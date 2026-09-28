 Mesajul dureros al fiului Mădălinei Apostol, la două săptămâni de la moartea mamei sale: „Tu ești aici”
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Mesajul dureros al fiului Mădălinei Apostol, la două săptămâni de la moartea mamei sale: „Tu ești aici”

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La două săptămâni de la moartea Mădălinei Apostol, durerea pierderii este încă profundă pentru cei trei copii ai săi. Tony, fiul cel mic al femeii, a publicat o fotografie emoționantă alături de mama sa, însoțită de o melodie ale cărei versuri transmit dorul și iubirea pentru o persoană dragă. Mesajul său a emoționat, dezvăluind cât de greu îi este să accepte că nu o mai are alături.

Fiul cel mic al Mădălinei Apostol, mesaj emoționant la două săptămâni de la moartea mamei sale
Fiul cel mic al Mădălinei Apostol, mesaj emoționant la două săptămâni de la moartea mamei sale Foto: colaj Click!

Au trecut aproximativ două săptămâni de la moartea Mădălinei Apostol, iar cei trei copii ai săi încearcă să se obișnuiască cu pierderea dureroasă. Tony, fiul cel mic, a publicat o fotografie emoționantă alături de mama sa, însoțită de o melodie care transmite dorul față de o persoană iubită.

Tony, mesaj emoționant pentru mama sa

Tânărul a distribuit pe rețelele sociale o imagine dintr-o perioadă în care petrecea timp alături de Mădălina Apostol. Fotografia a fost însoțită de piesa „I Only Have Eyes for You”, ale cărei versuri vorbesc despre iubirea profundă și despre felul în care o persoană dragă poate deveni centrul întregii lumi.

Prin alegerea melodiei, Tony a transmis cât de mult îi lipsește mama sa și cât de greu îi este să accepte absența acesteia.

„Nu știu dacă e înnorat sau senin, Pentru că ochii mei văd doar pe tine, dragă.

Luna poate fi sus pe cer, Dar nu pot vedea nimic acolo, Pentru că ochii mei văd doar pe tine.

Nu știu dacă suntem într-o grădină Sau pe un bulevard aglomerat. Tu ești aici,

Așa că și eu sunt aici. Poate că trec pe lângă noi milioane de oameni, Dar cu toții dispar din privirea mea, Iar ochii mei văd doar pe tine”, a fost piesa pe care a distribuit-o fiul Mădălinei Apostol.

Mădălina Apostol a murit pe 13 septembrie, lăsând în urmă trei copii. Dispariția sa a stârnit numeroase reacții, iar în spațiul public au apărut speculații privind circumstanțele tragediei. Familia a susținut însă că nu ar fi fost vorba despre un gest intenționat.

Fiul Mădălinei Apostol, mărturisiri dureroase după pierderea mamei

Tony a vorbit și despre perioada dificilă prin care trece familia, recunoscând că durerea este resimțită de toți cei apropiați. Tânărul a mărturisit că încearcă să rămână puternic și să facă față pierderii, pas cu pas.

Este ceva cumplit, dar suntem puternici și trecem peste așam ușor, ușor (…) Încercăm să fim cât de cât ok (…) Pe toți ne doare, ne doare și suntem foarte mișcați acum, în perioada asta. E o situație dificilă pentru toată lumea”, a declarat Tony în cadrul unui interviu TV.

La două săptămâni de la moartea Mădălinei Apostol, mesajul publicat de fiul său arată cât de puternică este legătura dintre cei doi și cât de greu îi este acestuia să se obișnuiască cu pierderea mamei.

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