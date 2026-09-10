 Daniel Pavel, aniversare într-un loc sfânt din Turcia. Unde l-a dus soția sa de ziua lui: „Am pornit într-o adevărată aventură”
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VideoDaniel Pavel, aniversare într-un loc sfânt din Turcia. Unde l-a dus soția sa de ziua lui: „Am pornit într-o adevărată aventură”

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Daniel Pavel a împlinit 47 de ani pe 8 septembrie, de Sfânta Maria Mică. Prezentatorul de la Pro TV a fost dus de soție într-un loc sfânt, din Turcia, cei doi aflându-se în acest moment într-o bine-meritată vacanță.

Daniel Pavel și frumoasa lui soție, Ana-Maria, se află în aceste zile în vacanță în Turcia, unde vor sta două săptămâni. 

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Foto: click.ro

Prezentatorul de la Pro TV și-a sărbătorit, ieri, împlinirea celor 47 de ani într-un loc special, încărcat de spiritualitate. Cei doi au vizitat casa de la Efes unde a locuit Maica Domnului împreună cu apostolul Ioan o perioadă importantă a vieții ei. 

„Să te naşti, împlinind legătura Părinților, să primeşti lut, temporar şi temporal - minte şi corp ca navă pentru a explora Existența, Viața, Lumea e, în sine, un lucru magnific. Să fii născut de o zi anume - noi, creștinii avem sfinți ca şi călăuze în furtunile vieții este un magnifying magic moment.

De Nașterea Maicii Domnului a condus-o nărăvaşul meu tatăl, cu a sa Dacia 1300 de culoare alb 13, pe blonda delicată mamă a mea, din nordul minunat al Sângeorzului, în Bucureştii de domiciliu, cu viteza anilor 70-80, pentru a mă naște la spitalul unde lucra mama, în cartul zorilor (cum urma să afle copilul născut pe 8 septembrie, în viitoarea sa prima tinerețe de ofițer de marină). Maica a vegheat, fie Numele Tatălui şi al Fiului, binecuvântat!

De atunci, peste decenii prin câte m-a trecut SUPRA•Viața, doar pielea mea ştie povești. SKIN & STORIES s-ar numi o docudrama despre ce și câte am trăit. Drama e mai am de făcut multe. Bucuria, nebunia, binecuvântarea este că nu știu exact ce”, a transmis șarmantul prezentator, pe rețelele de socializare. 

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Foto: Instagram

Daniel Pavel: „Am pornit într-o adevărată aventură”

Daniel Pavel și soția lui vor sta în Turcia mai bine de două săptămâni, pentru a-și trage sufletul și a petrece clipe minunate în doi, înainte de începerea noilor proiecte din viața profesională. 

„A fost o vară cu foarte multă muncă, dar uite că am reușit să plecăm în sfârșit în vacanță, după un an și ceva de muncă.

Am pornit într-o adevărată aventură, în vizitare de situri spirituale, istorice. Ana a mai fost aici, dar pentru mine prima oară. În momentul acesta, banii ca și cuplu ne dorim foarte multă liniște, dar pe de altă parte ne bucurăm că am ajuns la inimile oamenilor care ne-au dovedit că ne iubesc și ne apreciază foarte mult”, a declarat Daniel Pavel, în exclusivitate pentru Click!, la petrecerea Viva, pe care a prezentat-o în premieră alături de soție. 

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