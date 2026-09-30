 Oana Tomoiagă, dezvăluiri despre relația cu Mirela Vaida, după cearta de la Asia Express: „Are gura mare”
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Oana Tomoiagă, dezvăluiri despre relația cu Mirela Vaida, după cearta de la Asia Express: „Are gura mare”

#Asia Express
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Oana Tomoiagă a vorbit deschis despre relația cu Mirela Vaida, după ce conflictul dintre cele două a fost difuzat la „Asia Express” 2026. Deși au avut numeroase momente tensionate în competiție, artista spune că prietenia lor a rămas puternică și că, de multe ori, ajungeau să râdă împreună de certuri.

Ce spune Oana Tomoiagă despre relația cu Mirela Vaida, după cearta de la „Asia Express”
Ce spune Oana Tomoiagă despre relația cu Mirela Vaida, după cearta de la „Asia Express” Foto: colaj Click!

Oana Tomoiagă a recunoscut că Mirela Vaida are o personalitate puternică, dar a subliniat și calitățile pe care le apreciază la colega sa. Într-un mesaj publicat pe Instagram, artista a vorbit despre felul în care prezentatoarea își apără familia și lucrurile în care crede.

„Da, Mirela are gura mare. Dar tot cu gura aia mare își apără copiii, oamenii, proiectele și lucrurile în care crede. E genul de femeie care nu stă deoparte când simte că trebuie să lupte pentru ceva. Și poate tocmai de aici vine și forța ei”, a declarat Oana Tomoiagă.

Artista a dezvăluit că, dincolo de imaginea puternică pe care o afișează, Mirela Vaida este o persoană sensibilă, care se implică emoțional în poveștile oamenilor.

Dar mai e ceva ce nu prea se vede când se sting reflectoarele: Mirela are o sensibilitate uriașă. Am văzut-o emoționându-se pentru oameni, pentru povești și pentru cazuri pe care mulți le uită imediat ce se termină emisiunea. Pentru ea, unele lucruri nu se termină odată cu filmarea”, a mai spus Oana.

Cum au trecut peste certurile de la „Asia Express”

Experiența din competiție nu a fost lipsită de conflicte, mai ales în condițiile în care cele două au fost nevoite să facă față oboselii, foamei și presiunii probelor. Oana Tomoiagă a mărturisit că, în ciuda tensiunilor, după fiecare ceartă ajungeau să se amuze împreună.

Cât despre noi... da, am avut multe momente tensionate. Suntem două femei cu personalități puternice, obosite, flămânde, departe de casă și puse în situații în care nervii au fost întinși la maximum. Ar fi fost chiar suspect să ne înțelegem perfect în fiecare secundă.

După 10 minute de tensiune ne bufnea râsul pe amândouă. Să nu vă spun că avem seri în care nu reușeam să adormim de râs, ne aminteam de fiecare moment al zile. Astăzi râdem în hohote de acele momente”, a povestit artista.

De la ce a pornit cearta dintre Mirela Vaida și Oana Tomoiagă

Unul dintre cele mai tensionate momente dintre cele două a fost difuzat în ediția de duminică, 27 septembrie. Conflictul a izbucnit în timpul unei probe pentru amuletă, când Mirela Vaida și-a pierdut răbdarea, iar discuția cu partenera sa a degenerat.

A mea e plină de draci. Mă cert acum pentru o amuletă? Iartă-mă, Oana!”, a spus Mirela Vaida.

Replica Oanei Tomoiagă a venit imediat: „Nu-mi cere iertare, că nu sunt Dumnezeu!”

Schimbul de replici a continuat, cele două reproșându-și reciproc atitudinea din timpul probei. La un moment dat, Oana i-a cerut colegei sale să o lase să se enerveze câteva minute, în timp ce Mirela a acuzat-o că nu ar fi reacționat la fel dacă situația ar fi fost inversată.

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