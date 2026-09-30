 Stelian Ogică, prima reacție după divorțul de proaspăta soție: „Nu au fost certuri”
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Stelian Ogică, prima reacție după divorțul de proaspăta soție: „Nu au fost certuri”

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La doar patru luni de la cununia civilă, Stelian Ogică se confruntă cu un nou moment dificil în viața personală. Proaspăta lui soție, notărița Oana Paula din Timișoara, a depus actele de divorț. 

Stelian Ogică divorțează
Stelian Ogică divorțează Foto: Facebook

Mărturiile lui Stelian Ogică

Contactat pentru a comenta situația, Ogică a explicat că despărțirea nu a fost provocată de conflicte sau infidelități, ci de distanța dintre București și Timișoara. „Au fost patru luni frumoase, însă se pare că s-a terminat. Nu au fost certuri, nu au fost infidelități. Ci doar… distanța”, a mărturisit pentru SpyNews.

Potrivit declarațiilor sale, soția i-ar fi reproșat faptul că nu renunță la afacerile din Capitală pentru a se muta definitiv la Timișoara. „I-am explicat că o voi face treptat, însă nu a mai așteptat. Mi-a trimis un mesaj în care spunea că mă iubește, dar că trebuie să luăm o pauză. Apoi am aflat că a introdus acțiunea de divorț”, a adăugat Stelian Ogică.

Stelian Ogică a fost căsătorit de 5 ori

În urmă cu doar câteva luni, Ogică declara că, deși se află la a cincea căsnicie, simte că aceasta ar putea fi ultima și că își dorește să își petreacă restul vieții alături de Oana Paula. Relația părea stabilă, iar cei doi se afișau fericiți în mediul public.

Stelian Ogică urmează să se prezinte în fața instanței, unde se va decide soarta căsniciei. Deși dezamăgit, el spune că nu există resentimente și că acceptă situația. „A fost frumos cât a fost”, a concluzionat acesta.

Cine este Oana Paula, femeia care a decis să pună capăt căsniciei

Oana Paula este o prezență cunoscută în mediul profesional din Timișoara. Pe lângă activitatea sa de notăriță, ea deține o vilă impunătoare cu trei etaje, dotată cu piscină și saună, precum și o colecție impresionantă de automobile -SUV-uri, limuzine și mașini sport evaluate la sute de mii de euro.

Familia sa este la fel de influentă. Tatăl ei, Ioan Cojocari, a ocupat timp de peste două decenii funcția de secretar general al Primăriei Timișoara, fiind considerat unul dintre cei mai longevivi funcționari publici din administrația locală.

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