de povești care m-a prins foarte tare.

Click!: Cum a primit familia ta vestea că vrei să devii actor? Te-au susținut din prima sau au existat și temeri legate de drumul pe care îl alegeai?

Paul Ipate: Nu au existat temeri, din contră. Am avut toată susținerea lor și cred că, într-un fel, și-au dorit drumul ăsta pentru mine. Eu făceam actorie de la opt ani, la Palatul Copiilor, iar din clasa a X-a deja jucam într-un spectacol la Teatrul de Comedie. Așa că pentru ai mei nu a fost o veste venită din senin, ci mai degrabă continuarea firească a unui drum pe care mă vedeau deja mergând. Am avut norocul unor părinți care nu mi-au spus „alege ceva sigur”, ci m-au lăsat să aleg ceva care mă făcea fericit. Și cred că, uneori, acesta este unul dintre cele mai importante lucruri pe care le poate face un părinte: să nu-i dea copilului drumul lui, ci curajul să și-l găsească pe al său.

„Antenuță e băiatul cu calculatoarele, cu butoanele”

Click!: De luni 14 septembrie, te vom vedea în „Fără Urmă”. Povestește-ne puțin despre personajul tău. Cine este el și ce loc ocupă în această poveste?

Paul Ipate: Antenuță este, ca să spun foarte simplu, băiatul cu calculatoarele și cu butoanele. Dar este mult mai mult decât atât. Face parte dintr-o fostă trupă de elită care a luptat în Afganistan, sub conducerea lui Barbu. Este extrem de bun în ceea ce face, probabil unul dintre cei mai buni, foarte inteligent, gândește incredibil de repede și este profund loial lui Barbu și foștilor săi camarazi, Bombeu și Betadină. În același timp, are o zonă foarte comică. E funny fără să încerce neapărat să fie.

Dar în spatele umorului există un om introvertit, retras, care se izolează foarte ușor. După întoarcerea de pe front a rămas cu urmele acelei experiențe, cu un stres post-traumatic care nu dispare doar pentru că au trecut niște ani. Și-a construit propriile mecanisme prin care încearcă să se protejeze și s-a refugiat foarte mult în lumea online, inclusiv în relațiile cu femeile de pe internet. Mi se pare interesant contrastul ăsta: un om care poate rezolva foarte repede probleme extrem de complicate pe un computer, dar pentru care propriile emoții sunt uneori mult mai greu de „decriptat”.

Click!: Ce te-a atras cel mai mult la rol atunci când ai citit scenariul? A existat ceva ce ai simțit încă de la început că vrei să construiești într-un anumit fel?

Paul Ipate: În primul rând m-a atras povestea. Suspansul, felul în care este construită și echilibrul foarte bun dintre acțiune și emoție. Ai toată zona aceasta de pericol, de tensiune, de lucruri care se întâmplă foarte repede, dar, în paralel, există povestea familiei lui Barbu și o miză profund umană. Nu este acțiune doar de dragul acțiunii. În spatele ei există oameni, relații, frici, iubire și lucruri pe care personajele încearcă să le protejeze. Iar când acțiunea are o miză emoțională, cred că începe să te intereseze cu adevărat ce se întâmplă.

Click!: Ai găsit lucruri în care te regăsești în personaj sau, dimpotrivă, este foarte diferit de tine? Cum crezi că vor reacționa cei care te cunosc bine când te vor vedea în acest rol?

Paul Ipate: Inevitabil apar și niște lucruri comune. Probabil cel mai mult mă regăsesc în zona asta de loialitate față de oamenii foarte apropiați, față de „camarazi”. În rest, este destul de diferit de mine și tocmai asta îmi place. Încerc să-l duc cât mai departe de mine, pentru că mi se pare mult mai interesant decât să încerc să-l aduc pe el spre Paul. Iar cei care mă cunosc bine sper să fie puțin surprinși. Și, evident, sper să le placă. Mai departe, verdictul este la ei. Noi, actorii, putem să muncim, să construim, să avem tot felul de explicații foarte sofisticate despre ce am vrut să facem… după care vine spectatorul și spune: „Da, mi-a plăcut” sau „Nu”. Și acolo s-a terminat toată filozofia.



