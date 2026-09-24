Lora nu își dorește să devină mamă. Motivul sincer dezvăluit de artistă: „Din ce în ce mai multe femei gândesc ca mine”

Lora vorbește cu sinceritate despre motivul pentru care ea și soțul ei, Ionuț Ghenu, nu au devenit până acum părinți. Îndrăgita artistă a explicat din nou de ce nu își dorește să devină mamă și ce stă la baza acestei alegeri.

Lora și Ionuț Ghenu. Foto: Arhiva Click!

Lora se bucură de o carieră de succes și de numeroase reușite pe plan personal. Artista trăiește o frumoasă poveste de dragoste alături de soțul ei, dar și-a construit și o carieră în antreprenoriat, inclusiv o afacere în domeniul cosmeticelor.

De ce nu își dorește Lora să devină mamă

De-a lungul timpului, Lora a fost întrebată în repetate rânduri când va aduce pe lume un copil, mai ales pentru că este căsătorită și se află într-o relație stabilă. Artista a explicat însă că decizia de a nu avea un copil are legătură cu temerile pe care le are în privința lumii în care ar urma să crească un copil.

Lora spune că răutatea oamenilor și experiențele prin care a trecut au cântărit mult în decizia sa. Artista mărturisește că nu și-ar dori să aducă pe lume un copil care să ajungă să sufere din cauza celor din jur, așa cum s-a întâmplat în cazul ei.

„Răutatea oamenilor a fost un factor foarte important de decizie în a procrea pentru că mi-am imaginat că nu vreau să aduc pe lume un suflet care să fie chinuit de răutatea oamenilor, cum am fost eu. Și poate e un lucru care o să îi pună puțin pe gânduri pe oameni pentru că sunt din ce în ce mai multe femei care gândesc ca mine.

Și nu e neapărat un lucru sănătos pentru societate, pentru umanitate, dar e un lucru sănătos pentru mine și pentru femeile care aleg chestia asta. E prea multă răutate în lume și iubesc copiii prea mult pentru a-i aduce într-o lume atât de rea”, a spus Lora, potrivit cancan.ro.

Motivul pentru care Lora și-a luat un an sabatic

Pe lângă decizia de a vorbi deschis despre maternitate, Lora a dezvăluit și motivul pentru care a ales să își ia un an sabatic. Artista a mărturisit că avea nevoie de o perioadă în care să se concentreze asupra ei și asupra stării sale fizice, după problemele cu musculatura și coloana.

„Mi-am luat anul ăsta pentru mine, să mă refac din toate punctele de vedere, pentru că am nevoie”, a spus Lora într-un interviu Click!

Cu ce probleme de sănătate s-a confruntat artista

Artista a povestit că a realizat cât de important este să fie mai blândă cu ea însăși în momentul în care medicii i-au recomandat să renunțe pentru o perioadă la sport și la efortul fizic și să se concentreze pe recuperare.

„Mai ales eu am înțeles asta când problemele mele cu musculatura și cu coloana au fost destul de urgente de rezolvat. Și atunci mi-am dat seama, când mi s-a interzis să fac sport și să fac efort fizic, ca să mă concentrez mai mult pe recuperare, o perioadă de aproape un an, am zis: «OK, de ce să nu fiu mai blândă un pic cu mine?»”, ne-a mai spus vedeta exclusiv pentru Click!