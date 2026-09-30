 George Tănase, surprins în compania noii iubite. Cine este blonda care l-a cucerit pe actor, la scurt timp după divorț
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Vedete internaționaleVedete româneștiInterviurile Click!Paparazzii Click!
scroll right

George Tănase, surprins în compania noii iubite. Cine este blonda care l-a cucerit pe actor, la scurt timp după divorț

Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

George Tănase pare să fi lăsat în urmă perioada de după divorț și să fi început un nou capitol sentimental. Actorul și stand-up-istul, în vârstă de 33 de ani, a fost surprins în compania unei tinere blonde, alături de care a ieșit la cumpărături. Cei doi au fost relaxați, s-au ținut de mână și au afișat gesturi tandre, semn că între ei ar putea exista o relație apropiată. Deși nu au confirmat oficial povestea de iubire, imaginile surprinse sugerează că actorul și-ar fi găsit din nou fericirea în brațele unei alte femei.

George Tănase, surprins în compania noii iubite
George Tănase, surprins în compania noii iubite Foto: arhiva Click!

După divorțul de Lorena, cu care a fost căsătorit pentru o perioadă relativ scurtă, George Tănase pare să se bucure din nou de viața sentimentală. Actorul a fost fotografiat recent de paparazzi Cancan în compania unei blonde care i-a atras atenția prin stilul vestimentar și apariția sa relaxată. Cei doi au mers împreună la cumpărături, oprindu-se în mai multe magazine, inclusiv într-o farmacie.

Pentru această ieșire, George Tănase a ales o ținută lejeră, formată din pantaloni scurți din denim, un tricou și încălțăminte sport. La rândul ei, tânăra a optat pentru blugi cu franjuri, un top scurt care îi lăsa abdomenul la vedere și pantofi sport. Cei doi au avut apariții asortate, mizând pe un stil casual, potrivit unei plimbări prin oraș.

Atmosfera dintre ei a fost una relaxată, iar gesturile de afecțiune nu au lipsit. Actorul și blonda s-au ținut de mână în timpul plimbării, fără să pară deranjați de prezența celor din jur. După ce și-au încheiat opririle prin magazine, cei doi s-au îndreptat spre mașina lui George Tănase și au plecat împreună.

O nouă poveste de iubire după divorț?

George Tănase și-a scos noua iubită în oraș
1/2
George Tănase și-a scos noua iubită în oraș Foto: Cancan

Deși actorul nu a făcut încă un anunț oficial despre noua relație, imaginile surprinse de paparazzi alimentează speculațiile privind viața sa sentimentală. Tânăra pare să se simtă în largul ei în compania lui, iar George Tănase afișează o atitudine relaxată și zâmbitoare.

Mai mult, apariția celor doi vine după ce actorul a publicat pe rețelele de socializare mai multe fotografii dintr-o vacanță recentă în Sardinia. În imaginile respective, George s-a bucurat de peisajele spectaculoase, de preparate delicioase și de momente petrecute în locuri romantice, inclusiv la o cină pe malul mării, cu un pahar de șampanie.

Acum, după apariția alături de misterioasa blondă, rămâne de văzut dacă George Tănase va confirma oficial relația și dacă cei doi vor împărtăși mai multe detalii despre povestea lor de iubire. Până atunci, imaginile surprinse în oraș îi arată împreună, într-o atmosferă care pare să indice începutul unei noi relații.

Ghid de cumpărături

Șerban Huidu, mândru de băieții lui!
#Exclusiv Click!
Șerban Huidu, mândru de băieții lui: „Mă moștenesc!” Ce drum au ales fiii prezentatorului Vedete românești
banner catalin botezatu jpg
#Exclusiv Click!
De ce nu-și face Botezatu iubită, la aproape 60 de ani: „Nu cred că pot să fac asta”. Ritualul pe care îl respectă în fiecare seară Vedete românești
image
Autoritățile elvețiene clarifică situația în cazul lui Vlad Băltățeanu. Suspectul nu s-ar fi predat, ci a fost arestat adevarul.ro
image
Se vinde una dintre cele mai frumoase vile din București, fosta reședință a unui dirijor celebru: cât costă clădirea cu 29 de camere și capelă adevarul.ro

