 Andreea Popescu s-a întâlnit cu iubita lui Rareș Cojoc! Cum a decurs prima întâlnire cu Claudia Dumitru
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Vedete internaționaleVedete româneștiInterviurile Click!Paparazzii Click!
scroll right

Andreea Popescu s-a întâlnit cu iubita lui Rareș Cojoc! Cum a decurs prima întâlnire cu Claudia Dumitru

Ultima actualizare:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Andreea Popescu a cunoscut-o pe Claudia Dumitru, actuala iubită a fostului său soț, Rareș Cojoc, la câteva luni după divorț. Fosta dansatoare a Deliei a vorbit despre întâlnirea cu noua parteneră a campionului la dans sportiv și a dezvăluit cum a decurs interacțiunea dintre ele. De dragul copiilor și pentru a păstra o relație armonioasă, vedeta spune că a ales să fie deschisă și înțelegătoare, fără să intervină în viața personală a fostului partener.

Cum a decurs prima întâlnire dintre Andreea Popescu și iubita lui Rareș Cojoc
Cum a decurs prima întâlnire dintre Andreea Popescu și iubita lui Rareș Cojoc Foto: Instagram

După separarea de Rareș Cojoc, Andreea Popescu a fost nevoită să se adapteze unei noi etape din viața sa. Fostul soț și-a asumat relația cu fotomodelul Claudia Dumitru, iar influencerița a acceptat să o cunoască, punând pe primul loc liniștea copiilor și buna înțelegere dintre adulți.

Vedeta a explicat că nu își dorește să complice situația și că încearcă să respecte viața personală a fostului partener. Aceasta a mărturisit că a fost deschisă să vorbească cu noua iubită a lui Rareș Cojoc, considerând că armonia dintre ei este importantă pentru familie.

Nu intervin în viața lui, nu complic situația (...) Nu că sunt decentă, ci foarte decentă și super înțelegătoare, atât de înțelegătoare încât am fost deschisă și să cunosc partenera și să vorbesc cu ea și pentru copii, pentru armonie. Eu dacă aș fi făcut probleme, ce armonie ar fi existat? Sau invers. Nu există nicio armonie (...) Foarte bine, bine (n.r. cum a fost prima întâlnire cu iubita lui Rareș Cojoc).

Eu sunt o persoană care este capabilă să lase foarte mult de la ea, să mă pun în situația persoanei respective și ce mie nu-mi place, altuia nu îi fac”, a declarat Andreea Popescu pentru „Știrile Antena Stars”.

Andreea Popescu recunoaște că a avut momente de vulnerabilitate după divorț

Deși încearcă să gestioneze situația cu maturitate, influencerița a recunoscut că separarea a venit și cu momente dificile. Andreea Popescu a mărturisit că, uneori, se simte vulnerabilă și că își permite să își trăiască emoțiile, însă încearcă să nu se lase copleșită de gândurile negative.

Vedeta consideră că adevăratul curaj înseamnă să găsești puterea de a acționa chiar și atunci când treci printr-o perioadă complicată.

Am foarte multe momente, nu că cedez neapărat, dar devin foarte vulnerabilă și las trăirile să se întâmple, dar cred că curajul vine atunci când ești cel mai neputincios și poți să acționezi, adică nu te lași cuprins de frică, de deznădejde, de gânduri, ci pur și simplu, acționezi în mod pozitiv”, a mai spus Andreea Popescu.

Ghid de cumpărături

Flavia Mihasan, foto Instagram jpg
Flavia Mihășan, de nerecunoscut după operația la nas! Cum arată vedeta la 12 zile de la intervenție: „Nu pot să cred!” Vedete românești
banner alexandre eram jpg
#Exclusiv Click!
VideoCe face Alexandre Eram în lipsa Andreei Esca, la Porumbacu de Sus? Cei doi au demarat vara aceasta un nou proiect de suflet: „Am vrut să salvăm casele!” Interviurile Click!
image
#Analize Adevărul
Noi reguli pentru șoferi de la 1 octombrie. Cu cât se scumpește rovinieta și ce taxe dispar adevarul.ro
image
Insula minusculă unde mămicile chineze călătoresc pentru a naște copii americani adevarul.ro

