Gina Pistol, dezvăluiri despre Josephine, după ce micuța a început școala: „Ne mai apucă nostalgia”. Cum își împart îndatoririle de părinți

Gina Pistol a făcut dezvăluiri, în exclusivitate pentru Click!, despre viața de familie și despre modul în care își împart ea şi Smiley treburile când vine vorba de fiica lor dragă Josephine, care tocmai ce a început clasa pregătitoare la o școală privată.

1/5 Gina Pistol, Smiley și fiica lor, Josephine Foto: Instagram

Cea mai mare bucurie a familiei Gina Pistol-Smiley rămâne fiica lor, Josephine, în vârstă de 5 anișori. Micuța a trecut deja toamna aceasta printr-o etapă importantă, începând clasa pregătitoare la o școală privată. Gina a avut mari emoții pentru fiica ei, dar micuța s-a adaptat foarte bine.

„Josephine s-a transformat în fetiță mare și ne apucă nostalgia”

Prezentatoarea de la MasterChef ne-a vorbit deschis despre modul în care ea şi Smiley își împart îndatoririle de părinți.

„Josefine a crescut, a început primul an la o școală privată. Este minunată, ne înțelegem foarte bine cu ea. Noi realizăm că nu mai este un bebeluș, s-a transformat în fetiță mare și mai ne apucă nostalgia. Ne mai uităm așa peste filmulețele cu ea când era mai mică.

La școală o ducem în funcție de program. Dacă eu am de dimineață treabă o duce soțul meu, la prânz o iau eu și viceversa. Are un program scurt și chiar e mișto și drumul făcut până la școală și înapoi.

Josephine e adorabilă! Cântă, dansează. E un copil foarte vesel. Ne-a adus și mai multă veselie și viață în casă. Ea ne ține în formă , ea este secretul nostru!”, a declarat Gina Pistol, în exclusivitate pentru Click!

Foto: Instagram

Gina și Smiley își fac vilă la munte

Pe lângă activitatea din televiziune și responsabilitățile de acasă, Gina Pistol și Smiley sunt implicați în acest moment și în construirea a două locuințe. Cei doi au început lucrările la o casă în București și la o altă proprietate la munte, unde vor să-și încarce bateriile în vacanțe.

Ambele proiecte sunt însă departe de a fi finalizate prea curând. Prezentatoarea de la Pro TV a mai dezvăluit, recent, că niciuna dintre locuințe nu va fi gata până la finalul acestui an.