Soția lui Jeff Bezos, colier de 10.000.000 $! Lauren Sánchez a participat la un dineu la Casa Albă

Lauren Sánchez (56 de ani) a mers la dineul de stat organizat la Casa Albă pentru președintele chinez Xi Jinping, îmbrăcată într-o rochie neagră, cu umerii dezgoliți, și purtând un colier spectaculos cu diamante.

Lauren Sánchez a purtat o rochie decoltată la dineul de la Casa Albă

Lauren Sánchez și Jeff Bezos au participat la dineul de la Casa Albă Foto: AFP/PROFIMEDIA

Bijuteria, a cărei valoare este estimată la aproximativ 10 milioane de dolari, a fost accesoriul cel mai scump al ținutei sale. Ea a sosit la eveniment alături de soțul ei, miliardarul american Jeff Bezos (62 de ani), în timp ce președintele Donald Trump și soția sa, Melania Trump, i-au găzduit pe Xi Jinping și pe soția acestuia, Peng Liyuan.

Colierul „Riviera” are, potrivit expertei în bijuterii Ashleigh Bergman, mai multe diamante cu tăietură smarald, estimate la 3-5 carate fiecare, relatează tabloidul britanic Daily Mail. În centru se află o piatră de aproximativ 15-20 de carate.

Dineul de la Casa Albă a reunit numeroși oficiali și directori ai unor mari companii americane. Evenimentul a inclus mai multe momente artistice și un meniu cu preparate americane reinterpretate cu influențe asiatice.

În Sala de Est a Casei Albe, pregătirile pentru dineul fastuos au fost coordonate personal de echipa Melaniei Trump. Încăperea a fost decorată cu fețe de masă roșii, obiecte din argint aurit din perioada administrației Reagan și vase mari pline cu dalii de un roșu intens.

Potrivit Primei Doamne, alegerea culorii face trimitere la importanța pe care roșul a avut-o de-a lungul istoriei și culturii chineze. În timpul cinei, invitații au avut parte de mai multe momente artistice, printre care recitaluri susținute de muzicieni militari.

Tenorul Christopher Macchio, cunoscut pentru prestația sa de la ceremonia de învestire, a contribuit la atmosfera solemnă a serii.

La masă, invitații au ridicat paharele cu vin spumant „Blanc De Noirs”, produs de Schramsberg, pentru un toast simbolic inspirat de celebrul „Toast pentru pace” din 1972, când președintele american Richard Nixon și premierul chinez Zhou Enlai au marcat apropierea dintre cele două țări.