De ce nu-și face Botezatu iubită, la aproape 60 de ani: „Nu cred că pot să fac asta”. Ritualul pe care îl respectă în fiecare seară

Cătălin Botezatu are 59 de ani și, în pragul unei noi etape din viața sa, vorbește deschis despre iubire, singurătate și credință.

1/6 Cătălin Botezatu, adevărul despre singurătate Foto: credit foto: arhiva personala/ social media

După o viață sentimentală tumultuoasă, designerul nu mai pare dispus să caute cu orice preț o relație stabilă. Nu spune că este singur, dar recunoaște că nu-și mai dorește povești care să se termine cu despărțiri și viața personală expusă pe prima pagină a ziarelor. În schimb, există un ritual de la care nu se abate: se roagă în fiecare seară.

Întrebat dacă poate promite că noul an nu îl va mai găsi singur, Cătălin Botezatu este cât se poate de sincer.

„Nu cred că pot să promit așa ceva. Eu am ales de mult cariera, sunt în carieră și nu cred că pot să fac asta”, mărturisește designerul.

Cătălin Botezatu: „Păcat că ești singur? Păi, mă bucur!”

Nici comentariile celor care îi spun că este păcat să nu aibă o femeie alături nu par să-l afecteze. Botezatu spune că știe să se bucure de viață și fără să aibă neapărat o relație stabilă.

„Mai comentează câte cineva la câte o postare frumoasă: “Păcat că ești singur, păcat că nu te poți bucura cu cineva!”. Nu sunt singur. Mă bucur cu cine găsesc atunci, deci nu sunt singur”, mărturisește Bote.

După experiențele sentimentale prin care a trecut, designerul nu mai vrea să intre într-o relație doar de dragul de a nu fi singur.

„Nu vreau”, spune el atunci când vine vorba despre perspectiva unei relații care să ajungă, mai târziu, la despărțire sau divorț și din nou pe prima pagină a ziarelor.

„Mă rog în fiecare seară când mă culc”

Dacă în dragoste nu mai caută stabilitatea cu orice preț, credința ocupă un loc important în viața lui Cătălin Botezatu. Designerul mărturisește că rugăciunea nu apare doar atunci când are nevoie să ceară ceva de la Dumnezeu.

„Mă rog în fiecare seară când mă culc și am o rugăciune așa, prelungă, de la «Tatăl nostru» până la tot felul de rugăciuni. Mă rog pentru sănătatea mea, pentru sănătatea părinților, a familiei mele, a prietenilor mei”, mai spune Bote. Și rugăciunea lui nu înseamnă doar cereri.

„Apoi îmi cer iertare pentru tot ce am făcut și pentru tot ce fac fără voia mea și îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru tot ce face”, dă Bote din casă.

Când vine vorba despre propriile greșeli, Cătălin Botezatu nu pretinde că este fără vină: „Nu cred că există un om fără de păcat. Toți avem păcate”, mai adaugă celebrul designer.

La 59 de ani, designerul pare să fi ajuns într-un punct în care nu mai confundă singurătatea cu lipsa unei relații. Nu exclude oamenii și iubirea din viața sa, dar nici nu mai caută stabilitatea sentimentală cu orice preț. Iar seara, indiferent cât de agitată i-a fost ziua, își încheie timpul cu rugăciunea pentru el și pentru oamenii pe care îi iubește.