 Melek Mincă, în culmea fericirii! Și-a recuperat contul cu 2,4 milioane de urmăritori: „Nu cred așa ceva”
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Melek Mincă, în culmea fericirii! Și-a recuperat contul cu 2,4 milioane de urmăritori: „Nu cred așa ceva”

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Melek Mincă este în culmea fericirii după ce și-a recuperat contul de TikTok, urmărit de 2,4 milioane de persoane. Creatoarea de conținut își pierduse speranța că va mai putea avea acces la pagina pentru care a muncit ani la rând, astfel că vestea a luat-o complet prin surprindere.

Melek Mincă și-a recuperat contul de TikTok cu 2,4 milioane de urmăritori
Melek Mincă și-a recuperat contul de TikTok cu 2,4 milioane de urmăritori Foto: tiktok

Melek Mincă trecuse printr-o perioadă dificilă după ce contul său de TikTok fusese blocat. Tiktokerița le mărturisise urmăritorilor cât de mult a afectat-o situația, mai ales că pagina devenise una dintre principalele sale platforme de comunicare cu publicul.

Melek Mincă și-a recuperat contul de TikTok. „Nu cred așa ceva!”

Melek Mincă a anunțat recent că întâmpină probleme cu pagina sa de TikTok, cont care are peste 2 milioane de urmăritori. Creatoarea de conținut a fost extrem de afectată, după ce a crezut că ar putea pierde definitiv comunitatea pe care a construit-o în timp.

Surpriza a venit însă în momentul în care a observat că pagina funcționează din nou. Tiktokerița a filmat imediat un videoclip în care și-a arătat reacția, iar bucuria sa a fost evidentă.

„Deci, eu leșin și fac infarct. Ăsta e contul meu. Ana, Ana s-a deschis contul. Nu cred așa ceva. Doamne!”, a spus Melek Mincă, pe TikTok.

Ulterior, în dimineața următoare, aceasta a revenit cu un nou videoclip și și-a salutat urmăritorii, bucuroasă că este din nou alături de comunitatea sa.

„Hai, măi, că e altă viață acum! Bună dimineața, 2,4 milioane de persoane care mă urmăresc și vă mulțumesc din suflet!”, a transmis tiktokerița.

Melek Mincă și-ar fi dorit să aibă o familie mai numeroasă

Dincolo de activitatea din mediul online, Melek Mincă a vorbit recent și despre viața de familie. Tiktokerița, care este mamă a doi băieți, a dezvăluit că unul dintre cele mai mari regrete ale sale este că nu a avut o fiică.

Creatoarea de conținut a mărturisit că, dacă ar putea da timpul înapoi, și-ar dori să aibă o familie mult mai numeroasă. Aceasta spune că ar fi ales să aibă cinci sau șase copii și că și-ar fi dorit în mod special o fată.

„Dacă aș da timpul înapoi, jur că aș avea cel puțin 5-6 copii. Dar, cum timpul nu se dă înapoi, ne mulțumim cu ce avem. Am doi băieți, să îmi trăiască, să fie sănătoși. Dar regret. Ăsta este regretul meu cel mai mare. În primul rând, că nu am o fată. Cea mai mare bogăție pe lumea asta sunt copiii”, a declarat Melek Mincă.

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