 Motivul pentru care Lora și-a luat un an sabatic: „Trebuie să fiu mai blândă cu mine”. Cum o răsfață soțul și ce spune despre casa visurilor
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Motivul pentru care Lora și-a luat un an sabatic: „Trebuie să fiu mai blândă cu mine”. Cum o răsfață soțul și ce spune despre casa visurilor

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Lora (44 de ani) trece printr-o perioadă în care a învățat să se pună pe primul loc. Artista recunoaște că anul acesta și l-a dedicat mai mult ei, după o perioadă în care a tras de ea, și-a impus reguli și a pus multă presiune pe propriul corp. Problemele de sănătate au făcut-o să se oprească și să înțeleagă că, uneori, cel mai important lucru este să fii mai blând cu tine. 

Lora, răsfățată de soț cu mâncare și vacanțe-surpriză
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Lora, răsfățată de soț cu mâncare și vacanțe-surpriză Foto: click.ro

În paralel, Lora muncește la proiectele sale muzicale și pregătește lansarea albumului „FolkLora”, un proiect la care spune că lucrează de mult timp.

Ideea a încolțit încă de când am fost la Forța ZU, din anii de Centenar, și acolo fanii mi-au spus «FolkLora». Și mi s-a părut un nume atât de bun și efectiv atunci m-a bântuit. Într-un final am reușit să-l termin. Am luat o pauză de la tot, am stat în studio și am terminat „FolkLora”. L-am filmat pentru că vreau să-l lansez sub formă de concept”, ne-a povestit artista.

Lora nu mai vrea să pună presiune pe corpul ei

Una dintre cele mai importante lecții pe care le-a învățat artista este să nu se mai judece atât de aspru. Lora spune că o femeie trece prin mai multe etape și că nu mai vrea să simtă că trebuie să arate într-un anumit fel pentru a fi bine cu ea însăși.

Există tot felul de etape în viața unei femei și nu trebuie să mai pun și eu presiune pe mine, ci să mă iubesc, să mă apreciez, să mă accept exact în forma în care sunt în momentul ăsta”, ne-a declarat vedeta.

„Dacă vreau să fiu puțin pufoasă, e foarte bine”

Artista spune că, dacă într-o zi va vrea să se întoarcă la sală și să-și schimbe corpul, o va face. Dar nu mai vrea să fie prizoniera unui program impus.

Dacă vreau să fiu puțin pufoasă, e foarte bine, intru în energia aia de femeie caldă și foarte feminină. Dacă slăbesc, slăbesc, dacă mă îngraș, mă îngraș. Eu sunt tot eu”, a mai adăugat ea.

Problemele cu musculatura și coloana au obligat-o să se oprească

Lora a ajuns la această concluzie după ce problemele cu musculatura și coloana au devenit suficient de serioase încât medicii i-au interzis pentru o perioadă sportul și efortul fizic.

Mai ales eu am înțeles asta când problemele mele cu musculatura și cu coloana au fost destul de urgente de rezolvat. Și atunci mi-am dat seama, când mi s-a interzis să fac sport și să fac efort fizic, ca să mă concentrez mai mult pe recuperare, o perioadă de  aproape un an, am zis: «OK, de ce să nu fiu mai blândă un pic cu mine?»”, ne-a mai spus vedeta exclusiv pentru Click!

Lora recunoaște că a tras prea mult de ea.

Pentru că am tot tras de mine și de-aia am ajuns să am probleme. Că am tras, am pus presiunea, am pus presiunea. În fața cui și de ce să fac asta?”, e de părere Lora.

Acum a început recuperarea și spune că vrea să se țină serios de acest proces după filmările pentru album.

Am început recuperarea. După ce termin de filmat albumul, o să mă și țin de ea, să fac fizioterapie, kinetoterapie, masaj special. Sunt niște lucruri pe care vreau să le fac, tot așa, pentru mine”, ni s-a confesat vedeta.

„Mi-am luat anul ăsta pentru mine”

Artista descrie anul acesta ca pe un fel de perioadă sabatică, în care a avut nevoie să se refacă din toate punctele de vedere.

Mi-am luat anul ăsta pentru mine, să mă refac din toate punctele de vedere, pentru că am nevoie”, ne-a mai spus Lora.

Nu spune că a ajuns să se iubească perfect în fiecare zi, dar face eforturi să schimbe felul în care se privește.

„Încerc să mă apreciez în fiecare zi. Nu-mi iese mereu, dar încerc.”

Soțul o răsfață cu mâncare și vacanțe-surpriză

În perioada aceasta, Lora are parte și de răsfăț din partea soțului. Acesta îi gătește și îi face surprize care o scot din rutină.

„Îmi gătește bun. Vine cu idei din astea năstrușnice, cum ar veni bilete de avion doar dus pentru luna ianuarie, undeva prin Thailanda. Și am zis: “Doamne, mulțumesc!” Eu mă bucur că soțul meu a reușit să facă asta pentru mine. Chiar aveam nevoie!”, exclamă entuziasmată Lora.

Lora recunoaște că o vacanță mai lungă era exact ceea ce îi trebuia și se bucură că soțul ei a reușit să facă acest lucru pentru ea.

Iar întrebată dacă este fericită, răspunde simplu: „Sunt bine. Sunt bine, da, sunt fericită!”

Casa visurilor este încă în plan

Deși cei doi au cumpărat între timp o casă, Lora spune că nu au abandonat visul de a-și construi propria locuință, exact așa cum și-o doresc.

Nu am renunțat la visul de a construi o casă. După chipul și asemănarea noastră va fi!”

Proiectul este deja în lucru, iar artista știe că trebuie să găsească echilibrul între muncă, relaxare și investiții.

„E in the making. Trebuie să muncim, să ne și relaxăm și să investim cu cap”, ne-a mai spus Lora despre casa la care visează si despre lucrurile care contează cu adevărat pentru ea.

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