Jojo și Paul Ipate, în vacanță Foto: Instagram

Click!: „Fără Urmă” vorbește mult despre familie, loialitate, secrete și despre lucrurile pe care oamenii sunt dispuși să le facă pentru cei dragi. Există o temă a serialului care a rezonat în mod special cu tine?

Paul Ipate: Sunt multe teme în serial, dar cred că cea mai puternică pentru mine este legată de familie și de sacrificiul pe care ești dispus să-l faci ca să-i protejezi pe oamenii pe care îi iubești. Barbu este dispus să meargă până la capăt pentru familia lui. Și cred că aici se vor regăsi foarte mulți oameni. Pentru că, dincolo de situațiile extreme din poveste, întrebarea este una pe care probabil ne-am pus-o cu toții, într-o formă sau alta: „Până unde aș merge pentru omul pe care îl iubesc?”.

Familia are ceva foarte puternic în ea. Poți să fii supărat, să fii obosit, să greșești, să te îndepărtezi, dar în momentul în care cineva de acolo este în pericol, toate celelalte devin foarte mici.

Click!: Cum a fost atmosfera de la filmări? Ai avut colegi alături de care ți-ai dorit de mult să joci sau oameni pe care i-ai descoperit odată cu acest proiect?

Paul Ipate: Mulți dintre noi ne știm de foarte mult timp. Există prietenii vechi, există oameni cu care am mai lucrat și tocmai de aceea ne-am bucurat foarte tare când am aflat distribuția. Eu, cel puțin, sunt foarte încântat de felul în care a fost făcut castingul acestui serial. Și este mult mai ușor să lucrezi cu oameni pe care îi cunoști, în care ai încredere și cu care ai deja un limbaj comun.

Cu Alex Conovaru, de exemplu, joc de ani de zile în teatru, am făcut o mulțime de spectacole împreună. Sunt și alți colegi cu care m-am mai întâlnit profesional și oameni pe care îi cunosc de multă vreme. Există un avantaj enorm când nu mai trebuie să petreci primele săptămâni încercând să-ți dai seama cine este omul din fața ta. Poți să sari mai repede direct în joc. Și cred că această familiaritate se simte și pe ecran.

Click!: Cum ai descrie „Fără Urmă” cuiva care nu știe absolut nimic despre serial și de ce crezi că merită să îi dea o șansă?

Paul Ipate: Aș spune că „Fără Urmă”este un serial despre familie, iubire, loialitate, secrete și sacrificiu. Are pericol, suspans și ritm, dar reușește să le îmbine foarte bine cu o zonă emoțională puternică. Nu urmărești doar „ce se întâmplă mai departe?”, ci începi să te întrebi și ce se întâmplă în oamenii aceia. Și cred că tocmai combinația asta îl face interesant.

Acțiunea te ține acolo, dar personajele sunt cele care, sper eu, te vor face să rămâi. Pentru că până la urmă poți să ai explozii, urmăriri și pericol cât încape, dar dacă nu-ți pasă de omul care aleargă, sunt doar niște oameni care aleargă.



„Orice meserie are perioade grele”

Click!: Acasă ai alături tot un om care cunoaște foarte bine meseria de actor. Tu și Cătălina vă cereți părerea unul altuia despre roluri și proiecte sau încercați să lăsați profesia la ușa casei?

Paul Ipate: Evident că ne consultăm. Vorbim despre propunerile pe care le primim, despre proiectele care apar, despre roluri. Există comunicarea asta între noi și, dacă unul dintre noi simte nevoia unui sfat, îl cere. Dar nu intrăm foarte adânc unul în munca celuilalt.

Fiecare își face meseria în felul lui și cred că avem suficientă încredere unul în celălalt încât să ne lăsăm spațiul ăsta. Suntem destul de independenți profesional. Nu ajungem acasă și facem ședință de analiză pe personaj. Dar știm că, dacă avem nevoie de o părere sinceră, avem unde să o cerem.

Click!: Într-o familie în care actoria este atât de prezentă, cum ai reacționa dacă unul dintre copii ți-ar spune că vrea să urmeze același drum? L-ai încuraja sau ai avea și câteva avertismente de dat?

