 Apariția Andreei Popescu i-a alarmat pe fani. Vedeta a dezvăluit motivul semnelor de pe gât
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Vedete internaționaleVedete româneștiInterviurile Click!Paparazzii Click!
scroll right

Apariția Andreei Popescu i-a alarmat pe fani. Vedeta a dezvăluit motivul semnelor de pe gât

Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Una dintre cele mai recente apariții ale Andreei Popescu i-a îngrijorat pe fanii acesteia. Influencerița s-a afișat pe rețelele de socializare, așa cum obișnuiește să facă în fiecare zi, însă de această dată modul în care a apărut a stârnit numeroase întrebări. Vedeta a apărut cu mai multe urme vizibile pe gât, iar urmăritorii săi au vrut să afle ce s-a întâmplat.

Andreea Popescu.
Andreea Popescu. Foto: Instagram

De-a lungul timpului, Andreea Popescu și-a creat o comunitate numeroasă pe rețelele de socializare, unde îi ține la curent pe cei care o urmăresc cu evenimente din viața sa, atât bune, cât și mai puțin bune. Recent, influencerița a apărut cu mai multe mici umflături la nivelul gâtului, lucru care i-a pus pe gânduri pe fani.

Care a fost motivul pentru care vedeta s-a afișat cu umflături pe piele 

Vedeta a ținut însă să le explice acestora că nu este vorba despre o problemă de sănătate, ci despre un tratament estetic la nivelul pielii. Andreea Popescu le-a transmis urmăritorilor să nu se sperie, întrucât semnele vor dispărea în scurt timp.

„Pe gât, mi-am făcut un tratament pentru piele. Nu vă speriați”, a scris Andreea Popescu pe Instagram.

Andreea Popescu.
Andreea Popescu. Foto: Instagram

Andreea Popescu, despre întâlnirea cu iubita fostului soț

După divorțul de Rareș Cojoc, la începutul acestui an, Andreea Popescu a ales să fie cât mai deschisă cu persoanele care o urmăresc de ani de zile și care îi apreciază parcursul.

Recent, vedeta a vorbit și despre un subiect delicat: întâlnirea cu actuala iubită a lui Rareș Cojoc, modelul Claudia Dumitru. Cei doi formează un cuplu de câteva luni și, recent, au făcut publică relația și s-au mutat împreună.

Andreea Popescu a mărturisit că, deși relația cu fostul soț este una bună, în special de dragul celor trei copii pe care îi au împreună, a fost deschisă inclusiv să o cunoască pe partenera acestuia. Vedeta a precizat că nu își dorește să intervină în viața personală a fostului soț și că își dorește să existe armonie între toți cei implicați.

Nu intervin în viața lui, nu complic situația (...) Nu că sunt decentă, ci foarte decentă și super înțelegătoare, atât de înțelegătoare încât am fost deschisă și să cunosc partenera și să vorbesc cu ea și pentru copii, pentru armonie. Eu dacă aș fi făcut probleme, ce armonie ar fi existat? Sau invers. Nu există nicio armonie (...) Foarte bine, bine (n.r. cum a fost prima întâlnire cu iubita lui Rareș Cojoc).

Eu sunt o persoană care este capabilă să lase foarte mult de la ea, să mă pun în situația persoanei respective și ce mie nu-mi place, altuia nu îi fac”, a declarat Andreea Popescu pentru „Știrile Antena Stars”.

Ghid de cumpărături

Roxana Nemes png
Roxana Nemeș a publicat primele imagini cu fața gemenilor. Ania si Zain au împlinit un an. Ce au ales de pe tăviță i-a surprins pe toți Vedete românești
valentina si vlad jpg
Ce s-ar fi întâmplat în ziua în care Valentina și iubitul ei au mers la mănăstire. Cu cine ar fi petrecut tânăra ultimele ore ale vieții sale Național
image
„De mâine, o să mă ocup de jurnaliști”. Cristian Andrei, amenințări după dezvăluirile despre acuzațiile de hărțuire: „Încep cu Luiza Popovici” adevarul.ro
image
Putin ar fi călătorit în secret cu amanta sa în Kazahstan. Ce au descoperit jurnaliștii în datele despre zboruri adevarul.ro

