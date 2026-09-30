Apariția Andreei Popescu i-a alarmat pe fani. Vedeta a dezvăluit motivul semnelor de pe gât

Una dintre cele mai recente apariții ale Andreei Popescu i-a îngrijorat pe fanii acesteia. Influencerița s-a afișat pe rețelele de socializare, așa cum obișnuiește să facă în fiecare zi, însă de această dată modul în care a apărut a stârnit numeroase întrebări. Vedeta a apărut cu mai multe urme vizibile pe gât, iar urmăritorii săi au vrut să afle ce s-a întâmplat.

Andreea Popescu. Foto: Instagram

De-a lungul timpului, Andreea Popescu și-a creat o comunitate numeroasă pe rețelele de socializare, unde îi ține la curent pe cei care o urmăresc cu evenimente din viața sa, atât bune, cât și mai puțin bune. Recent, influencerița a apărut cu mai multe mici umflături la nivelul gâtului, lucru care i-a pus pe gânduri pe fani.

Care a fost motivul pentru care vedeta s-a afișat cu umflături pe piele

Vedeta a ținut însă să le explice acestora că nu este vorba despre o problemă de sănătate, ci despre un tratament estetic la nivelul pielii. Andreea Popescu le-a transmis urmăritorilor să nu se sperie, întrucât semnele vor dispărea în scurt timp.

„Pe gât, mi-am făcut un tratament pentru piele. Nu vă speriați”, a scris Andreea Popescu pe Instagram.

Andreea Popescu. Foto: Instagram

Andreea Popescu, despre întâlnirea cu iubita fostului soț

După divorțul de Rareș Cojoc, la începutul acestui an, Andreea Popescu a ales să fie cât mai deschisă cu persoanele care o urmăresc de ani de zile și care îi apreciază parcursul.

Recent, vedeta a vorbit și despre un subiect delicat: întâlnirea cu actuala iubită a lui Rareș Cojoc, modelul Claudia Dumitru. Cei doi formează un cuplu de câteva luni și, recent, au făcut publică relația și s-au mutat împreună.

Andreea Popescu a mărturisit că, deși relația cu fostul soț este una bună, în special de dragul celor trei copii pe care îi au împreună, a fost deschisă inclusiv să o cunoască pe partenera acestuia. Vedeta a precizat că nu își dorește să intervină în viața personală a fostului soț și că își dorește să existe armonie între toți cei implicați.

„Nu intervin în viața lui, nu complic situația (...) Nu că sunt decentă, ci foarte decentă și super înțelegătoare, atât de înțelegătoare încât am fost deschisă și să cunosc partenera și să vorbesc cu ea și pentru copii, pentru armonie. Eu dacă aș fi făcut probleme, ce armonie ar fi existat? Sau invers. Nu există nicio armonie (...) Foarte bine, bine (n.r. cum a fost prima întâlnire cu iubita lui Rareș Cojoc).

Eu sunt o persoană care este capabilă să lase foarte mult de la ea, să mă pun în situația persoanei respective și ce mie nu-mi place, altuia nu îi fac”, a declarat Andreea Popescu pentru „Știrile Antena Stars”.