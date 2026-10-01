Ce trebuie să faci înainte de a porni căldura. Vei avea camere mai calde și facturi mai mici

Deja începem să înaintăm tot mai mult în toamnă, iar în scurt timp, va începe să fie nevoie să dăm drumul la căldură. Însă, înainte de a face acest lucru, este important să verificăm cu atenție caloriferele.

Aerisirea caloriferelor este foarte importantă Foto: IStock

Aerisirea caloriferelor este un procedeu simplu, care nu durează decât câteva minute. Atunci când în interiorul acestora se acumulează aer, caloriferele nu se vor mai încălzi uniform și vor consuma energie fără a ajunge la temperatura dorită. Din acest motiv, devine crucial să facem aerisirea caloriferelor înainte de a ajunge la primele zile reci în care va fi nevoie să dăm drumul la căldură.

Chiar dacă în instalația de călzire circulă apă, în timp, în ea se poate acumula și aer, mai ales în partea superioară a caloriferului. Dacă această problemă deja există, vom observa că partea de jos a caloriferului este fierbinte, în timp ce partea de sus rămâne rece.

Aerisirea caloriferelor este foarte importantă

Atunci când caloriferele nu sunt aerisite, există riscul ca în interiorul acestora să se audă și unele sunete neobișnuite.

„Uneori un calorifer face zgomote. Sunetele seamănă cu apa care curge sau bolborosește. Atunci este posibil să existe aer în interior”, explică Verbraucherzentrale, o organizație germană de protecție a consumatorilor, conform HNA.

Cum se aerisește caloriferul

Partea cea mai bună atunci când vine vorba despre această procedură este faptul că nu este nevoie de echipamente specializate, în afară de o simplă cheie de aerisire. Ne mai trebuie și un recipient pentru a colecta apa și o cârpă.

Primul pas care trebuie urmat este să setăm termostatul pe o treaptă înaltă, iar apoi să lăsăm totul să se încălzească. Recipientul trebuie pus sub ventilul de aerisire, iar apoi vom folosi cheia specială pentru a-l deschide.

Inițial, se va auzi aerul care iese din calorifer. Atunci când începe să curgă constant apă, înseamnă că aerisirea este gata și trebuie să închidem totul. Aerisirea caloriferului ne va ajuta să plătim facturi mai mici și să avem camere mai calde.