Parteneri

image
Județul din România care finanțează cu o sumă uriașă Campionatul Național de Fotbal al Avocaților. E dezmăț pe bani publici! www.fanatik.ro
image
Atac la bordul unui zbor FlyDubai: pilot înjunghiat, pasagerii s-au luptat cu copilotul ca să evite prăbuşirea observatornews.ro
image
România a avut o insulă pe Dunăre care a dispărut sub ape. Ada Kaleh a fost locuită secole întregi și atrăgea turiști din toată Europa www.antena3.ro
image
Nicușor Dan a anunțat când va desemna un nou premier, după eșecul Siegfried Mureșan www.gandul.ro
image
EXCLUSIV | Cristina Dorobanţu, vedeta Ştirilor Kanal D, s-a căsătorit şi va deveni mămică: „Este ca un vis frumos pentru mine” www.wowbiz.ro
image
Nu s-au mai putut abține! La date, Andra și Ahmed s-au dez... Vezi mai mult www.kanald.ro
image
Tren lovit de o dronă rusească, la granița cu Polonia. Oficialii străini trecuseră prin zonă cu doar câteva minute înainte www.stirilekanald.ro
image
Afacerea de 24 de milioane de euro a lui Gigi Becali, blocată fiindcă România nu are guvern! Cum a votat acesta în Parlament as.ro
image
La ce distanță după indicatorul de localitate poate sta radarul Poliției. Regula din Codul Rutier playtech.ro
image
Cum ajunge echipa lui Curelea la baraj şi scenariul utopic în care se califică direct la Euro! România U21, misiune imposibilă www.fanatik.ro
image
Loredana Chivu și Ana-Maria Mocanu, jignite de producătorii Asia Express. Ce s-a întâmplat la filmări www.cancan.ro
image
La asta nu se aștepta absolut nimeni! Ce-a putut să răspundă Ilie Bolojan când a fost întrebat ceva despre partenera lui de viață, Ioana Fâșie. Și jurnaliștii au rămas fără replică www.viva.ro
image
Divorțează la 4 luni de la nuntă! E știrea momentului în showbizul românesc! Ea ar fi fost cea care a plecat din căminul conjugal www.unica.ro
image
De ce timpul pare că trece mult mai repede pe măsură ce îmbătrânim. Explicația și trucul simplu care... playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
Regele Felipe și Regina Letizia ai Spaniei au creat o atmosferă de basm pentru soții Macron. Ce dineu de stat select a fost organizat! okmagazine.ro
image
Tom Cruise e complet vrăjit de Prințesa Kate, i-a căzut cu tronc! Nu doar că a luat-o de mână, dar îl invidiază fățiș pe Prințul William okmagazine.ro
image
#Istoria Filmului
Legenda lui James Dean: Viața și moartea unui „rebel fără cauză” historia.ro
image
#Curiozităţile şi culisele istoriei
Ce rost are, de fapt, sexul? Răspunsuri la o întrebare veche de când lumea historia.ro
Chad Lowe
Fiica actorului Chad Lowe a murit la doar 13 ani. Anunțul făcut de familie: „Avem inima frântă” Vedete internaționale
zoe saldana gettyimages jpg
Zoe Saldaña, fără sutien la 48 de ani! A întors toate privirile la Săptămâna Modei de la Paris Vedete internaționale
Presley Gerber Cindy Crawford 120325 ede8865162b6422f851d1c18fea922f2 webp
VideoUltimele imagini cu Presley Gerber, filmate cu câteva ore înainte de moartea sa. Modelul se afla în centrul de recuperare Vedete internaționale
banner cleopatra stratan jpg
#Exclusiv Click!
Cleopatra Stratan, răsfățata familiei! Ce spune despre relația cu tatăl ei, Pavel Stratan, înainte de ziua ei Vedete românești
Sylvester Stallone
Sylvester Stallone, mărturisiri despre căsnicia cu Jennifer Flavin. Ce regretă actorul: „Am tot amânat” Vedete internaționale
Sebastian Dobrincu de la Survivor România 2023
Sebastian Dobrincu a dat în judecată Poliția Română. Motivul pentru care milionarul a cerut ajutorul instanței Vedete românești
Roxana Nemes png
Roxana Nemeș a publicat primele imagini cu fața gemenilor. Ania si Zain au împlinit un an. Ce au ales de pe tăviță i-a surprins pe toți Vedete românești
Christopher Reeve foto Profimedia jpg
Blestem în familie? După ce Christopher Reeve a murit prematur, fiul lui „Superman” se luptă pentru viața sa! Vedete internaționale
image
Cine sunt părinții lui Siegfried Mureșan, premierul desemnat de Nicușor Dan. A crescut într-o familie de profesori, cu mamă de origine germană și tată român actualitate.net
image
Cauza morții premature a jurnalistului Patrick André de Hillerin. Avea 52 de ani actualitate.net