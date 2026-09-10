 N-a avut niciun iubit în ultimii 7 ani! Actrița Teri Hatcher recunoaște: „Sunt atât de singură!”
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N-a avut niciun iubit în ultimii 7 ani! Actrița Teri Hatcher recunoaște: „Sunt atât de singură!”

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Starul serialelor „Neveste disperate” și „Lois & Clark: The New Adventures of Superman”, a recunoscut că nu a mai ieșit la nicio întâlnire romantică de șapte ani. La 61 de ani, vedeta spune că este „foarte singură”!

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Foto: Profimedia

Într-un interviu acordat revistei „HELLO!”, Teri Hatcher a dezvăluit că ultima sa relație amoroasă a fost cu un bărbat britanic, pe care l-a cunoscut în perioada în care lucra la Londra. Povestea lor de dragoste a durat aproximativ șase luni, iar de atunci actrița nu a mai simțit nevoia să caute un partener de viață. „Sunt atât de singură! Trăiesc cu inima deschisă și nu spun niciodată «niciodată», dar nu mă întâlnesc cu nimeni. Nu merg la întâlniri și nici nu le caut”, a declarat ea.

Teri Hatcher a fost căsătorită de două ori - cu Marcus Leithold (1988–1989) și apoi cu actorul Jon Tenney (1994–2003), împreună cu care are o fiică, Emerson, de 28 de ani.

Actrița recunoaște că cercul ei de prieteni este format în mare parte din persoane pe care le cunoaște de peste 30 de ani, iar majoritatea sunt căsătorite. Din acest motiv, spune ea, oportunitățile de a cunoaște oameni noi sunt destul de rare. Chiar și la evenimente caritabile, unde speră uneori să întâlnească persoane cu valori similare, lucrurile nu se transformă într-o mult dorită poveste de dragoste.

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Foto: Profimedia

În plan profesional, însă, Teri Hatcher traversează însă o perioadă excelentă. Următorul ei proiect o aduce pe scena celebrului West End din Londra, unde va interpreta iconic-ul personaj Miranda Priestly, în adaptarea teatrală a producției „Diavolul se îmbracă de la Prada”. Totuși, nu e totul pierdut, actrița nepierzându-și nici ea speranța că, într-o bună zi, îl va întâlni pe cel care-i va face iar să-i fiarbă sângele în vine. Ce-i drept, la cum arată vedeta, n-ar trebuie să întâmpine probleme în a-și găsi sufletul pereche, nu credeți?...

foto - Profimedia

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