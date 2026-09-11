 În locul cui intră Nadia Comăneci la masa juraților de la „Românii au Talent”? Răspunsul oficial din partea Pro TV și bârfele din culise
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În locul cui intră Nadia Comăneci la masa juraților de la „Românii au Talent”? Răspunsul oficial din partea Pro TV și bârfele din culise

#Românii au talent
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Anunțul făcut de Pro TV pentru sezonul 17 al emisiunii „Românii au Talent” a ridicat imediat o întrebare: cine îi va face loc Nadiei Comăneci la masa juraților? Legendara gimnastă a fost anunțată oficial în juriul noului sezon, însă postul nu a precizat dacă unul dintre jurații actuali va părăsi emisiunea sau dacă formula va fi extinsă.

În locul cui intră Nadia Comăneci la masa juraților de la „Românii au Talent”?
În locul cui intră Nadia Comăneci la masa juraților de la „Românii au Talent”? Foto: GettyImages/Pro TV

În sezonul precedent, masa juriului a fost ocupată de Andra, Andi Moisescu, Mihai Bobonete și Carmen Tănase. Acum, apariția Nadiei schimbă complet ecuația și a alimentat deja speculațiile legate de componența echipei.

Nadia Comăneci, noul nume de la „Românii au Talent”

Pro TV a anunțat că Nadia Comăneci va face parte din juriul sezonului 17. Pentru fosta mare campioană este o premieră, aceasta mărturisind că este pentru prima dată când participă la o emisiune de televiziune din România în această calitate.

Lumea mă întreabă deseori cum este să atingi perfecţiunea. Sincer, nu ştiu. Ştiu doar cum este să-ţi bată inima atât de tare încât simţi că-ţi sare din piept, în timp ce milioane de oameni te privesc.

Este pentru prima oară când fac parte dintr-o emisiune de televiziune din România şi mă bucur enorm că această emisiune este Românii au talent. Vin să văd curajul acesta cu ochii mei, să fiu aproape de oamenii care visează, care muncesc pentru visul lor şi care tremură de emoţie înainte să păşească în lumina reflectoarelor.

Îi înţeleg din tot sufletul. Am fost şi eu acolo. Vin să mă emoţionez, să râd cu voi, să plâng cu voi atunci când lacrimile nu se mai lasă oprite, pentru că talentul, curajul şi emoţia de a-ţi urma visul merită, de fiecare dată, un 10 perfect”, a spus celebra gimnastă.

În locul cui vine Nadia Comăneci?

Aici apare însă marele semn de întrebare. În sezonul 16, juriul a fost format din patru persoane: Andra, Andi Moisescu, Mihai Bobonete și Carmen Tănase. Formula era deja consacrată, iar anunțul venirii Nadiei lasă loc mai multor scenarii.

În mediul online au început să apară speculații despre cine ar putea fi afectat de această schimbare. Andra este unul dintre numele care poate apărea inevitabil în astfel de discuții, mai ales că artista este una dintre figurile asociate de mult timp cu emisiunea. O altă ipoteză o poate viza pe Carmen Tănase, care a intrat mai recent în formula juriului.

Deocamdată, însă, acestea rămân doar speculații. Pro TV nu a anunțat că vreunul dintre cei patru jurați actuali va pleca.

Răspunsul oficial al Pro TV lasă misterul intact

Întrebarea a fost adresată oficialilor postului, însă răspunsul nu a lămurit deloc situația. Pro TV nu a precizat în locul cui intră Nadia Comăneci și nici dacă va fi creat un al cincilea loc la masa juraților.

„Deocamdată acesta este anunţul”, a fost răspunsul celor de la Pro TV, potrivit paginademedia.ro.

Prin urmare, până la un nou anunț, rămâne deschisă întrebarea care a început deja să circule în jurul noului sezon: Nadia Comăneci va ocupa scaunul unuia dintre jurații consacrați sau „Românii au Talent” va avea, pentru prima dată, o masă cu cinci membri?

Cum s-a schimbat juriul „Românii au Talent” de-a lungul anilor

„Românii au Talent” a debutat la Pro TV în februarie 2011, iar primul juriu a fost format din Andi Moisescu, Andra și Mihai Petre. Emisiunea a păstrat această formulă în primele patru sezoane, înainte ca masa juriului să treacă prin mai multe schimbări.

În anii următori, pe scaunele juraților au ajuns nume precum Mihaela Rădulescu, Bebe Cotimanis, Florin Călinescu, Alexandra Dinu și Dragoș Bucur. Ulterior, formula a fost schimbată din nou, iar Mihai Bobonete și Carmen Tănase au devenit parte din echipa de jurați.

Astfel, schimbările nu sunt o noutate pentru show-ul de la Pro TV. De fiecare dată când apare un nume nou la masa juriului, întrebarea despre cine pleacă sau cine rămâne devine inevitabilă.

Până în acest moment, singura informație oficială este că Nadia Comăneci va face parte din juriul sezonului 17 al „Românii au Talent”.

Cine îi va fi coleg, cine va dispărea din formula precedentă sau dacă producătorii vor opta pentru cinci scaune rămâne deocamdată un mister. Iar răspunsul scurt oferit de Pro TV nu face decât să lase și mai mult loc pentru speculațiile din culise.

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