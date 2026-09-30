 De ce nu-și face Botezatu iubită, la aproape 60 de ani: „Nu cred că pot să fac asta”. Ritualul pe care îl respectă în fiecare seară
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Vedete internaționaleVedete româneștiInterviurile Click!Paparazzii Click!
scroll right

De ce nu-și face Botezatu iubită, la aproape 60 de ani: „Nu cred că pot să fac asta”. Ritualul pe care îl respectă în fiecare seară

#Exclusiv Click!
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Cătălin Botezatu are 59 de ani și, în pragul unei noi etape din viața sa, vorbește deschis despre iubire, singurătate și credință.

Cătălin Botezatu, adevărul despre singurătate
1/6
Cătălin Botezatu, adevărul despre singurătate Foto: credit foto: arhiva personala/ social media

După o viață sentimentală tumultuoasă, designerul nu mai pare dispus să caute cu orice preț o relație stabilă. Nu spune că este singur, dar recunoaște că nu-și mai dorește povești care să se termine cu despărțiri și viața personală expusă pe prima pagină a ziarelor. În schimb, există un ritual de la care nu se abate: se roagă în fiecare seară.

Întrebat dacă poate promite că noul an nu îl va mai găsi singur, Cătălin Botezatu este cât se poate de sincer.

Nu cred că pot să promit așa ceva. Eu am ales de mult cariera, sunt în carieră și nu cred că pot să fac asta”, mărturisește designerul.

Cătălin Botezatu: „Păcat că ești singur? Păi, mă bucur!”

Nici comentariile celor care îi spun că este păcat să nu aibă o femeie alături nu par să-l afecteze. Botezatu spune că știe să se bucure de viață și fără să aibă neapărat o relație stabilă.

„Mai comentează câte cineva la câte o postare frumoasă: “Păcat că ești singur, păcat că nu te poți bucura cu cineva!”. Nu sunt singur. Mă bucur cu cine găsesc atunci, deci nu sunt singur”, mărturisește Bote.

După experiențele sentimentale prin care a trecut, designerul nu mai vrea să intre într-o relație doar de dragul de a nu fi singur.

„Nu vreau”, spune el atunci când vine vorba despre perspectiva unei relații care să ajungă, mai târziu, la despărțire sau divorț și din nou pe prima pagină a ziarelor.

„Mă rog în fiecare seară când mă culc”

Dacă în dragoste nu mai caută stabilitatea cu orice preț, credința ocupă un loc important în viața lui Cătălin Botezatu. Designerul mărturisește că rugăciunea nu apare doar atunci când are nevoie să ceară ceva de la Dumnezeu.

Mă rog în fiecare seară când mă culc și am o rugăciune așa, prelungă, de la «Tatăl nostru» până la tot felul de rugăciuni. Mă rog pentru sănătatea mea, pentru sănătatea părinților, a familiei mele, a prietenilor mei”, mai spune Bote. Și rugăciunea lui nu înseamnă doar cereri.

„Apoi îmi cer iertare pentru tot ce am făcut și pentru tot ce fac fără voia mea și îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru tot ce face”, dă Bote din casă.

Când vine vorba despre propriile greșeli, Cătălin Botezatu nu pretinde că este fără vină: „Nu cred că există un om fără de păcat. Toți avem păcate”, mai adaugă celebrul designer.

La 59 de ani, designerul pare să fi ajuns într-un punct în care nu mai confundă singurătatea cu lipsa unei relații. Nu exclude oamenii și iubirea din viața sa, dar nici nu mai caută stabilitatea sentimentală cu orice preț. Iar seara, indiferent cât de agitată i-a fost ziua, își încheie timpul cu rugăciunea pentru el și pentru oamenii pe care îi iubește.

Ghid de cumpărături

medic
Zodiile care vor scăpa de o problemă de sănătate. Astrele vin cu vești bune la jumătatea toamnei Horoscop
Anca Țurcașiu și partenerul său jpg
Anca Țurcașiu se mută din agitația Capitalei: „Ne-am cumpărat o căsuță cu o curticică” Vedete românești
image
Un român plecat la muncă în Irlanda povestește cât câștigă în construcții și cum și-a găsit de lucru: „E destul de bine plătit pentru un începător” adevarul.ro
image
Se vinde una dintre cele mai frumoase vile din București, fosta reședință a unui dirijor celebru: cât costă clădirea cu 29 de camere și capelă adevarul.ro