Parteneri

image
Nicușor Stanciu la FCSB sau U Cluj? Comparația cu Vlad Chiricheș și Denis Drăguș www.fanatik.ro
image
Incident grav la bordul unui avion FlyDubai: pilot, atacat în cockpit, aeronava a coborât brusc 5000 m observatornews.ro
image
Tichetele de transport pentru pensionari. Ce se întâmplă cu biletele de tren nefolosite www.antena3.ro
image
Ziua cea mare pentru Guvernul Siegfried Mureșan. Are nevoie de 233 de voturi pentru a trece de Parlament. Ce se întâmplă dacă este respins www.gandul.ro
image
S-a aflat! Ce a facut Vlad cu câinele Valentinei dupa ce ar fi ucis-o. Sora ei cere ajutorul oamenilor: „Tot ce mi-a rămas…” www.wowbiz.ro
image
Nu s-au mai putut abține! La date, Andra și Ahmed s-au dez... Vezi mai mult www.kanald.ro
image
Tren lovit de o dronă rusească, la granița cu Polonia. Oficialii străini trecuseră prin zonă cu doar câteva minute înainte www.stirilekanald.ro
image
Primul anunţ al Simonei Halep despre relaţie şi familie cu Dorin Mateiu: „Îmi doresc să fiu lăsată…” as.ro
image
Poți fi obligat să-l lași pe vecin să intre în curtea ta pentru a-și repara casa? Când nu îi poți refuza accesul playtech.ro
image
Cum se bagă, de fapt, Gigi Becali peste antrenorii de la FCSB. Mihai Pintilii a explicat, pas cu pas, metoda miliardarului. „Cu Elias vorbea prin mine, pentru că nea Gigi nu vorbește engleză” www.fanatik.ro
image
Loredana Chivu și Ana-Maria Mocanu, jignite de producătorii Asia Express. Ce s-a întâmplat la filmări www.cancan.ro
image
La asta nu se aștepta absolut nimeni! Ce-a putut să răspundă Ilie Bolojan când a fost întrebat ceva despre partenera lui de viață, Ioana Fâșie. Și jurnaliștii au rămas fără replică www.viva.ro
image
Divorțează la 4 luni de la nuntă! E știrea momentului în showbizul românesc! Ea ar fi fost cea care a plecat din căminul conjugal www.unica.ro
image
De ce timpul pare că trece mult mai repede pe măsură ce îmbătrânim. Explicația și trucul simplu care... playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
Fratele Prințesei Diana explică drama femeilor obișnuite, care prin căsătorie intră în familia regală. ”Este crunt!” okmagazine.ro
image
Letizia sau prințesa Disney Elsa? Îmbrăcată ca o crăiasă a gheții, regina Spaniei a strălucit la dineul de stat okmagazine.ro
image
#Istoria Filmului
Legenda lui James Dean: Viața și moartea unui „rebel fără cauză” historia.ro
image
#Curiozităţile şi culisele istoriei
Ce rost are, de fapt, sexul? Răspunsuri la o întrebare veche de când lumea historia.ro
Nadia Comăneci
VideoNadia Comăneci, apariție spectaculoasă la Săptămâna Modei de la Paris. A defilat alături de Jane Fonda și Rihanna: „Un exemplu pentru mulți” Vedete românești
Alex Earle sursa foto Instagram jpg
E frumoasă, are milioane de fani și se laudă că n-a citit nicio carte în viața ei. Despre cine e vorba? Vedete internaționale
banner mirel radoi jpg
#Exclusiv Click!
Nuntă la Națională! Alex Cicâldau s-a căsătorit civil în mare secret. Naş a fost Mirel Rădoi! Cum arată mireasa fotbalistului, care a înscris în meciul cu Bosnia? Vedete românești
roxana hulpe botez fetita jpg
Roxana Hulpe nu va mai prezenta Știrile Pro TV în fiecare weekend! De ce a luat această decizie: „Am zis stop” Vedete românești
valerie lungu instagram jpg
Valerie Lungu, apariție spectaculoasă la cununia civilă cu Alex Gîlcă! A purtat o ținută de 12.000 de euro. Cum a arătat decorul de vis Vedete românești
madalina apostol catalin grozavu fiica facebook jpg
Fostul iubit al Mădălinei Apostol, probleme cu legea! Ce l-a obligat instanța pe Cătălin Grozavu Vedete românești
Șerban Huidu, mândru de băieții lui!
#Exclusiv Click!
Șerban Huidu, mândru de băieții lui: „Mă moștenesc!” Ce drum au ales fiii prezentatorului Vedete românești
Bruce Willis foto Profimedia jpg
FotoBruce Willis, apariție rară alături de fiica sa. Fotografia care a atras atenția fanilor Vedete internaționale
image
Cine sunt părinții lui Siegfried Mureșan, premierul desemnat de Nicușor Dan. A crescut într-o familie de profesori, cu mamă de origine germană și tată român actualitate.net
image
Cauza morții premature a jurnalistului Patrick André de Hillerin. Avea 52 de ani actualitate.net