Angelina Jolie își caută iubit! Ce condiție trebuie să îndeplinească noul partener

Vești bune pentru bărbații singuri! După 10 ani în care a fost singură, Angelina Jolie (51 de ani) își dorește din nou o relație serioasă. De data aceasta, ea nu vrea ca partenerul ei de viață să fie un actor celebru. Cu toate acestea, actrița are câteva criterii stricte pe care trebuie să le îndeplinească viitorul ei iubit.

Angelina Jolie este singură și disponibilă Foto: GettyImages

În 2016, diva de la Hollywood s-a despărțit de Brad Pitt (62 de ani), bărbatul alături de care are șase copii: Maddox (25 de ani), Pax (22 de ani), Zahara (21 de ani), Shiloh (20 de ani), Vivienne și Knox (18 ani). Deși au fost declarați oficial divorțați în 2019, acordul care a încheiat disputa lor juridică a fost finalizat abia în 2024.

Angelina Jolie își dorește un bărbat diferit de Brad Pitt

În 2021, au existat zvonuri privind o apropiere între ea și cântărețul The Weeknd, pe numele său real Abel Makkonen Tesfaye (36 de ani), dar nu s-a concretizat nimic în cele din urmă. Acum, Jolie este mai deschisă în privința unei noi relații. Viitorul partener al vedetei va trebui însă să fie dispus să călătorească.

„Angelina simte că este timpul să-și ia din nou zborul. Oricine va fi bărbatul cu care se va întâlni va trebui să fie interesat să călătorească. Și nu va semăna deloc cu Brad Pitt. Nu va fi un actor celebru”, a dezvăluit o sursă din anturajul lui Jolie, potrivit tabloidului britanic Daily Mail.

Ea pare să fi intrat, de altfel, într-o nouă etapă. După ce și-a petrecut cea mai mare parte a vieții în Los Angeles, vedeta își împarte acum timpul între New York și călătorii în străinătate, după ce toți cei șase copii ai săi au devenit adulți.

Angelina Jolie este ocupată cu călătoriile și cauzele umanitare Foto: GettyImages

Actrița, născută la Hollywood și crescută în Beverly Hills, s-a apropiat tot mai mult de New York, unde deține o proprietate din 1998. „În sufletul ei, Angelina este mai degrabă newyorkeză decât o persoană din Los Angeles. Se simte mai bine în New York, unde nu este recunoscută pe stradă chiar atât de des”, a explicat aceeași sursă.

Jolie petrece mult timp la Atelier Jolie, brandul său de modă, al cărui sediu se află într-un fost studio de artă din Manhattan, deținut cândva de celebrul pictor Jean-Michel Basquiat.

Vedeta, care deține o avere de 120 de milioane de dolari, participă acolo la cursuri în cadrul cărora învață despre textile, broderie și tehnica împâslirii și s-a apropiat de angajați.

New Yorkul îi oferă și posibilitatea de a fi aproape de copiii săi, fiecare concentrându-se pe propriile pasiuni. Shiloh este interesată de dans, Vivienne de teatru, Pax de fotografie, iar Maddox de regie. Zahara și Knox își urmează, de asemenea, propriile drumuri.

În perioada următoare, Jolie intenționează să călătorească mult. Vrea să petreacă timp în Cambodgia, unde lucrează la Fundația Maddox, și ia în calcul noi filmări în străinătate.

De asemenea, ar putea extinde Atelier Jolie, cu posibile noi spații în Brazilia și Europa. „Este foarte interesată să fie «nomadă», așa cum spune ea, pentru că a fost atât de mult timp alături de copiii ei, iar acum vrea să exploreze”, a mai spus sursa.

În același timp, Jolie încearcă să vândă proprietatea sa din Los Feliz, Los Angeles. Domeniul de aproximativ 1.022 de metri pătrați, construit în 1913, are șase dormitoare, 10 băi, piscină, cameră de oaspeți, ceainărie și alte spații de relaxare. Actrița l-a cumpărat pentru 25 de milioane de dolari în 2017, după despărțirea de Pitt.

Brad Pitt, fericit alături de iubita tinerică

Ines de Ramon și Brad Pitt, împreună la Festivalul de Film de la San Sebastian Foto: GettyImages

Brad Pitt și-a refăcut viața alături de Ines de Ramon (33 de ani), specialistă în industria bijuteriilor, cei doi fiind împreună din 2022.

De atunci, au fost văzuți frecvent împreună la evenimente, iar recent au atras toate privirile la Festivalul de Film de la San Sebastian, unde actorul și-a promovat noul film, „Heart of the Beast”.

Cei doi au pozat împreună în fața fotografilor și au fost surprinși ținându-se de mână. Pitt a purtat un costum negru elegant, în timp ce Ines a ales o rochie verde, din dantelă, cu bretele subțiri.