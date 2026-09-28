Andreea Popescu s-a întâlnit cu iubita lui Rareș Cojoc! Cum a decurs prima întâlnire cu Claudia Dumitru

Andreea Popescu a cunoscut-o pe Claudia Dumitru, actuala iubită a fostului său soț, Rareș Cojoc, la câteva luni după divorț. Fosta dansatoare a Deliei a vorbit despre întâlnirea cu noua parteneră a campionului la dans sportiv și a dezvăluit cum a decurs interacțiunea dintre ele. De dragul copiilor și pentru a păstra o relație armonioasă, vedeta spune că a ales să fie deschisă și înțelegătoare, fără să intervină în viața personală a fostului partener.

Cum a decurs prima întâlnire dintre Andreea Popescu și iubita lui Rareș Cojoc Foto: Instagram

După separarea de Rareș Cojoc, Andreea Popescu a fost nevoită să se adapteze unei noi etape din viața sa. Fostul soț și-a asumat relația cu fotomodelul Claudia Dumitru, iar influencerița a acceptat să o cunoască, punând pe primul loc liniștea copiilor și buna înțelegere dintre adulți.

Vedeta a explicat că nu își dorește să complice situația și că încearcă să respecte viața personală a fostului partener. Aceasta a mărturisit că a fost deschisă să vorbească cu noua iubită a lui Rareș Cojoc, considerând că armonia dintre ei este importantă pentru familie.

„Nu intervin în viața lui, nu complic situația (...) Nu că sunt decentă, ci foarte decentă și super înțelegătoare, atât de înțelegătoare încât am fost deschisă și să cunosc partenera și să vorbesc cu ea și pentru copii, pentru armonie. Eu dacă aș fi făcut probleme, ce armonie ar fi existat? Sau invers. Nu există nicio armonie (...) Foarte bine, bine (n.r. cum a fost prima întâlnire cu iubita lui Rareș Cojoc).

Eu sunt o persoană care este capabilă să lase foarte mult de la ea, să mă pun în situația persoanei respective și ce mie nu-mi place, altuia nu îi fac”, a declarat Andreea Popescu pentru „Știrile Antena Stars”.

Andreea Popescu recunoaște că a avut momente de vulnerabilitate după divorț

Deși încearcă să gestioneze situația cu maturitate, influencerița a recunoscut că separarea a venit și cu momente dificile. Andreea Popescu a mărturisit că, uneori, se simte vulnerabilă și că își permite să își trăiască emoțiile, însă încearcă să nu se lase copleșită de gândurile negative.

Vedeta consideră că adevăratul curaj înseamnă să găsești puterea de a acționa chiar și atunci când treci printr-o perioadă complicată.

„Am foarte multe momente, nu că cedez neapărat, dar devin foarte vulnerabilă și las trăirile să se întâmple, dar cred că curajul vine atunci când ești cel mai neputincios și poți să acționezi, adică nu te lași cuprins de frică, de deznădejde, de gânduri, ci pur și simplu, acționezi în mod pozitiv”, a mai spus Andreea Popescu.