George Tănase, surprins în compania noii iubite. Cine este blonda care l-a cucerit pe actor, la scurt timp după divorț

George Tănase pare să fi lăsat în urmă perioada de după divorț și să fi început un nou capitol sentimental. Actorul și stand-up-istul, în vârstă de 33 de ani, a fost surprins în compania unei tinere blonde, alături de care a ieșit la cumpărături. Cei doi au fost relaxați, s-au ținut de mână și au afișat gesturi tandre, semn că între ei ar putea exista o relație apropiată. Deși nu au confirmat oficial povestea de iubire, imaginile surprinse sugerează că actorul și-ar fi găsit din nou fericirea în brațele unei alte femei.

George Tănase, surprins în compania noii iubite Foto: arhiva Click!

După divorțul de Lorena, cu care a fost căsătorit pentru o perioadă relativ scurtă, George Tănase pare să se bucure din nou de viața sentimentală. Actorul a fost fotografiat recent de paparazzi Cancan în compania unei blonde care i-a atras atenția prin stilul vestimentar și apariția sa relaxată. Cei doi au mers împreună la cumpărături, oprindu-se în mai multe magazine, inclusiv într-o farmacie.

Pentru această ieșire, George Tănase a ales o ținută lejeră, formată din pantaloni scurți din denim, un tricou și încălțăminte sport. La rândul ei, tânăra a optat pentru blugi cu franjuri, un top scurt care îi lăsa abdomenul la vedere și pantofi sport. Cei doi au avut apariții asortate, mizând pe un stil casual, potrivit unei plimbări prin oraș.

Atmosfera dintre ei a fost una relaxată, iar gesturile de afecțiune nu au lipsit. Actorul și blonda s-au ținut de mână în timpul plimbării, fără să pară deranjați de prezența celor din jur. După ce și-au încheiat opririle prin magazine, cei doi s-au îndreptat spre mașina lui George Tănase și au plecat împreună.

O nouă poveste de iubire după divorț?

1/2 George Tănase și-a scos noua iubită în oraș Foto: Cancan

Deși actorul nu a făcut încă un anunț oficial despre noua relație, imaginile surprinse de paparazzi alimentează speculațiile privind viața sa sentimentală. Tânăra pare să se simtă în largul ei în compania lui, iar George Tănase afișează o atitudine relaxată și zâmbitoare.

Mai mult, apariția celor doi vine după ce actorul a publicat pe rețelele de socializare mai multe fotografii dintr-o vacanță recentă în Sardinia. În imaginile respective, George s-a bucurat de peisajele spectaculoase, de preparate delicioase și de momente petrecute în locuri romantice, inclusiv la o cină pe malul mării, cu un pahar de șampanie.

Acum, după apariția alături de misterioasa blondă, rămâne de văzut dacă George Tănase va confirma oficial relația și dacă cei doi vor împărtăși mai multe detalii despre povestea lor de iubire. Până atunci, imaginile surprinse în oraș îi arată împreună, într-o atmosferă care pare să indice începutul unei noi relații.