Paul Ipate: L-aș încuraja. La noi nu există interdicții în ceea ce privește zonele pe care copiii vor să le exploreze. Avem, în schimb, o regulă foarte simplă: sunt obligați să le placă. Încerc să-i învăț de mici că, indiferent ce aleg să facă, să pună suflet și pasiune acolo. Pentru că mi-ar plăcea să nu-și construiască o viață în care fiecare dimineață începe cu sentimentul că „trebuie” să facă ceva.

Sigur că orice meserie are perioade grele, iar actoria cu atât mai mult. Dar dacă își vor alege drumul ăsta, aș prefera să o facă pentru că îi cheamă realmente ceva acolo, nu pentru că mama și tata sunt actori. Până la urmă, cred că succesul nu înseamnă numai să fii foarte bun la ceea ce faci. Înseamnă și să reușești să nu te pierzi pe tine în timp ce faci acel lucru.

Click!: Pe lângă „Fără Urmă”, unde te mai poate vedea publicul în perioada următoare? Ce proiecte te țin ocupat în această toamnă?

Paul Ipate: În perioada asta, „Fără Urmă” îmi ocupă o mare parte din timp, pentru că filmăm, iar în paralel continui spectacolele de teatru pe care le am deja. Publicul mă poate vedea în „Șase inimi, trei greșeli”, spectacol produs de Teatrul Maidan, compania în care sunt partener alături de Cătălina și Andrei Mateiu. Mai avem și „Mireasă fără voie”, celălalt spectacol al companiei.

În rest, continui spectacolele pe care le joc deja, printre care „Jocuri de putere”, „Ce-și doresc femeile” și „Coaste din viața lui Adam” și celelalte producții din repertoriul meu. Deocamdată nu simt nevoia să mai înghesui încă un proiect doar ca să spun că fac încă unul. Le iau pe rând, le joc, mă bucur de ele și vreau să fiu prezent în ceea ce fac acum. Iar când va apărea din nou timp și spațiu pentru ceva nou, cu siguranță o să apară și proiectul. Uneori cred că e sănătos să nu alergi permanent după următorul lucru și să apuci să trăiești puțin și lucrurile pe care deja le ai.

Foto: Instagram

Adela Popescu, rol principal

Adela Popescu revine în rol principal, în serialul „Fără Urmă”, difuzat din 14 septembrie la PRO TV și pe VOYO.

În centrul poveștii se află Barbu (interpretat de Alex Calangiu),un bărbat care și-a construit o viață liniștită alături soția sa (interpretată de Aylin Cadîr) și fiul lor, într-un sat idilic din Transilvania. În acest colț de lume desprins parcă din povești, Barbu își petrece zilele îngrijindu-și caii, sărind în ajutorul vecinilor și având grijă ca familiei sale să nu-i lipsească nimic. Armonia va fi însă spulberată atunci când trecutul pe care îl credea îngropat îl va ajunge din urmă și va pune în pericol tot ceea ce iubește.

Protagonistul va trebui să înfrunte familia Scarlat, una dintre cele mai puternice, influente și corupte familii din România, o parte a trecutului de care el a încercat să se desprindă și care revine acum, mânată de o dorință arzătoare de răzbunare. Membrii familiei sunt interpretați de Mihai Constantin, Daniela Nane, Adela Popescu, Șerban Gomoi și Tiberius Zavelea.

Despre „Fără Urmă”, unul dintre proiectele care marchează revenirea sa în seriale după o perioadă de pauză, Adela Popescu a declarat:

„În momentul în care am primit invitația de a face parte din distribuția serialului <<Fără Urmă>>, am acceptat fără ezitare. M-a atras încă de la început universul acestei povești, pentru că îmbină adrenalina și misterul cu romantismul și alegerile complicate pe care viața ne obligă uneori să le facem. Nu există personaje întru totul pozitive sau negative, ci oameni care greșesc, iubesc, luptă și încearcă să ia cele mai bune decizii, chiar dacă nu reușesc întotdeauna.

Personajul meu este fiica unuia dintre cei mai bogați oameni din România, o arhitectă care pare să aibă o viață așezată și o familie frumoasă. Doar că, la un moment dat, umbrele trecutului revin și îi dau întreaga lume peste cap. Cred că publicul va descoperi o poveste intensă, plină de surprize, pe care abia aștept să o urmărească”.