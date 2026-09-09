„Am ajuns cu fetița la Urgențe”. Vacanța de 9.000 de euro la un resort de 5 stele din Turcia a devenit un calvar pentru o familie de români

Un sejur Ultra All Inclusive la celebrul complex din Turcia s-a terminat cu o mare cumpănă pentru o familie de turiști români. Deși au achitat aproape 9.000 de euro mizând pe servicii impecabile, vacanța a fost compromisă de multe nereguli.

Experiență îngrozitoare într-un resort de cinci stele din Turcia Foto: Pexels

Prăpastia dintre imaginile impecabile din broșuri și realitatea crudă din teren a lăsat un gust amar unei familii obișnuite cu vacanțele pe litoralul turcesc. După ce au strâns bani un an întreg pentru un concediu relaxant într-un resort cotat la cinci stele, românii au asistat neputincioși la un șir de episoade scandaloase în spațiile comune. Ceea ce trebuia să fie o pauză binemeritată s-a transformat într-o alertă medicală continuă, spulberând definitiv pretențiile de lux afișate la intrare.

Scene revoltătoare la piscină și focar de infecții în complex

Neregulile legate de igienă au început să iasă la iveală încă din primele zile. Turiștii au relatat momente de necrezut pentru standardul declarat al hotelului, precum cel în care un părinte și-a spălat bebelușul direct în apa bazinului după ce l-a schimbat de scutec, în timp ce salvamarul asista zâmbind, fără să intervină.

„Ce apă verifici și ce standarde igienico-sanitare poți menține atunci când, sub ochii personalului, un copil este spălat în piscină după ce a fost schimbat de scutec, iar nimeni nu intervine?”

La scurt timp, tot mai mulți copii au început să manifeste stări de rău și episoade de vomă pe holuri, în lifturi și chiar în sala de mese, personalul intervenind cu mari întârzieri pentru curățenie.

„Copii care vomitau în diverse zone ale resortului Și apoi au început să apară alte imagini pe care, sincer, nu voi reuși să le uit. Din ce în ce mai mulți copii vomitau. La piscină, în lifturi, în sala de mese, în diverse zone ale resortului”,

Disconfortul a fost accentuat de o duhoare grea de canalizare resimțită în exterior, de ventilația defectă din camere care lăsa bălți de apă pe jos din cauza condensului și de faptul că angajații nu puteau purta un dialog de bază în limba engleză.

Final dramatic pe patul de spital: trei zile pe perfuzii

În noaptea a cincea, starea de sănătate a fetiței lor de doar 6 ani s-a prăbușit brusc, obligându-i pe părinți să meargă de urgență la camera de gardă.

„În noaptea a cincea, vacanța s-a terminat. În cea de-a cincea noapte am ajuns cu fetița noastră de 6 ani la Urgențe. Au urmat 3 zile de internare. Perfuzii, analize, tratamente și toate acele lucruri prin care niciun părinte nu vrea să treacă în timpul unei vacanțe, cu atât mai puțin când copilul său are doar 6 ani.”

Medicii au oprit-o pe micuță internată timp de trei zile pentru investigații amănunțite și tratamente cu perfuzii.

Părinții sunt convinși că mediul neigienic și lipsa analizelor constante ale apei din bazine au dus la îmbolnăvirea copilei.

Întorși acasă epuizați și dezamăgiți, oamenii au tras o concluzie dură: o notă de plată de 9.000 de euro nu le-a garantat siguranța elementară, ci s-a dovedit o lecție scumpă despre cum ambalajul strălucitor poate ascunde o lipsă cruntă de respect față de oaspeți.