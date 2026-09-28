 Solista Nicoleta Voicu își caută un loc de muncă stabil: „Am fost educatoare și vânzătoare în mall”. Câți bani plătește rata la bănci?
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Solista Nicoleta Voicu își caută un loc de muncă stabil: „Am fost educatoare și vânzătoare în mall”. Câți bani plătește rata la bănci?

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Solista Nicoleta Voicu (54 de ani) se află în căutarea unui loc de muncă, în paralel cu muzică, pentru a reuși mai ușor să achite ratele lunare la bancă, împrumut făcut pentru apartamentul din București, în care locuiește. Ea ne-a dezvăluit, exclusiv pentru Click!, unde a mai lucrat, în trecut, dar și ce studii are, de fapt. 

Nicoleta Voicu revine pe scenă, după o pauză de doi ani
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Nicoleta Voicu revine pe scenă, după o pauză de doi ani Foto: foto: arhiva personala

Nicoleta Voicu: „Am lucrat într-un magazin de haine din mall!”

Solista de muzică populară Nicoleta Voicu s-a ocupat, o vreme, de părinții bolnavi, ba chiar a și locuit, alături de ei, într-o comună din Buzău, în casa copilăriei. Ca să le fie aproape, la greu, a renunțat și la muzică, dar și la locul de muncă avut la acea vreme: 

„Recent am revenit în București, mi-e dor și de scenă, tare îmi doresc să cânt din nou la nunți, la petreceri. Dar, cum muzica nu îți aduce lunar un venit sigur și stabil, în paralel, îmi caut și un serviciu, am nevoie și de carte de muncă, așa cum am mai avut.

„Am fost și educatoare suplinitoare la o grădiniță”

Am lucrat ca vânzătoare, la o firmă de haine din mall, aranjam vitrinele, vindeam, făceam bonurile, eram de fapt mai mult decât ceea ce se chema pe vremuri vânzătoare. Sunt multe de făcut într-un magazin cu pretenții, era o firmă din străinătate. Am renunțat, după un an și jumătate, la acest job, pentru a fi lângă ai mei, care aveau probleme de sănătate.

Dar am mai lucrat și ca educatoare suplinitoare, la o grădiniță. Am și liceul, am și o facultate, am studii superioare”, ne-a menționat solista de muzică populară exclusiv pentru Click!

Nicoleta Voicu a absolvit Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară, din București, fiind licențiată în Zootehnie.

Cât plătește lunar ratele la bănci: „Mai am mulți ani de achitat”

Nicoleta Voicu ne-a dezvăluit și ce sumă plătește lunar la bănci, dar și de ce nu vrea să mai cânte prin localuri, ci numai la petreceri, unde artiștii sunt cu mult mai apreciați: 

„Plătesc în jur de 900 de lei lunar rata la apartamentul din București, în care locuiesc. Mai am mulți ani de achitat. De aceea îmi caut un loc de muncă stabil, ca să nu duc grija zilei de mâine, ca să le pot achita, dacă nu am prea multe concerte.

După doi ani de pauză cu muzica, revin, dar nu vreau să cânt prin baruri sau prin restaurante, nu este publicul potrivit pentru mine, am mai lucrat acolo și știu. Și nici nu cânt pe doi lei, am un onorariu decent, având în vedere experiența în muzica populară, de peste 30 de ani. Am și sute de piese în repertoriu, dar și zeci de costume populare”, ne-a mai menționat Nicoleta Voicu, exclusiv pentru Click!

Își caută părinții care au abandonat-o în maternitate: „Mama ar fi fost studentă la Chimie în Galați”

Solista de muzică populară Nicoleta Voicu (54 de ani), înfiată de o familie din Buzău, la vârsta de numai 2 anișori, dintr-un orfelinat din Galați, își caută părinții biologici. Vrea să afle care îi sunt originile, de ce a fost abandonată în maternitate. Vrea să scape de umbra trecutului și caută răspunsuri. Exclusiv pentru Click!, artista ne-a vorbit și despre această mare dorință, de a sta față în față cu cea care a adus-o pe lume:

„Părinții mei biologici ar trebui să aibă cam peste 70 de ani, dacă eu am peste 50 de ani. Din câte mi s-a mai spus, mama ar fi fost studentă la Facultatea de Chimie, în Galați. Dar nu cred că ea ar fi sărit pe fereastra maternității, după ce m-a născut, ca să dispară, așa cum se tot zice. Îi voi căuta, nu mă las până nu îi găsesc!”

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