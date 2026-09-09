Andreea Marinescu, în lacrimi. Ce a mărturisit vedeta Pro TV despre viața de părinte: „Nu ne-a fost deloc ușor”

Prezentatoarea Știrilor Pro TV, Andreea Marinescu, a vorbit deschis și cu multă emoție despre provocările întâmpinate în primii ani de școală ai băiatului său. În cadrul unei ședințe cu părinții, aceata a izbucnit în plâns în timp ce își împărtășea experiența, generând un val neașteptat de empatie.

Andreea Marinescu vorbește despre provocările rolului de părinte Foto: Instagram

Rolul de părinte vine adesea la pachet cu griji copleșitoare și temeri rareori exprimate cu voce tare. Într-un gest de sinceritate dezarmantă, Andreea Marinescu a ales să renunțe la orice barieră și să povestească public un episod extrem de sensibil din viața de familie.

Andreea Marinescu, provocările ascunse din anii de școală

Încă din grădiniță, prezentatoarea a observat anumite particularități de comportament la băiatul său, moment în care a decis să ceară ajutor specializat.

Deși evaluările au confirmat că nu exista un diagnostic medical, a fost nevoie de efort constant și răbdare pentru a depăși dificultățile zilnice.

Cele mai grele momente au apărut în clasa pregătitoare, o perioadă marcată de adaptare lentă și căutarea soluțiilor alături de învățătoare. Efortul comun și monitorizarea atentă a fiecărui pas au fost esențiale pentru progresul copilului, însă povara emoțională a rămas una extrem de apăsătoare.

„În clasa pregătitoare am avut cele mai multe provocări. Am colaborat cu doamna învățătoare și am încercat, pas cu pas, să găsim ce funcționează pentru el.”

De la lacrimi la solidaritate colectivă

Punctul culminant al acestei experiențe a avut loc în clasa I, cu ocazia unei ședințe cu părinții. Copleșită de temeri și emoții, Andreea Marinescu a decis să vorbească deschis despre drumul parcurs alături de fiul său.

În momentul în care a început să plângă, gestul cald al unei alte mame, care a luat-o de mână, i-a intensificat trăirile, însă i-a dat și puterea de a merge mai departe. Reacția celor prezenți a fost neașteptată: lacrimile s-au transformat într-o eliberare colectivă, ceilalți părinți mărturisind că trăiau aceleași griji și nesiguranțe legate de comportamentul sau atenția copiilor lor la ore.

Discuția a demonstrat că izolarea și teama de a fi judecat pot fi depășite prin comunicare autentică, oferind o lecție importantă despre sprijin reciproc între părinți.

„Și atunci am realizat că nu eram singurii. Că mai erau părinți care se întrebau dacă nu cumva copilul lor este cel care întrerupe ora, face gălăgie sau îi pune probleme învățătorului” a scris aceasta pe Instagram.

Andreea Marinesc, una dintre prezentatoarele cunoscute ale Știrilor PRO TV

Cu o carieră de peste două decenii în televiziune, Andreea Marinescu a intrat în domeniu încă de la 19 ani și și-a construit treptat parcursul profesional, trecând prin mai multe roluri înainte de a ajunge la pupitrul știrilor, potrivit ProTv.

La începutul carierei, Andreea Marinescu a lucrat ca reporter și corespondent, inclusiv în Argeș, iar ulterior s-a alăturat echipei din București. A trecut prin zona de știri de noapte, a lucrat ca reporter de zi și s-a specializat în relatarea evenimentelor.

În aprilie 2026, Andreea Marinescu a împlinit 45 de ani și a vorbit despre cei peste 25 de ani petrecuți în televiziune și despre presiunea care există în spatele unei apariții aparent simple pe micul ecran.

Pe plan personal, Andreea Marinescu este căsătorită cu Adi Tiulescu, comisar criminalist, pe care l-a cunoscut în perioada în care documenta un caz de crimă. Cei doi au împreună doi băieți.