Parteneri

image
Marcel Pușcaș, ipoteză șoc: “Ianis Hagi nu trebuia convocat! E protejat de Gică de huiduielile românilor!” www.fanatik.ro
image
Francezii caută un dentist român și îi oferă 50.000 € să lucreze într-o zonă cu 10.000 de pacienți observatornews.ro
image
Parlamentul i-a ridicat imunitatea lui Peter Magyar. Premierul Ungariei este acuzat că a furat un telefon www.antena3.ro
image
Alfred Simonis, ATAC la Dominic Fritz după evenimentul de la Timișoara: „Nu are dreptul să confunde propria situație cu Revoluția” www.gandul.ro
image
Prietena Valentinei, tânăra găsită moartă în valiză, mesaje de amenințare trimise de pe conturi cu numele principalului suspect: „În primă fază m-am speriat” www.wowbiz.ro
image
Nu s-au mai putut abține! La date, Andra și Ahmed s-au dez... Vezi mai mult www.kanald.ro
image
Tren lovit de o dronă rusească, la granița cu Polonia. Oficialii străini trecuseră prin zonă cu doar câteva minute înainte www.stirilekanald.ro
image
Ce s-a întâmplat cu averea românului care i-a băgat 13 milioane de euro în conturi lui Gigi Becali. În ce a investit banii as.ro
image
Comuna din România care are mai mulți locuitori decât zeci de orașe. De ce nu este transformată în municipiu playtech.ro
image
Cum au dispărut din lotul României Ianis Hagi, Man, Drăgușin, Rațiu și Răzvan Marin și care sunt lucrurile pe care Gică Hagi le gândește, dar nu le spune www.fanatik.ro
image
Ea este Ioana, femeia din Vrancea ucisă de soț. Un copilaș a rămas orfan de mamă www.cancan.ro
image
La asta nu se aștepta absolut nimeni! Ce-a putut să răspundă Ilie Bolojan când a fost întrebat ceva despre partenera lui de viață, Ioana Fâșie. Și jurnaliștii au rămas fără replică www.viva.ro
image
Ce s-a aflat acum despre Daniela Moraru, iubita lui Cheloo. Detalii neștiute despre femeia care i-a cucerit inima artistului și imagini nemaivăzute din viața lor de familie www.unica.ro
image
De ce timpul pare că trece mult mai repede pe măsură ce îmbătrânim. Explicația și trucul simplu care... playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
Kate Middleton încă respectă cu religiozitate „Regula de aur” a Prințului Philip pentru familia regală. Despre ce este vorba? okmagazine.ro
image
Ducesa cu foc la inimă adora să cadă la așternut, la ceas de seară. Și-a părăsit soțul și l-a cucerit pe Regele Angliei okmagazine.ro
image
#Istorie Medievală Universală
William Bastardul: Cuceritorul care a schimbat cursul istoriei Angliei historia.ro
image
#Curiozităţile şi culisele istoriei
Ultimul secret al Ginghis Han: de ce nu poate fi găsit mormântul cuceritorului stepelor? historia.ro
Banner Ramona MasterChef jpg
#Exclusiv Click!
Ramona Crăciunescu de la MasterChef, despre fiul ei după tragedia familiei: „S-a maturizat mult prea devreme” Vedete românești
Marisa Tomei foto Profimedia jpg
„Eu nu merg la sală!” Cum se menține în formă actrița Marisa Tomei, la 61 de ani Vedete internaționale
lino golden si delia salchievici jpg
Delia Salchievici are un nou iubit după divorțul de Lino Golden. Cine este trapperul care i-a cucerit inima Vedete românești
Sylvester Stallone Facebook jpg
Sylvester Stallone, mărturisire cutremurătoare la 80 de ani. Ce i s-a întâmplat într-o instituție de psihiatrie Vedete internaționale
Anca Turcasiu, sursa foto Instagram jpg
Anca Țurcașiu, imagine rară alături de fiul și nepoțica sa: „Trei generații” Vedete românești
bianca dragusanu instagram jpg
Bianca Drăgușanu, mesaj dur după moartea Valentinei, găsită într-o valiză: „Florile se pun și pe mormânt” Vedete românești
Kaia Gerber și Cindy Crawford foto Profimedia jpg
Coșmarul continuă! După ce și-a pierdut fiul, Cindy Crawford se teme acum pentru viața fiicei sale Vedete internaționale
Flavia Mihasan, foto Instagram jpg
Flavia Mihășan, de nerecunoscut după operația la nas! Cum arată vedeta la 12 zile de la intervenție: „Nu pot să cred!” Vedete românești
image
Cine sunt părinții lui Siegfried Mureșan, premierul desemnat de Nicușor Dan. A crescut într-o familie de profesori, cu mamă de origine germană și tată român actualitate.net
image
10.000 de dolari pentru fiecare gospodărie dacă acceptă să se construiască un centru de date în comunitate actualitate.net