Parteneri

image
Nsimba la FCSB?! Gigi Becali negociază cu Rotaru prin intermediari: „La Craiova are 9.000 de euro salariu”. Ce crede Sorin Cârțu www.fanatik.ro
image
O mamă povesteşte cum a reacţionat când fiica ei de 16 ani i-a spus că se droghează observatornews.ro
image
Un bărbat a plecat spre Polinezia, dar barca i s-a stricat pe drum. A rămas pe o insulă timp de 32 de ani. Singur www.antena3.ro
image
VIDEO | Momentul arestării lui Călin Georgescu. Fostul candidat la alegerile prezidențiale a vrut să ridice în aer mâinile încătușate, dar a fost oprit de polițiști www.gandul.ro
image
Iubitul Valentinei, tânăra găsită moartă într-o valiză în râul Olt, s-a predat în Elveția. Vlad Bălțățeanu era căutat internațional www.wowbiz.ro
image
Nu s-au mai putut abține! La date, Andra și Ahmed s-au dez... Vezi mai mult www.kanald.ro
image
Tren lovit de o dronă rusească, la granița cu Polonia. Oficialii străini trecuseră prin zonă cu doar câteva minute înainte www.stirilekanald.ro
image
Gheorghe Moldovan şi-a pus capăt zilelor, la 30 de ani, chiar în casa soţiei, cu care se afla în divorţ. Mesajul tulburător as.ro
image
Ce salariu are Laura Codruța Kovesi la Parchetul European. A ajuns la finalul mandatului de șapte ani playtech.ro
image
„Hagi e vinovat, dar nu e lider în clasament”. Bogdan Baratky pune tunurile pe FRF și Răzvan Burleanu: „O gafă de comunicare și de strategie” www.fanatik.ro
image
În ce țară plănuia Vlad Bălțățeanu să ajungă, de fapt. NU avea de gând să se predea în Elveția www.cancan.ro
image
La asta nu se aștepta absolut nimeni! Ce-a putut să răspundă Ilie Bolojan când a fost întrebat ceva despre partenera lui de viață, Ioana Fâșie. Și jurnaliștii au rămas fără replică www.viva.ro
image
Divorțează la 4 luni de la nuntă! E știrea momentului în showbizul românesc! Ea ar fi fost cea care a plecat din căminul conjugal www.unica.ro
image
De ce timpul pare că trece mult mai repede pe măsură ce îmbătrânim. Explicația și trucul simplu care... playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
Mereu năstrușnicul Harry! Prințul a sărit cu parașuta în Canada și a ținut mult s-o sune imediat pe Meghan okmagazine.ro
image
Ducesa cu foc la inimă adora să cadă la așternut, la ceas de seară. Și-a părăsit soțul și l-a cucerit pe Regele Angliei okmagazine.ro
image
#Curiozităţile şi culisele istoriei
Ce rost are, de fapt, sexul? Răspunsuri la o întrebare veche de când lumea historia.ro
image
#Antichitate
Misterul Scutului de la Battersea: o armă pentru un războinic sau o ofrandă pentru zei? historia.ro
Daniela Iliescu jpg
Daniela Iliescu a închis afacerea de suflet, deși vânzările mergeau foarte bine. „Am început să văd lucrurile altfel” Vedete românești
Tavi Colen și Emma jpg
Tavi Colen și Emma au avut o cununie improvizată: „A fost o glumă până când a venit preotul” Vedete românești
Anca Țurcașiu și partenerul său jpg
Anca Țurcașiu se mută din agitația Capitalei: „Ne-am cumpărat o căsuță cu o curticică” Vedete românești
banner cristina siscanu png
Cristina Șișcanu, sinceră ca niciodată despre viața intimă: „Momentul adevărului: Facem amor mai rar” Vedete
Smaranda Stirbu si Selly jpg
Ce ținută îndrăzneață a ales Smaranda Știrbu pentru balul de absolvire. Selly a fost cel care a condus-o la evenimentul serii Vedete românești
Melek în China jpg
„Niciodată n-am vazut așa ceva în România”. Ce a impresionat-o pe Melek într-un mall din China Vedete românești
banner simona trasca jpg
FotoSimona Trașcă, despre rugăciunea care i-a fost ascultată: „Era o zi specială” Vedete românești
roxana ionescu
Roxana Ionescu, dezvăluiri despre lupta cu kilogramele: „Am făcut injecții în burtă” Vedete românești
image
Cine sunt părinții lui Siegfried Mureșan, premierul desemnat de Nicușor Dan. A crescut într-o familie de profesori, cu mamă de origine germană și tată român actualitate.net
image
Cauza morții premature a jurnalistului Patrick André de Hillerin. Avea 52 de ani actualitate.net